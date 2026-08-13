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NBA ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्‍यवस्‍था के तहत 15 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की

प्रतीकात्मक तस्वीर ( AFP )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्‍यवस्‍था के तहत 15 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है. यह राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों SBBs) और तीन केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों (UTBCs) को दी जाएगी. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) एक वैधानिक निकाय है जो जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित है. यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है. साथ ही यह भारत के जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान तक पहुंच को नियंत्रित करता है और लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे के नागोया प्रोटोकॉल के सिद्धांत को लागू करता है. यह राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों (यूटीबीसी) को जाएगी, जिसमें एबीएस हिस्से की गणना प्रत्येक राज्य में सरसों की खेती के तहत क्षेत्र के आधार पर की जाएगी. मंत्रालय ने कहा कि,मैसर्स पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन ने दस किस्मों का विकास स्वयं किया, लेकिन इसके मूल अंश खुले बाजार और व्यापारियों से प्राप्त किए थे. चूंकि किसी एक किसान या समुदाय को स्रोत के रूप में पहचाना नहीं जा सका, इसलिए एनबीए ने ऐसे मामलों में एबीएस वितरण के तौर-तरीकों को निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया. एक्सपर्ट कमेटी के सुझाए गए तरीकों को प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी.