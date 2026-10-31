पार्टी में कोई 'बगावत' नहीं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात करेंगे नाराज विधायक: नेशनल कॉन्फ्रेंस
नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता शौकत मीर ने कहा कि कैबिनेट से बाहर रखे जाने से विधायक नाराज हो सकते हैं. लेकिन पार्टी के भीतर बात करेंगे.
Published : October 31, 2026 at 3:02 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा कैबिनेट विस्तार करने के बाद से उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) में दरार की खबरें हैं. हालांकि, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी में किसी भी तरह की 'बगावत' से इनकार किया है और इसे सिर्फ अटकलबाजी बताया है.
नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के प्रमुख शौकत मीर ने कहा कि विधायक कैबिनेट से बाहर रखे जाने से नाराज हो सकते हैं लेकिन वे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात करेंगे.
उन्होंने श्रीनगर में पत्रकारों से कहा, "मौजूदा हालात पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए भोजन के दौरान यह बैठक बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई. हमारे सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में विधायक उमर अब्दुल्ला के साथ अपने मुद्दों पर चर्चा करेंगे. कोई बगावत नहीं है."
मीर ने कहा कि विधायक पार्टी के भीतर बात करेंगे और मीडिया में बयान नहीं देंगे. उन्होंने कहा, "वे पार्टी नेतृत्व के साथ अपनी आशंकाओं पर चर्चा करेंगे. उन्होंने न तो पार्टी के खिलाफ और न ही सरकार के खिलाफ कुछ कहा है."
उन्होंने 'बागी नेताओं' की बैठक में भाग लेने के लिए नवनियुक्त महासचिव मुबारिक गुल को पद से हटाए जाने से भी इनकार किया.
गुल उन 19 नाराज विधायकों में से थे जो शुक्रवार को MLA कैसर जमशेद लोन के घर पर मिले. सूत्रों ने बताया कि उनमें से कुछ वर्चुअली शामिल हुए, जबकि कुछ ने अपने परिवार के कामों की वजह से मौजूद नहीं होने की बात कही.
खबर थी कि बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें पद से हटा दिया और अली मोहम्मद सागर को अहम पद पर बनाए रखा.
#WATCH | Srinagar, Jammu and Kashmir: JKNC Kashmir Provincial President and advocate Showkat Ahmad Mir says, "Following the expansion of the cabinet, some individuals expressed their concerns, which they are entitled to do as part of the internal democracy of the party. Regarding the meeting that took place yesterday—some MLAs with whom I am in touch mentioned receiving a phone call about a 'Darbar Move', where they discussed various pros and cons. Once they left, the situation was blown out of proportion—with claims of 27 members involved—largely fueled by the BJP, which is keen on spreading such rumours... The BJP promised the people of Jammu that they would restore statehood and secured votes on that basis; today, the people of Jammu are rebuking them severely..."— ANI (@ANI) October 31, 2026
मीर ने कहा, "लद्दाख में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन भरने के लिए हमें महासचिव के हस्ताक्षर की जरूरत थी. मुबारिक गुल ने पद संभालने के लिए समय मांगा है और उसी हिसाब से आदेश जारी किया गया."
नाराज विधायकों की कैबिनेट में बदलाव की मांग
विधायकों की यह बैठक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कैबिनेट में फेरबदल के कुछ दिनों बाद हुई, क्योंकि मंत्री पद नहीं मिलने से कई विधायक नाराज बताए गए हैं.
शुक्रवार को नाराज विधायकों ने एक प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद में बड़े बदलाव और अब्दुल्ला परिवार के दो भरोसेमंद लोगों को हटाने की मांग की है.
प्रस्ताव में उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में दो साल पूरे कर चुके सभी मंत्रियों को हटाने और योग्यता और इलाके के आधार पर मंत्री पद भरने की मांग की गई है. सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दो करीबी सहयोगियों नासिर असलम वानी और सांसद शम्मी ओबेरॉय को हटाने की भी मांग की है.
फारूक और उमर अब्दुल्ला दोनों शहर से बाहर
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दोनों शहर से बाहर हैं. इसलिए मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एनसी अध्यक्ष को उनके लौटने पर सौंपा जाएगा.
अब्दुल्ला परिवार के एक करीबी नेता ने माना कि विधायक चिंतित हैं और कहा कि पार्टी नेतृत्व घाटी लौटने पर असंतुष्ट विधायकों से बात करेगा. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "उनकी चिंता जायज है, लेकिन सरकार की सीमाएं हैं कि वह मौजूदा केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट में सिर्फ आठ मंत्रियों को ही जगह दे सकती है. ज्यादा कैबिनेट बर्थ के लिए हमें राज्य का दर्जा चाहिए, जो सरकार पिछले दो वर्षों से केंद्र सरकार से नहीं मांग रही है."
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