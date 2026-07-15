नेशनल कॉन्फ्रेंस बिना मंजूरी के दिल्ली में जम्मू और कश्मीर राज्य के विरोध प्रदर्शन पर अड़ी
जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई को अपने प्रदर्शन को लेकर अडिग है.
Published : July 15, 2026 at 3:05 PM IST
श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ रही है, हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के लिए औपचारिक अनुमति का अभी भी इंतजार है.
पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में मानसून सत्र के पहले दिन अपने प्रदर्शन के लिए मंजूरी का इंतजार कर रही है. एक दिन के इस विरोध प्रदर्शन का मकसद केंद्र सरकार पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के अपने वादे को पूरा करने के लिए दबाव डालना है.
जम्मू और कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि वे अपने विरोध के लिए अधिकारियों से आधिकारिक क्लीयरेंस मिलने के बावजूद नई दिल्ली तक मार्च करेंगे.
उन्होंने कहा, “हमें इजाजत मिले या न मिले, हम अपने छीने हुए हक को पाने के लिए हजारों की संख्या में वहां पहुंचेंगे. यह हमारा देश है और हम इसके ताज हैं. एक पूर्ण राज्य को घटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया.”
उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों विशेषकर जम्मू को राज्य के अभाव में इतने वर्षों तक कष्ट उठाना पड़ा है. शर्मा ने कहा कि यही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पत्नी की पुण्यतिथि पर हजारों लोग राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कश्मीर और जम्मू में उनके सम्मेलनों में शामिल हुए.
पार्टी ने दिल्ली में अधिकारियों से अनुमति के लिए आवेदन किया है. इससे पहले, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वे अनुमति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों पर 'तोड़फोड़' का आरोप लगाया, जिन्होंने नई दिल्ली में उनके साथ होने वाले विरोध के साथ ही विरोध करने का प्लान बनाया था.
पार्टी ने अपने विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को 19 जुलाई तक राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने का निर्देश दिया है. उनके साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी शामिल होंगे.
यह घटना 14 जुलाई को श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के छोटे भाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता डॉ. मुस्तफा कमाल की मौत के बाद अब्दुल्ला परिवार के दुख के बीच हुई है. उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि शोक के बावजूद पार्टी नई दिल्ली में राज्य के दर्जे को लेकर विरोध प्रदर्शन करने पर अड़ी हुई है.
उन्होंने कहा, "हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए पिछले 18 महीनों से धैर्य के साथ इंतजार किया है. हमें लगता है कि यह हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने लोगों से वादा किया है कि हम अपनी पहचान वापस पाने के लिए लड़ेंगे. यह तो बस शुरुआत है."
पार्टी को उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख नेता राज्य के दर्जे के अभियान का समर्थन करेंगे. विरोध के साथ-साथ पार्टी ने राष्ट्रपति भवन को एक औपचारिक पत्र भेजकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने का अनुरोध किया है.
सांसद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव चौधरी रमजान ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बार-बार वादे के बावजूद जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी के बारे में ज्ञापन सौंपने के लिए पत्र लिखा है.
पार्टी ने प्रस्ताव दिया है कि संसद सदस्यों और विधायकों का एक छोटा प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलेगा. विरोध के अगले दिन बैठक की मांग की गई थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रपति के पहले से तय आधिकारिक काम की वजह से इसमें देरी हो सकती है.
ये भी पढ़ें- बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को कानूनी नोटिस भेजा, मुख्यमंत्री ने इसे 'लव लेटर' बताया