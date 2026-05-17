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जम्मू-कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार का शराबबंदी का कमिटमेंट, LG के एंटी-ड्रग कैंपेन का किया समर्थन

मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसे विरोध प्रदर्शन दोबारा होते हैं, तो इसमें शामिल लोगों की जांच की जानी चाहिए कि वे नशे में तो नहीं हैं. प्रदर्शनकारी साफ तौर पर अपने होश में नहीं थे, और विजुअल्स इस बात को साबित करते हैं.'

बीजेपी के प्रदर्शन को सिर्फ राजनीतिक नाटक बताते हुए नेशनल कांन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने विरोध के लिए भीड़ को 'किराए पर' लिया था. डार ने ईटीवी भारत को बताया, 'यह कोई असली विरोध नहीं था, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ नारे लगाने के लिए किराए के लोगों का जमावड़ा था.

यह फैसला बीजेपी के श्रीनगर में गुपकर रोड पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर घाटी में शराब पर बैन लगाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के एक दिन बाद आया है. नेशनल कांन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता और जादीबल के विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि सरकार बहुत जल्द इस इलाके में शराब पर बैन लगाएगी. उन्होंने कहा, 'यह अच्छी बात है कि उन्होंने (BJP) विरोध प्रदर्शन किया. दुर्भाग्य से गवर्नर के शासन के दौरान वे कहीं नहीं दिखे.'

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में शराबबंदी चर्चा के केंद्र में होने के साथ ही सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने विधानसभा में इस मुद्दे पर विचार करने का फैसला किया है. साथ ही केंद्र शासित प्रदेश से ड्रग्स और शराब को खत्म करने के अपने कमिटमेंट पर जोर दिया है.

डार के मुताबिक नेशनल कांन्फ्रेंस के चार विधायक पहले ही शराब पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए विधानसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिल ला चुके हैं, और उम्मीद जताई है कि स्पीकर आने वाले सेशन में उन्हें ऑफिशियली पेश करेंगे. उन्होंने आगे कहा, 'सत्ता में आने से पहले, हमारी पार्टी ने मौजूदा स्पीकर की लीडरशिप में एक कमेटी बनाई थी. हमने इस बुराई से लड़ने के लिए एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की. हमारा पक्का मानना ​​है कि ड्रग्स और शराब ने हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है, और अब इन धंधों को बंद करने का समय आ गया है.'

नेशनल कांन्फ्रेंस के नेता ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के चल रहे 100-दिन के एंटी-ड्रग्स कैंपेन का सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने ड्रग्स एडिक्ट्स की प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलाने की पॉलिसी की बुराई की. डार ने कहा, 'घरों पर बुलडोजर चलाने और परिवारों को बेघर करने से समस्या हल नहीं होगी. इससे सिर्फ भरोसे की कमी बढ़ेगी. पुलिस को इसके बजाय ड्रग्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क को टारगेट करना चाहिए. ड्रग्स एडिक्ट एक पेशेंट होता है, और उनके घर को बर्बाद करना गलत है.'

पिछली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की लीडरशिप वाली कोएलिशन सरकार पर निशाना साधते हुए, डार ने उस पर एक एक्साइज पॉलिसी लाने का इल्जाम लगाया, जिससे पूरे इलाके में शराब की दुकानें बढ़ गई. डार ने कहा, 'पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती और तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर हसीब द्राबू द्वारा पास की गई एक्साइज पॉलिसी ने राज्य के हर कोने में शराब बेचने की इजाजत दी,' उन्होंने दावा किया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का शराब के धंधे से पुराना नाता है.

उन्होंने कहा, 'पहले उन्हें अपने अंदर झांकने की जरूरत है. यहां तक कि पूर्व आर एंड डब्ल्यू चीफ ने भी अपनी किताब में पूर्व मुख्यमंत्री मुफ़्ती मोहम्मद सईद के शराब से जुड़ाव का जिक्र किया है. उनके उलट नेशनल कांन्फ्रेंस ड्रग्स और शराब समेत सभी सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह कमिटेड है.'