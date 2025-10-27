ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में उठा AAP विधायक मलिक की गिरफ्तारी का मुद्दा, PSA को रद्द करने की मांग

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी का मुद्दा जोरशोर से उठा. भाजपा को छोड़कर सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत सभी दलों के विधायक इस मुद्दे पर एकजुट दिखे और सभी ने सर्वसम्मति से मलिक के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) को रद्द करने की मांग की. डोडा क्षेत्र के विधायक मेहराज मलिक पर डिप्टी कमिश्नर ने सितंबर में पीएसए लगाया था, तब से वह जम्मू की कठुआ जेल में बंद हैं. विधानसभा सत्र के दौरान शून्यकाल में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद शाहीन ने मलिक की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया और उनके खिलाफ पीएसए लगाने की निंदा करने के लिए सदन में एक घंटे की चर्चा की मांग की. विधायक मलिक की रिहाई की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि पीएसए के तहत उनकी गिरफ्तारी अन्य विधायकों की गिरफ्तारी के लिए भी मिसाल कायम कर सकती है. एनसी विधायक नजीर अहमद खान (गुरेजी) ने भी मलिक के खिलाफ पीएसए लगाने के मामले में व्यापक जांच के लिए एक पैनल गठित करने की मांग की. उन्होंने कहा, "अगर मेहराज मलिक आतंकवाद या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होते, तो हम सदन में उनका समर्थन नहीं करते. क्या कोई डीसी (Deputy Commissioner) किसी को जेल भेज सकता है? आज वह मलिक हैं, कल वह कोई भी हो सकता है. वह आप भी हो सकते हैं." उन्होंने कहा, "यह सदन सर्वोच्च है. हम इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं... लेकिन एक समिति द्वारा गहन जांच से यह पता लगना चाहिए कि क्या डिप्टी कमिश्नर द्वारा मेहराज मलिक पर मामला दर्ज करना उचित था. डिप्टी कमिश्नर अंतिम प्राधिकारी नहीं हैं." जम्मू-कश्मीर में पहली बार किसी मौजूदा विधायक पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है. 1978 में तत्कालीन राज्य में इस कानून को लागू किया गया था. यह कानून किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे या अभियोजन के दो साल तक की जेल की सजा का प्रावधान करता है.