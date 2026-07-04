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राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग, दिल्ली में प्रदर्शन से पहले NC ने बनाई योजना

राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और सांसद 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देंगे.

NC chalk out events in Jammu-Kashmir ahead of proposed protest in Delhi for statehood restoration
दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की बैठक (ETV Bharat)
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By Moazum Mohammad

Published : July 4, 2026 at 4:08 PM IST

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श्रीनगर: सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए नई दिल्ली में अपने प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले केंद्र शासित प्रदेश में कई कार्यक्रमों की योजना बना रही है, ताकि केंद्र पर दबाव बनाया जा सके. पार्टी ने श्रीनगर में एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए एक दिन पहले एनसी मुख्यालय में विधायकों और नेताओं के साथ योजना बनाई है.

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 विधायक और चार सांसद जंतर-मंतर पर धरना देंगे. पार्टी की योजना के मुताबिक, इसके बाद वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपेंगे.

पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन की देखरेख और प्रबंधन के लिए सांसद शम्मी ओबेरॉय, विधायकों और प्रवक्ता इमरान नबी डार सहित नेताओं की एक समिति गठित की है.

NC chalk out events in Jammu-Kashmir ahead of proposed protest in Delhi for statehood restoration
दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में हुए शामिल नेता (ETV Bharat)

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन से पहले, एनसी का उद्देश्य जम्मू और श्रीनगर में दो सम्मेलन करके जमीनी स्तर पर राजनीतिक माहौल बनाना है, पहला सम्मेलन 11 जुलाई को श्रीनगर में होगा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पत्नी बेगम अकबर जहां की पुण्यतिथि पर होगा. अगले दिन जम्मू में भी ऐसा ही एक सम्मेलन होगा.

11 जुलाई को पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता डल झील के किनारे शेख की 'मजार' पर इकट्ठा होंगे. नेताओं के मुताबिक, यह कार्यक्रम उमर अब्दुल्ला के लिए दिल्ली प्रदर्शन का बिगुल बजाने का एक मंच होगा, जो NC की सरकार के लगभग दो साल में केंद्र के साथ टकराव का पहला कदम होगा.

इससे पहले, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा और विशेष दर्जे की बहाली के लिए औपचारिक ज्ञापन और प्रस्ताव प्रस्तुत करके भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ सुलह के लहजे को बनाए रखा था. हालांकि, उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने और निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बीच शक्तियों के निर्धारण के लिए व्यावसायिक नियमों को मंजूरी देने में केंद्र की देरी पर लाचारी व्यक्त की है. लोक भवन (राजभवन) मौजूदा केंद्र शासित प्रदेश के ढांचे में नौकरशाही और पुलिस पर नियंत्रण के साथ अधिक शक्तियां रखता है.

11 जुलाई के कार्यक्रम के बाद 13 जुलाई को 1931 के शहीदों के दिन एक और कार्यक्रम होगा. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके साथियों ने श्रीनगर के डाउनटाउन में शहीदों के कब्रिस्तान या मजार-ए-शुहादा पर श्रद्धांजलि देने का प्लान बनाया है. महाराजा हरि सिंह की डोगरा सेना द्वारा मारे गए 22 कश्मीरियों को नक्शबंद साहिब दरगाह के अंदर दफनाया गया है.

सरकारी कैलेंडर में इस दिन की छुट्टी खत्म कर दी गई है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में इसका ऐतिहासिक महत्व है. पिछले साल, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मेमोरियल पर जाने से रोके जाने के एक दिन बाद कब्रिस्तान में प्रार्थना की थी.

एनसी के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि पार्टी ने अपने जिला स्तरीय सम्मेलन रोक दिए हैं और पूरी तरह से दिल्ली प्रदर्शन से पहले होने वाले कार्यक्रमों पर फोकस कर रही है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अपने प्रदर्शन में INDIA ब्लॉक और अन्य पार्टियों के नेताओं को बुलाने का फैसला किया है. फिलहाल जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के शामिल होने की उम्मीद कम दिख रही है.

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