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राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग, दिल्ली में प्रदर्शन से पहले NC ने बनाई योजना

दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की बैठक ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 3 Min Read

श्रीनगर: सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए नई दिल्ली में अपने प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले केंद्र शासित प्रदेश में कई कार्यक्रमों की योजना बना रही है, ताकि केंद्र पर दबाव बनाया जा सके. पार्टी ने श्रीनगर में एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए एक दिन पहले एनसी मुख्यालय में विधायकों और नेताओं के साथ योजना बनाई है. संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 विधायक और चार सांसद जंतर-मंतर पर धरना देंगे. पार्टी की योजना के मुताबिक, इसके बाद वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपेंगे. पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन की देखरेख और प्रबंधन के लिए सांसद शम्मी ओबेरॉय, विधायकों और प्रवक्ता इमरान नबी डार सहित नेताओं की एक समिति गठित की है. दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में हुए शामिल नेता (ETV Bharat) दिल्ली में विरोध प्रदर्शन से पहले, एनसी का उद्देश्य जम्मू और श्रीनगर में दो सम्मेलन करके जमीनी स्तर पर राजनीतिक माहौल बनाना है, पहला सम्मेलन 11 जुलाई को श्रीनगर में होगा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पत्नी बेगम अकबर जहां की पुण्यतिथि पर होगा. अगले दिन जम्मू में भी ऐसा ही एक सम्मेलन होगा. 11 जुलाई को पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता डल झील के किनारे शेख की 'मजार' पर इकट्ठा होंगे. नेताओं के मुताबिक, यह कार्यक्रम उमर अब्दुल्ला के लिए दिल्ली प्रदर्शन का बिगुल बजाने का एक मंच होगा, जो NC की सरकार के लगभग दो साल में केंद्र के साथ टकराव का पहला कदम होगा.