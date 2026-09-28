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JK विधानसभा: NC के MLA, सहयोगी दलों ने CM उमर के राज्य के प्रस्ताव में आर्टिकल 370, 35A शामिल करने की मांग की

जम्मू कश्मीर विधानसभा में भाषण देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

श्रीनगर: सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके सहयोगी दलों के आठ विधायकों समेत दस विधायकों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राज्य के दर्जे के प्रस्ताव में संशोधन पेश किया. इसमें आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करने की मांग की गई है.

इससे रूलिंग कैंप में चर्चा का माहौल बन गया है क्योंकि यह बदलाव मुख्यमंत्री की अपनी पार्टी की तरफ से आया है. उमर पर अपने राजनीतिक विरोधियों का दबाव है कि वे आर्टिकल 370 की मांग छोड़कर राज्य के दर्जे पर ध्यान दें. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें स्वायत्तता प्रस्ताव का जिक्र करते हुए इलाके को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग की गई, जिसका बीजेपी ने सदन में विरोध किया. प्रस्ताव में लिखा था, 'इस सदन द्वारा 26 जून 2000 और 6 नवंबर 2024 को पास किए गए प्रस्तावों के अलावा, सदन भारत सरकार से जम्मू-कश्मीर को तुरंत और जरूरी तौर पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करता है और यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का संकल्प लेता है.' नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने साल 2000 में विधानसभा में ऑटोनॉमी का प्रस्ताव पास किया था, जिसमें 1953 से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की गई थी लेकिन उस समय की बीजेपी की सरकार ने इसे रद्द कर दिया था. राज्य के प्रस्ताव पर चर्चा और संशोधन आज विधानसभा की कार्यवाही का हिस्सा है. इन संशोधनों से विपक्षी बीजेपी के और नाराज होने की उम्मीद है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने प्रस्ताव में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35ए को शामिल करने की मांग की है. जैसा कि 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से राज्य का दर्जा और स्पेशल स्टेटस छीने जाने से पहले था. नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने एक अमेंडमेंट पेश किया है, जिसमें सदन से आर्टिकल 370 और 35ए में दी गई संवैधानिक गारंटी को 5 अगस्त 2019 से पहले की तरह बहाल करने के अपने कमिटमेंट को फिर से पक्का करने की मांग की गई है.