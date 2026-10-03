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पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये हुआ महंगा, इस पेट्रोलियम कंपनी ने बढ़ाए दाम

पेट्रोलियम कंपनी ने बढ़ाए दाम ( सांकेतिक फोटो (ANI) )

नई दिल्ली : भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी, नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ा इजाफा किया है. कंपनी ने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की तत्काल प्रभाव से बढ़ोतरी की है.

दामों में यह इजाफा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और रिफाइन किए गए उत्पादों की कीमतों के बढ़ने की वजह से किया गया है. हालांकि अन्य सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं. शनिवार सुबह से लागू हुई नई कीमत

पूरे भारत में नायरा के 7108 फ्यूल स्टेशनों पर शनिवार सुबह से ही नई दरें लागू हो गईं. मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी. ईंधन खुदरा विक्रेताओं पर ऊंची वैश्विक ऊर्जा कीमतों के कारण बने नए दबाव के बीच यह बढ़ोतरी की गई है. यह कदम इस साल नायरा द्वारा किए गए मूल्य समायोजनों के बाद उठाया गया है. मार्च में भी कंपनी ने बढ़ाए थे दाम

कंपनी ने इसी साल मार्च में भी पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दिए थे. कंपनी ने 26 मार्च को पेट्रोल के दाम में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद सरकारी तेल कंपनियों ने भी मई में पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी शुरू की थी.