ईरान युद्ध के बीच बड़ा झटका, पेट्रोल ₹5 रुपये और डीजल 3 रुपये हुआ महंगा
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच झटका देने वाली खबर सामने आयी है. नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है.
Published : March 26, 2026 at 1:45 PM IST
नई दिल्ली : भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर नायरा एनर्जी ने गुरुवार को पेट्रोल की कीमत 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी. सूत्रों ने बताया कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में हालिया उछाल का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाला जा रहा है.
भारत में फ्यूल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव है क्योंकि 28 फरवरी से अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बावजूद रिटेल पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं. 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मिलिट्री हमले किए थे, जिसके बाद तेहरान ने बड़ी जवाबी कार्रवाई की थी.
नायरा एनर्जी, जो भारत के 102,075 पेट्रोल पंपों में से 6,967 चलाती है, ने इनपुट लागत में बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने का फैसला किया है. हालांकि कंपनी के प्रवक्ता ने इस खबर पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की.
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और बीपी पीएलयू का फ्यूल रिटेलिंग जॉइंट वेंचर, जियो-बीपी, जिसके 2,185 पेट्रोल पंप हैं, ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भारी नुकसान होने के बावजूद अभी तक कीमतें नहीं बढ़ाई हैं.
सरकारी फ्यूल रिटेलर्स, जिनका मार्केट पर लगभग 90 प्रतिशत कंट्रोल है, ने रेट्स को अभी भी फ्रीज रखा है. सूत्रों ने कहा कि रूस की रोसनेफ्ट की मेजोरिटी वाली कंपनी नायरा ने पेट्रोल की कीमत 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 3 रुपये बढ़ा दी है, लेकिन असरदार रेट बढ़ोतरी वैट जैसे लोकल टैक्स के असर के आधार पर हर राज्य में अलग-अलग होती है.
कुछ जगहों पर, पेट्रोल के लिए यह बढ़ोतरी 5.30 रुपये प्रति लीटर तक है. सूत्रों ने कहा, "भारत में प्राइवेट फ्यूल रिटेलर्स को कीमतें बढ़ाने से रोकने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कोई सरकारी मुआवजा नहीं मिलता है, जबकि सरकारी कंपनियों को "अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक" के तौर पर काम करने के लिए सपोर्ट मिलता है."
उन्होंने आगे कहा कि बढ़ते नुकसान के कारण उनके पास रिटेल कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है. अप्रैल 2022 से रिटेल पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें स्थिर हैं, जिसमें सरकारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) कच्चे तेल की कीमतें ज़्यादा होने पर नुकसान उठाती हैं और दरें कम होने पर मुनाफ़ा कमाती हैं.
तीनों रिटेलर्स ने पिछले हफ़्ते प्रीमियम या हायर-ग्रेड पेट्रोल की कीमत 2 रुपये प्रति लीटर और इंडस्ट्रियल यूज़र्स को बेचे जाने वाले बल्क डीज़ल की कीमत लगभग 22 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी.
ये भी पढ़ें- प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी, औद्योगिक डीजल 22 रुपये लीटर महंगा