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नेशनल कॉन्फ्रेंस बिना मंजूरी के दिल्ली में जम्मू और कश्मीर राज्य के विरोध प्रदर्शन पर अड़ी

श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ रही है, हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के लिए औपचारिक अनुमति का अभी भी इंतजार है.

पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में मानसून सत्र के पहले दिन अपने प्रदर्शन के लिए मंजूरी का इंतजार कर रही है. एक दिन के इस विरोध प्रदर्शन का मकसद केंद्र सरकार पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के अपने वादे को पूरा करने के लिए दबाव डालना है.

जम्मू और कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि वे अपने विरोध के लिए अधिकारियों से आधिकारिक क्लीयरेंस मिलने के बावजूद नई दिल्ली तक मार्च करेंगे.

उन्होंने कहा, “हमें इजाजत मिले या न मिले, हम अपने छीने हुए हक को पाने के लिए हजारों की संख्या में वहां पहुंचेंगे. यह हमारा देश है और हम इसके ताज हैं. एक पूर्ण राज्य को घटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया.”

उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों विशेषकर जम्मू को राज्य के अभाव में इतने वर्षों तक कष्ट उठाना पड़ा है. शर्मा ने कहा कि यही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पत्नी की पुण्यतिथि पर हजारों लोग राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कश्मीर और जम्मू में उनके सम्मेलनों में शामिल हुए.

पार्टी ने दिल्ली में अधिकारियों से अनुमति के लिए आवेदन किया है. इससे पहले, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वे अनुमति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों पर 'तोड़फोड़' का आरोप लगाया, जिन्होंने नई दिल्ली में उनके साथ होने वाले विरोध के साथ ही विरोध करने का प्लान बनाया था.

पार्टी ने अपने विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को 19 जुलाई तक राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने का निर्देश दिया है. उनके साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी शामिल होंगे.