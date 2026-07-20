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नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का क्या है मकसद, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बताया

तारिगामी ने कहा कि, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिल्ली प्रोटेस्ट का मकसद जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर संसद में आम सहमति बनाना है.

NC Delhi Protest Aimed To Create Consensus In Parliament on Statehood to Jammu and Kashmir: Tarigami
एम वाई तारिगामी, कम्युनिस्ट नेता (फाइल फोटो) (ANI)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : July 20, 2026 at 1:50 PM IST

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श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है. पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग की है.

इधर, जम्मू कश्मीर की सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्य के दर्जे के लिए नई दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच, कश्मीर के कम्युनिस्ट नेता और विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि, विरोध का मकसद जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस दिलाने पर संसद में राजनीतिक पार्टियों के बीच आम सहमति बनाना है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का क्या है मकसद, एम वाई तारिगामी ने बताया (ETV Bharat)

कम्युनिस्ट नेता तारिगामी नेशनल कांन्फ्रेंस के साथ इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए हैं. उन्होंने कहा कि, यह विरोध भारत सरकार को यह संदेश देने के लिए है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ भरोसा तोड़ा गया है, भरोसा डगमगा गया है.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPIM) ने अपने पार्टी नेताओं, जिसमें राज्य के महासचिव अब्बास राथर और दूसरे कार्यकर्ता शामिल थे, को सत्तारूढ़ पार्टी के साथ विरोध करने के लिए भेजा गया. इन नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया है. श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, तारिगामी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, निर्दलीय नेताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है, जिसके लिए संसद में पार्टियों के बीच आम सहमति है.

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सहित विपक्षी पार्टियों की ओर इशारा करते हुए, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आर्टिकल 370 और 35A को फिर से राज्य का दर्जा दिलाने से अपना गोलपोस्ट शिफ्ट करने का आरोप लगाया था, तारिगामी ने कहा कि इस विरोध को एजेंडा या नैरेटिव बदलने के तौर पर नहीं समझना चाहिए.

कम्युनिस्ट नेता तारिगामी ने आगे कहा, "हमने अपना एजेंडा नहीं बदला है, लेकिन हम संसद में अलग-अलग पार्टियों के बीच आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे भारत सरकार पर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए दबाव डालें. आज का विरोध भारत सरकार और संसद को हमारे अधिकारों और राज्य के दर्जे के बारे में याद दिलाता है." उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को महाराजा द्वारा बनाए गए राज्य को कमतर करने का फैसला जम्मू-कश्मीर के लोगों को नीचा दिखाने के लिए लिया था.

उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए, जैसा कि भारत सरकार ने वादा किया है. 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में भी राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठाया गया था." उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में वादा किया था और भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने भी जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था.

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने घोषणा की है कि पहले परिसीमन किया जाएगा, फिर विधान चुनाव होंगे और राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा. उन्होंने कहा, "हमें खुशी है कि जम्मू-कश्मीर में शांति बहाल हो गई है, क्योंकि इसके पहले लाभार्थी जम्मू-कश्मीर के लोग हैं. राज्य का दर्जा बहाल होने से भरोसे की कमी कम होगी और आत्मविश्वास बहाल होगा. लोगों को विश्वास में लिया जाना चाहिए और उनके अधिकार बहाल करके उन्हें अपनाना चाहिए."

उन्होंने कहा कि, जिस तरह से जम्मू-कश्मीर में लोगों के अधिकारों के साथ एक खास व्यवहार के जरिए व्यवहार किया जा रहा है, वह उस देश को शोभा नहीं देता जो संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों से निर्देशित है. इधर, जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की दिल्ली पुलिस से इजाजत नहीं मिलने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नई दिल्ली में पृथ्वीराज रोड स्थित जेएंडके हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया.

कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के जम्मू-कश्मीर अध्यक्ष और डोडा के विधायक मेहराज मलिक, जम्मू-कश्मीर के कांग्रेस नेता एनसी के विरोध में शामिल हुए. हालांकि, जम्मू-कश्मीर की विपक्षी पार्टियों, जिनमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी शामिल हैं, ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का न्योता ठुकरा दिया, जो देश भर की 52 पॉलिटिकल पार्टियों को भेजा गया था.

ये भी पढ़ें: महबूबा मुफ्ती ने NC के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से किया इनकार, PAGD को फिर से बनाने की वकालत की

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