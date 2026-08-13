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NBA ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्‍यवस्‍था के तहत 15 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की

यह राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और तीन केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को दी जाएगी. संतू दास की रिपोर्ट.

Slug NBA release over RS 15 crore ABS proceeds to states UTs for mustard genetic resources
प्रतीकात्मक तस्वीर (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 1:43 PM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्‍यवस्‍था के तहत 15 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है. यह राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों SBBs) और तीन केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों (UTBCs) को दी जाएगी. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी.

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) एक वैधानिक निकाय है जो जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित है. यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है. साथ ही यह भारत के जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान तक पहुंच को नियंत्रित करता है और लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे के नागोया प्रोटोकॉल के सिद्धांत को लागू करता है.

यह राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों (यूटीबीसी) को जाएगी, जिसमें एबीएस हिस्से की गणना प्रत्येक राज्य में सरसों की खेती के तहत क्षेत्र के आधार पर की जाएगी.

मंत्रालय ने कहा कि,मैसर्स पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन ने दस किस्मों का विकास स्वयं किया, लेकिन इसके मूल अंश खुले बाजार और व्यापारियों से प्राप्त किए थे. चूंकि किसी एक किसान या समुदाय को स्रोत के रूप में पहचाना नहीं जा सका, इसलिए एनबीए ने ऐसे मामलों में एबीएस वितरण के तौर-तरीकों को निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया. एक्सपर्ट कमेटी के सुझाए गए तरीकों को प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी.

मंत्रालय ने बताया कि, NBA ने खेती के क्षेत्र के आंकड़े ICAR–इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेपसीड-मस्टर्ड रिसर्च (ICAR-IIRMR), भरतपुर, राजस्थान से लिए और हर राज्य के हिस्से का हिसाब लगाने के लिए उनका इस्तेमाल किया.

राजस्थान, जहां भारत की सरसों की खेती का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा होता है, को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है. उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नंबर आता है. चूंकि सरसों की खेती पूरे देश में फैली हुई है, इसलिए लगभग हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को उसी हिसाब से हिस्सा मिलता है.

मंत्रालय के अनुसार, हर एसबीबी और यूटीबीसी को बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट के सेक्शन 32 के अनुसार एबीएस राशि का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें संरक्षण से जुड़े काम, पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर का दस्तावेज़ीकरण करना और अपडेट करना, बायोडायवर्सिटी का इन-सीटू और एक्स-सीटू कंजर्वेशन, खराब इकोसिस्टम को ठीक करना, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स को मज़बूत करना, जैव विविधता प्रबंधन समितियों की क्षमता बनाना, समुदाय की रोजी-रोटी में सुधार करना, और दूसरी गतिविधियां शामिल हैं.

मंत्रालय ने कहा कि यह रिलीज बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट, 2002 के तहत एनबीए की चल रही कोशिशों का हिस्सा है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि जब भारत केआनुवंशिक संसाधन वाणिज्यिक मूल्य बनाते हैं, तो एक सही हिस्सा संरक्षण और उन राज्यों और समुदायों को वापस मिले जो उस विविधता को बनाए रखते हैं.

यह नागोया प्रोटोकॉल और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के टारगेट 13 के अनुसार है, जो फेयर और इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग पर है. मंत्रालय ने कहा, "एनबीए ने अब तक कुल 182.5 करोड़ रुपये की एबीएस रकम जारी की है. इसने पिछले 12 महीनों में देश भर के लाभार्थी को 116.22 करोड़ रुपये जारी किए हैं."

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