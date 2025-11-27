ETV Bharat / bharat

NC की बैठक में हालिया चुनावी हार से लेकर गवर्नेंस पर होगी चर्चा; MP रूहुल्लाह को न्योता नहीं!

फ्यूचर प्लान के लिए NC की श्रीनगर में बैठक. ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad

श्रीनगर: सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस आज से दो दिन की जरूरी मीटिंग कर रही है. मीटिंग में हाल के उपचुनावों में मिली हार, गवर्नेंस और आगे की स्ट्रैटेजी पर फोकस किया जाएगा. एक सीनियर लीडर ने बताया कि NC प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला की लीडरशिप में मीटिंग श्रीनगर में पार्टी हेडक्वॉर्टर नवाह-ए-सुबह में होगी. उधर रूहुल्लाह के एक सहयोगी ने मीटिंग का न्योता मिलने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें मीटिंग के बारे में पता नहीं है. उन्होंने कहा, "हम आज अपना प्रोग्राम फॉलो करेंगे." दिलचस्प बात यह है कि रूहुल्लाह अब्दुल्ला की लीडरशिप वाली वर्किंग कमेटी के परमानेंट मेंबर हैं. गौर करें तो पार्टी बडगाम उपचुनाव में अपनी सीट हार गई, क्योंकि उसके सांसद और सीनियर लीडर आगा रूहुल्लाह मेहदी ने चुनाव कैंपेन का बॉयकॉट किया था. 2002 से, इस सीट से मेहदी तीन बार लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट कर चुके हैं. पिछले साल वो MP बने थे. इतना ही नहीं पार्टी नगरोटा उपचुनाव में भी रनर-अप रही, जहां मौजूदा BJP विधायक देवेंद्र सिंह राणा की मौत के बाद चुनाव हुआ था. लेकिन बडगाम उपचुनाव को उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए पहला पॉपुलैरिटी टेस्ट माना जा रहा था, क्योंकि यह सरकार का पहला साल पूरा होने का निशान था. बता दें कि एनसी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी पार्टी का एजेंडा तय करती है और इसमें टॉप लीडर शामिल होते हैं. एक सीनियर लीडर ने कहा, इस बार NC प्रेसिडेंट ने पार्टी के सभी 40 विधायकों के साथ कुछ इंडिपेंडेंट्स को भी उनकी बात सुनने के लिए बुलाया है.