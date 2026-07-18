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धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचे NC के विधायक और नेता, जगह को लेकर सस्पेंस बरकरार

एनसी को अभी दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है. पार्टी अब रामलीला मैदान पर धरना देने पर विचार कर रही है.

NC looks to Ramlila Maidan after nod for Jantar Mantar awaited for statehood protest in Delhi
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला (ETV Bharat)
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By Moazum Mohammad

Published : July 18, 2026 at 6:42 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कई विधायकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ नई दिल्ली पहुंचे.

एनसी दिल्ली में जंतर-मंतर पर संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को धरना प्रदर्शन करने जा रही है. पार्टी के विधायक, पदाधिकारी, महिला और युवा नेता आंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं, हालांकि, जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए आधिकारिक अनुमति का अभी भी इंतजार है.

वहीं, पार्टी रामलीला मैदान पर धरना देने पर विचार कर रही है, अगर जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन की वजह से इसकी इजाजत नहीं मिलती है, जो नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह है.

एक वरिष्ठ नेता ने ईटीवी भारत को बताया, "चाहे वे हमें जंतर-मंतर या रामलीला मैदान पर प्रदर्शन करने की अनुमति दें या नहीं, हम फिर भी अपना विरोध दर्ज कराएंगे. हमारा उद्देश्य नई दिल्ली (केंद्र सरकार) को यह बताना है कि हम राज्य का दर्जा समेत अपनी मांगों को वापस पाने के लिए एकजुट हैं."

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया था कि अगर अनुमति नहीं मिली तो वे कोई दूसरा प्लान बनाएंगे, लेकिन वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे. उम्मीद है कि अब्दुल्ला परिवार 20 जुलाई के कार्यक्रम के लिए विधायकों को जानकारी देगा.

एनसी विधायक सलमान सागर को उम्मीद थी कि उन्हें इजाजत मिल जाएगी और वे विरोध करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस धरना देकर जम्मू-कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने इसकी तुलना दूसरी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों से की और दावा किया कि वे धरने से दूर रहने के लिए 'बहाने' बना रही हैं.

एनसी विधायक सागर विशेष रूप से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का जिक्र कर रहे थे जिन्होंने फारूक अब्दुल्ला के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के निमंत्रण को ठुकरा कर दिया था. वह देश भर के 52 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं में शामिल थीं, जिन्हें एनसी ने विरोध प्रदर्शन में आमंत्रित किया था.

लेकिन एक पत्र में, पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती ने कहा कि सिर्फ राज्य के दर्जे पर ध्यान देने से 5 अगस्त का कदम सामान्य हो जाएगा, जब BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटा दिया था और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था.

सागर ने ईटीवी भारत को दिल्ली से बताया, "उनका (मुफ्ती) रोडमैप (रणनीतिक योजना) क्या है? हमने 11 जुलाई को लोगों को जुटाया और हर कोई बड़ी संख्या में आया. उनका रोडमैप लोगों को धोखा देने के लिए ध्यान भटकाने वाली रणनीति है."

उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 समेत अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को वापस पाने के लिए लंबे संघर्ष की शुरुआत है. सागर ने कहा, "राज्य का दर्जा जम्मू-कश्मीर के लोगों को मजबूत बनाने के लिए है और यह हमें अनुच्छेद 370 बहाल करने की स्थिति में लाएगा."

इस बीच, एनसी का विरोध प्रदर्शन सिर्फ विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों तक ही सीमित नहीं रहा है. पार्टी में युवा नेता और कार्यकर्ता भी खुद से आगे आए हैं. NC की युवा विंग के अध्यक्ष मीर मुश्ताक ने कहा कि उनके लगभग सभी युवा कैडर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि नई दिल्ली में उनकी आवाज सुनी जाएगी.

यह भी पढ़ें- महबूबा मुफ्ती ने NC के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से किया इनकार, PAGD को फिर से बनाने की वकालत की

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