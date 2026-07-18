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लद्दाख: NC ने जफर अखून को पार्टी से निकाला, बोले- मैं LAHDC को लीड करता रहूंगा

एनसी से निकाले जाने के बाद मोहम्मद जफर अखून ने कहा कि वह BJP पार्षदों के बाहरी समर्थन के साथ LAHDC का नेतृत्व करते रहेंगे.

NC expels LAHDC Kargil CEC Mohammad Jaffar Akhoon for six years for taking support from BJP
डॉ. मोहम्मद जफर अखून (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 18, 2026 at 10:00 PM IST

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श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) ने करगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद (CEC) डॉ. मोहम्मद जफर अखून को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है. जिन्होंने एक दिन पहले बजट पास कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ गठबंधन किया था.

ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट के मुताबिक, एनसी ने जफर को परिषद के बजट सत्र के लिए कांग्रेस के बॉयकॉट को हराने के लिए BJP से हाथ मिलाने और कांग्रेस को शक्ति देने के पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया था. संतोषजनक जवाब न देने पर, NC के महासचिव अली मोहम्मद सागर ने अखून को छह साल के लिए पार्टी की सदस्यता से हटाने का आदेश दिया.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "यह कार्रवाई उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों और पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता पैदा करने के कारण की गई है."

हालांकि, जफर ने अपनी बात का बचाव करते हुए कहा कि वह 'BJP पार्षदों के बाहरी समर्थन' के साथ LAHDC का नेतृत्व करते रहेंगे. उन्होंने कहा, "मैं LAHDC को लीड करता रहूंगा. मुझे NC के अधिकांश पार्षदों का समर्थन है और BJP से बाहर से सपोर्ट मिला है, जैसा कि हाल के बजट सत्र में साफ था."

उनके अनुसार, उनके खिलाफ कार्रवाई का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में गठबंधन सहयोगियों के बीच बढ़ते टकराव के कारण कांग्रेस को 'गुड बुक्स' में बनाए रखना है.

उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "एनसी के कांग्रेस के साथ अच्छे समीकरण नहीं हैं और उन्होंने मुझे बलि का बकरा बनाया. मैं करगिल के विकास के लिए हूं और अपने लोगों के लिए बलिदान देने को तैयार हूं."

एक सदस्य को छोड़कर, कांग्रेस के नौ पार्षदों ने शीर्ष पद को साझा करने में रुकावट की वजह से CEC द्वारा बुलाए गए बजट सत्र का बॉयकॉट किया. NC और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन समझौते के मुताबिक, अखून ने ढाई साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद CEC पद से हटने से मना कर दिया, जिससे NC और कांग्रेस के 16 पार्षदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया.

मई में डीसी करगिल को सौंपे गए प्रस्ताव में एलएएचडीसी अधिनियम की धारा 27 (सी) के तहत फ्लोर टेस्ट आयोजित करने के लिए एक विशेष सत्र का आह्वान किया गया था. लेकिन अभी तक मतदान नहीं हुआ है क्योंकि लद्दाख से सांसद हनीफा जान ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है जो शक्ति परीक्षण के लिए दबाव बना रहा है.

इस बीच, CEC जफर NC और BJP पार्षदों से 255 करोड़ रुपये का बजट पास करवाने में कामयाब रहे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और इमारत अवसंरचना विकास, और कृषि और बागवानी जैसे मुख्य सेक्टर शामिल हैं, जिसे 30 सदस्यों वाली स्वायत्त निकाय के 20 पार्षदों ने पास कर दिया.

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