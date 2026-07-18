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धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचे NC के विधायक और नेता, जगह को लेकर सस्पेंस बरकरार

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 4 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कई विधायकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ नई दिल्ली पहुंचे. एनसी दिल्ली में जंतर-मंतर पर संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को धरना प्रदर्शन करने जा रही है. पार्टी के विधायक, पदाधिकारी, महिला और युवा नेता आंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं, हालांकि, जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए आधिकारिक अनुमति का अभी भी इंतजार है. वहीं, पार्टी रामलीला मैदान पर धरना देने पर विचार कर रही है, अगर जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन की वजह से इसकी इजाजत नहीं मिलती है, जो नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह है. एक वरिष्ठ नेता ने ईटीवी भारत को बताया, "चाहे वे हमें जंतर-मंतर या रामलीला मैदान पर प्रदर्शन करने की अनुमति दें या नहीं, हम फिर भी अपना विरोध दर्ज कराएंगे. हमारा उद्देश्य नई दिल्ली (केंद्र सरकार) को यह बताना है कि हम राज्य का दर्जा समेत अपनी मांगों को वापस पाने के लिए एकजुट हैं." मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया था कि अगर अनुमति नहीं मिली तो वे कोई दूसरा प्लान बनाएंगे, लेकिन वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे. उम्मीद है कि अब्दुल्ला परिवार 20 जुलाई के कार्यक्रम के लिए विधायकों को जानकारी देगा. एनसी विधायक सलमान सागर को उम्मीद थी कि उन्हें इजाजत मिल जाएगी और वे विरोध करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस धरना देकर जम्मू-कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने इसकी तुलना दूसरी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों से की और दावा किया कि वे धरने से दूर रहने के लिए 'बहाने' बना रही हैं.