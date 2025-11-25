ETV Bharat / bharat

सांसद रूहुल्लाह ने CM उमर को दिया अल्टीमेटम, अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया

सांसद की यह घोषणा तब हुई जब जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने वित्त विभाग में अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पोस्ट का विज्ञापन दिया है, जिसमें से 240 पद जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी 360 पद आरक्षित वर्ग के लिए रिजर्व हैं.

पिछले साल 20 दिसंबर को आगा रूहुल्लाह मेहदी ने आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए श्रीनगर के गुपकार इलाके में उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर सैकड़ों छात्रों और युवाओं के प्रदर्शन का नेतृत्व किया था.

उमर सरकार को अल्टीमेटम देते हुए सांसद रूहुल्लाह ने कहा है कि 20 दिसंबर को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के खत्म होने के बाद, वह जम्मू-कश्मीर के छात्रों और युवाओं के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे, जो 2022 में उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा लागू की गई आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग कर रहे हैं.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) एक बार फिर आरक्षण नीति को लेकर मुश्किल में है. एनसी के ही नाराज सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने अगले महीने उमर अब्दुल्ला की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. मेहदी विवादित आरक्षण नीति की समीक्षा में देरी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि देरी के कारण युवाओं और छात्रों में गुस्सा है.

एक्स पोस्ट में रूहुल्लाह ने कहा कि सरकार ने 2024 में कहा था कि छह महीने के अंदर वे आरक्षण नीति का रिव्यू करेंगे, जो आरक्षित वर्ग के छात्रों और उम्मीदवारों को नौकरियों और प्रोफेशनल कॉलेजों में एडमिशन में 70 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देती है. उन्होंने इशारा किया कि सरकार इस मुद्दे को खींच रही है और एक साल बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया है.

रूहुल्लाह के विरोध के बाद, जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाई थी. उस समय मुख्यमंत्री उमर ने कहा था कि छह महीने बाद यह कमेटी विवादित आरक्षण नीति का रिव्यू करने के लिए रिपोर्ट देगी. बडगाम विधानसभा उपचुनाव से पहले, उमर ने कहा था कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और एक ज्ञापन जारी करके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को मंजूरी के लिए रिपोर्ट सौंपेगी. कमेटी में समाज कल्याण और शिक्षा मंत्री सकीना इटू, आदिवासी मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा और युवा सेवा और खेल मंत्री सतीश शर्मा शामिल थे.

मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना, सांसद रूहुल्लाह ने उमर अब्दुल्ला से छात्रों से मिलने, इस मुद्दे को सही तरीके से सुलझाने और उन्हें अपने साथ लाने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि अगर 20 दिसंबर को इस संसद सत्र के खत्म होने के बाद भी यह मुद्दा नहीं सुलझा, तो मैं उनके साथ फिर से बैठूंगा, जैसे हमने पिछले दिसंबर में किया था. इस बार यह सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होगा.

आरक्षण-विरोधी कार्यकर्ता साहिल पारे ने आरक्षण पर निराशा जताते हुए कहा कि मेरिट पर आधारित युवा अपने करियर को थाली में परोसते हुए देखकर तनाव में जा रहे हैं. उन्होंने कहा, "इस असंतुलन को ठीक करने के लिए बनी सब-कमेटी की रिपोर्ट कहां है? हर परीक्षा, हर नोटिफिकेशन और हर लिस्ट जनरल कैटेगरी के छात्रों को सिस्टम से बाहर कर रही है. यह कल्याण नहीं है, यह व्यवस्थित बहिष्कार है. यह अन्याय है. इस तरह आप एक पीढ़ी को बर्बाद करते हैं."

एक अन्य एक्टिविस्ट एहतेशाम खान ने कहा कि नया विज्ञापन कल्याण नहीं बल्कि बहिष्कार है. उन्होंने कहा, "युवा उम्मीदवार एक ऐसे सिस्टम के बोझ तले टूट रहे हैं जो मेरिट के अलावा किसी और चीज को इनाम देता है. आरक्षण ने न सिर्फ असंतुलन पैदा किया है बल्कि भविष्य को भी खत्म कर दिया है."

