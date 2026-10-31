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पार्टी में कोई 'बगावत' नहीं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात करेंगे नाराज विधायक: नेशनल कॉन्फ्रेंस

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ( File/ ANI )

By Moazum Mohammad 3 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा कैबिनेट विस्तार करने के बाद से उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) में दरार की खबरें हैं. हालांकि, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी में किसी भी तरह की 'बगावत' से इनकार किया है और इसे सिर्फ अटकलबाजी बताया है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के प्रमुख शौकत मीर ने कहा कि विधायक कैबिनेट से बाहर रखे जाने से नाराज हो सकते हैं लेकिन वे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात करेंगे.

उन्होंने श्रीनगर में पत्रकारों से कहा, "मौजूदा हालात पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए भोजन के दौरान यह बैठक बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई. हमारे सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में विधायक उमर अब्दुल्ला के साथ अपने मुद्दों पर चर्चा करेंगे. कोई बगावत नहीं है." श्रीनगर में प्रेस वार्ता करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता (ETV Bharat) मीर ने कहा कि विधायक पार्टी के भीतर बात करेंगे और मीडिया में बयान नहीं देंगे. उन्होंने कहा, "वे पार्टी नेतृत्व के साथ अपनी आशंकाओं पर चर्चा करेंगे. उन्होंने न तो पार्टी के खिलाफ और न ही सरकार के खिलाफ कुछ कहा है." उन्होंने 'बागी नेताओं' की बैठक में भाग लेने के लिए नवनियुक्त महासचिव मुबारिक गुल को पद से हटाए जाने से भी इनकार किया. गुल उन 19 नाराज विधायकों में से थे जो शुक्रवार को MLA कैसर जमशेद लोन के घर पर मिले. सूत्रों ने बताया कि उनमें से कुछ वर्चुअली शामिल हुए, जबकि कुछ ने अपने परिवार के कामों की वजह से मौजूद नहीं होने की बात कही. खबर थी कि बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें पद से हटा दिया और अली मोहम्मद सागर को अहम पद पर बनाए रखा.