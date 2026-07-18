ETV Bharat / bharat

लद्दाख: NC ने जफर अखून को पार्टी से निकाला, बोले- मैं LAHDC को लीड करता रहूंगा

डॉ. मोहम्मद जफर अखून ( ETV Bharat )

श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) ने करगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद (CEC) डॉ. मोहम्मद जफर अखून को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है. जिन्होंने एक दिन पहले बजट पास कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ गठबंधन किया था. ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट के मुताबिक, एनसी ने जफर को परिषद के बजट सत्र के लिए कांग्रेस के बॉयकॉट को हराने के लिए BJP से हाथ मिलाने और कांग्रेस को शक्ति देने के पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया था. संतोषजनक जवाब न देने पर, NC के महासचिव अली मोहम्मद सागर ने अखून को छह साल के लिए पार्टी की सदस्यता से हटाने का आदेश दिया. एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "यह कार्रवाई उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों और पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता पैदा करने के कारण की गई है." हालांकि, जफर ने अपनी बात का बचाव करते हुए कहा कि वह 'BJP पार्षदों के बाहरी समर्थन' के साथ LAHDC का नेतृत्व करते रहेंगे. उन्होंने कहा, "मैं LAHDC को लीड करता रहूंगा. मुझे NC के अधिकांश पार्षदों का समर्थन है और BJP से बाहर से सपोर्ट मिला है, जैसा कि हाल के बजट सत्र में साफ था." उनके अनुसार, उनके खिलाफ कार्रवाई का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में गठबंधन सहयोगियों के बीच बढ़ते टकराव के कारण कांग्रेस को 'गुड बुक्स' में बनाए रखना है.