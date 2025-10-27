ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में उठा AAP विधायक मलिक की गिरफ्तारी का मुद्दा, PSA को रद्द करने की मांग

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में एनसी और अन्य दलों ने AAP विधायक मेहराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी का विरोध किया और रिहाई की मांग की.

NC, other Parties legislators condemn PSA against MLA Mehraj Malik In Jammu Kashmir Assembly
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में उठा AAP विधायक मलिक की गिरफ्तारी का मुद्दा, PSA को रद्द करने की मांग
By Moazum Mohammad

Published : October 27, 2025 at 5:48 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी का मुद्दा जोरशोर से उठा. भाजपा को छोड़कर सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत सभी दलों के विधायक इस मुद्दे पर एकजुट दिखे और सभी ने सर्वसम्मति से मलिक के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) को रद्द करने की मांग की.

डोडा क्षेत्र के विधायक मेहराज मलिक पर डिप्टी कमिश्नर ने सितंबर में पीएसए लगाया था, तब से वह जम्मू की कठुआ जेल में बंद हैं.

विधानसभा सत्र के दौरान शून्यकाल में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद शाहीन ने मलिक की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया और उनके खिलाफ पीएसए लगाने की निंदा करने के लिए सदन में एक घंटे की चर्चा की मांग की. विधायक मलिक की रिहाई की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि पीएसए के तहत उनकी गिरफ्तारी अन्य विधायकों की गिरफ्तारी के लिए भी मिसाल कायम कर सकती है.

एनसी विधायक नजीर अहमद खान (गुरेजी) ने भी मलिक के खिलाफ पीएसए लगाने के मामले में व्यापक जांच के लिए एक पैनल गठित करने की मांग की. उन्होंने कहा, "अगर मेहराज मलिक आतंकवाद या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होते, तो हम सदन में उनका समर्थन नहीं करते. क्या कोई डीसी (Deputy Commissioner) किसी को जेल भेज सकता है? आज वह मलिक हैं, कल वह कोई भी हो सकता है. वह आप भी हो सकते हैं."

उन्होंने कहा, "यह सदन सर्वोच्च है. हम इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं... लेकिन एक समिति द्वारा गहन जांच से यह पता लगना चाहिए कि क्या डिप्टी कमिश्नर द्वारा मेहराज मलिक पर मामला दर्ज करना उचित था. डिप्टी कमिश्नर अंतिम प्राधिकारी नहीं हैं."

जम्मू-कश्मीर में पहली बार किसी मौजूदा विधायक पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है. 1978 में तत्कालीन राज्य में इस कानून को लागू किया गया था. यह कानून किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे या अभियोजन के दो साल तक की जेल की सजा का प्रावधान करता है.

वहीं, भाजपा विधायक आरएस पठानिया ने इसका बचाव करते हुए कहा कि पीएसए लगाना डिप्टी कमिश्नर का विवेकाधिकार है और सदन को इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि मामला अदालत में लंबित है.

निर्दलीय विधायक शब्बीर कुल्लाय और एआईपी विधायक शेख खुर्शीद अपनी कुर्सियों से उठकर इस पर आपत्ति जताने लगे और आसन की ओर जाने का प्रयास करने लगे. एनसी विधायक फारूक अहमद शाह, जो पूर्व डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं, ने कहा कि पीएसए का फैसला जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं, बल्कि 'उच्चतम स्तर' द्वारा किया जाना चाहिए.

मलिक के खिलाफ दाखिल डोजियर में उन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया गया है, जिनमें "सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रति कोई सम्मान नहीं है और वे हमेशा अनुचित व्यवहार करते हैं, जिससे अशांति और हिंसा फैलती है."

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद लोन ने मलिक की गिरफ्तारी को 'अनुचित' करार देते हुए कहा कि 'काले कानून' का 'सभी ने दुरुपयोग' किया है. उन्होंने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग के आरोपों को लेकर मलिक पर झूठे आरोप लगाने के लिए राजनीतिक दलों से माफी मांगने की मांग की. वहीद पर्रा और रफीक नाइक सहित पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के विधायकों ने भी मलिक के खिलाफ पीएसए हटाने का समर्थन किया.

इस बीच, विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने सदन में 'त्रुटिपूर्ण' आरक्षण नीति पर चर्चा के लिए लोन द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया. नियमों का हवाला देते हुए स्पीकर ने कहा कि हाल की घटनाओं पर स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है और सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए पहले ही एक पैनल गठित कर दिया है.

MLA MEHRAJ MALIK
JAMMU KASHMIR ASSEMBLY SESSION
MEHRAJ MALIK ARREST

