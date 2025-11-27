NC की बैठक में हालिया चुनावी हार से लेकर गवर्नेंस पर होगी चर्चा; MP रूहुल्लाह को न्योता नहीं!
NC श्रीनगर में दो दिन की अहम बैठक कर रही है. MP रूहुल्लाह के सहयोगी का कहना है कि उन्हें न्योता नहीं मिला है.
Published : November 27, 2025 at 11:04 AM IST|
Updated : November 27, 2025 at 11:14 AM IST
श्रीनगर: सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस आज से दो दिन की जरूरी मीटिंग कर रही है. मीटिंग में हाल के उपचुनावों में मिली हार, गवर्नेंस और आगे की स्ट्रैटेजी पर फोकस किया जाएगा. एक सीनियर लीडर ने बताया कि NC प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला की लीडरशिप में मीटिंग श्रीनगर में पार्टी हेडक्वॉर्टर नवाह-ए-सुबह में होगी.
उधर रूहुल्लाह के एक सहयोगी ने मीटिंग का न्योता मिलने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें मीटिंग के बारे में पता नहीं है. उन्होंने कहा, "हम आज अपना प्रोग्राम फॉलो करेंगे." दिलचस्प बात यह है कि रूहुल्लाह अब्दुल्ला की लीडरशिप वाली वर्किंग कमेटी के परमानेंट मेंबर हैं.
गौर करें तो पार्टी बडगाम उपचुनाव में अपनी सीट हार गई, क्योंकि उसके सांसद और सीनियर लीडर आगा रूहुल्लाह मेहदी ने चुनाव कैंपेन का बॉयकॉट किया था. 2002 से, इस सीट से मेहदी तीन बार लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट कर चुके हैं. पिछले साल वो MP बने थे.
इतना ही नहीं पार्टी नगरोटा उपचुनाव में भी रनर-अप रही, जहां मौजूदा BJP विधायक देवेंद्र सिंह राणा की मौत के बाद चुनाव हुआ था. लेकिन बडगाम उपचुनाव को उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए पहला पॉपुलैरिटी टेस्ट माना जा रहा था, क्योंकि यह सरकार का पहला साल पूरा होने का निशान था.
बता दें कि एनसी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी पार्टी का एजेंडा तय करती है और इसमें टॉप लीडर शामिल होते हैं.
एक सीनियर लीडर ने कहा, इस बार NC प्रेसिडेंट ने पार्टी के सभी 40 विधायकों के साथ कुछ इंडिपेंडेंट्स को भी उनकी बात सुनने के लिए बुलाया है.
एक एक सीनियर लीडर ने यह भी बताया कि MP रूहुल्लाह, जिनके अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ मतभेद हो गए हैं, उन्हें भी मीटिंग में बुलाया गया है. मई में हुई पिछली वर्किंग कमेटी मीटिंग में, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ झगड़े के बाद वह बाहर चले गए थे.
लेकिन पता चला है कि रूहुल्लाह ने आज श्रीनगर और गंदेरबल जिलों में कई मीटिंग्स शेड्यूल कर रखी है. एक सोर्स ने कहा कि अभी उनके शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
कुछ दिन पहले, रूहुल्लाह ने सरकार को 20 दिसंबर तक रिजर्वेशन के मुद्दे को सुलझाने की डेडलाइन दी थी, नहीं तो वह स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट में शामिल होंगे. पिछले साल, वह श्रीनगर में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे.
J&K सरकार ने J&K में मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी को 'रैशनलाइज' करने और 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देने के लिए एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाई थी, लेकिन रिपोर्ट को छिपाकर रखा गया है. इससे ओपन मेरिट एस्पिरेंट्स में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है. एक सीनियर लीडर ने कहा कि मीटिंग में रिजर्वेशन और गवर्नेंस सहित इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी.
उन्होंने आगे कहा, “ये दो दिन सभी बुलाए गए लोगों को बोलने और शिकायतें दूर करने का मौका देने के लिए हैं. बडगाम उपचुनाव, रिज़र्वेशन, श्री माता वैष्णो देवी एडमिशन विवाद, गवर्नेंस, पावर वगैरह सभी एजेंडा का हिस्सा हैं.”
