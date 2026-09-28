JK विधानसभा: NC के MLA, सहयोगी दलों ने CM उमर के राज्य के प्रस्ताव में आर्टिकल 370, 35A शामिल करने की मांग की
उमर पर अपने राजनीतिक विरोधियों का दबाव है कि वे आर्टिकल 370 की मांग छोड़कर राज्य के दर्जे पर ध्यान दें.
Published : September 28, 2026 at 9:54 AM IST
श्रीनगर: सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके सहयोगी दलों के आठ विधायकों समेत दस विधायकों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राज्य के दर्जे के प्रस्ताव में संशोधन पेश किया. इसमें आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करने की मांग की गई है.
इससे रूलिंग कैंप में चर्चा का माहौल बन गया है क्योंकि यह बदलाव मुख्यमंत्री की अपनी पार्टी की तरफ से आया है. उमर पर अपने राजनीतिक विरोधियों का दबाव है कि वे आर्टिकल 370 की मांग छोड़कर राज्य के दर्जे पर ध्यान दें. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें स्वायत्तता प्रस्ताव का जिक्र करते हुए इलाके को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग की गई, जिसका बीजेपी ने सदन में विरोध किया.
प्रस्ताव में लिखा था, 'इस सदन द्वारा 26 जून 2000 और 6 नवंबर 2024 को पास किए गए प्रस्तावों के अलावा, सदन भारत सरकार से जम्मू-कश्मीर को तुरंत और जरूरी तौर पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करता है और यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का संकल्प लेता है.'
नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने साल 2000 में विधानसभा में ऑटोनॉमी का प्रस्ताव पास किया था, जिसमें 1953 से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की गई थी लेकिन उस समय की बीजेपी की सरकार ने इसे रद्द कर दिया था. राज्य के प्रस्ताव पर चर्चा और संशोधन आज विधानसभा की कार्यवाही का हिस्सा है. इन संशोधनों से विपक्षी बीजेपी के और नाराज होने की उम्मीद है.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने प्रस्ताव में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35ए को शामिल करने की मांग की है. जैसा कि 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से राज्य का दर्जा और स्पेशल स्टेटस छीने जाने से पहले था. नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने एक अमेंडमेंट पेश किया है, जिसमें सदन से आर्टिकल 370 और 35ए में दी गई संवैधानिक गारंटी को 5 अगस्त 2019 से पहले की तरह बहाल करने के अपने कमिटमेंट को फिर से पक्का करने की मांग की गई है.
तनवीर के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की ओर से चार और अमेंडमेंट पेश किए गए हैं, जिनमें जाविद हसन बेग, एजाज जान, अल्ताफ अहमद वानी, हिलाल अकबर लोन शामिल हैं. इसके इंडिपेंडेंट सहयोगी चौधरी मोहम्मद अकरम और मुजफ्फर इकबाल खान ने भी आर्टिकल 370 और 35ए को शामिल करने की मांग की है.
कांग्रेस के चीफ व्हिप निजामुद्दीन भट ने अलग-अलग फ़ोरम पर और जम्मू-कश्मीर के वंचित लोगों से किए गए अपने वादों का सम्मान करने के लिए एक रिमाइंडर जोड़ने का प्रस्ताव रखा है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक, पीडीपी के वहीद पारा और आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने भी संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें पारा आर्टिकल 370 और 35ए को उसके असली रूप में बहाल करने के अलावा ऑटोनॉमी की बहाली की मांग कर रहे हैं.
मेहदी ने सदन से 5 अगस्त 2019 को और उसके बाद शुरू किए गए एकतरफ़ा उपायों पर गहरी नाराजगी जाहिर करने का प्रस्ताव रखा है. इसके नतीजे में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35ए खत्म हो गए और पहले के जम्मू-कश्मीर राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में फिर से बनाया गया.
पारा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा का काम देखने लायक होगा क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर उनके अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 8 विधायक आठ अलग-अलग बदलाव कर रहे हैं. इससे इसकी भाषा, इरादे और दायरे को लेकर गंभीर मतभेद सामने आ रहे हैं.' उन्होंने कहा, 'जब सरकार के अपने विधायक अपने प्रस्ताव को फिर से लिखना चाहते हैं, तो विधानसभा का फ़्लोर असली टेस्ट बन जाता है, और यह सेशन ‘दिलचस्प’ होगा.