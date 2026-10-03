ETV Bharat / bharat

पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये हुआ महंगा, इस पेट्रोलियम कंपनी ने बढ़ाए दाम

कच्‍चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बाद भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट तेल कंपनी ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं.

Petroleum company raises prices.
पेट्रोलियम कंपनी ने बढ़ाए दाम (सांकेतिक फोटो (ANI))
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2026 at 4:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी, नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ा इजाफा किया है. कंपनी ने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की तत्काल प्रभाव से बढ़ोतरी की है.

दामों में यह इजाफा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और रिफाइन किए गए उत्पादों की कीमतों के बढ़ने की वजह से किया गया है. हालांकि अन्य सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं.

शनिवार सुबह से लागू हुई नई कीमत
पूरे भारत में नायरा के 7108 फ्यूल स्टेशनों पर शनिवार सुबह से ही नई दरें लागू हो गईं. मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी. ईंधन खुदरा विक्रेताओं पर ऊंची वैश्विक ऊर्जा कीमतों के कारण बने नए दबाव के बीच यह बढ़ोतरी की गई है. यह कदम इस साल नायरा द्वारा किए गए मूल्य समायोजनों के बाद उठाया गया है.

मार्च में भी कंपनी ने बढ़ाए थे दाम
कंपनी ने इसी साल मार्च में भी पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दिए थे. कंपनी ने 26 मार्च को पेट्रोल के दाम में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद सरकारी तेल कंपनियों ने भी मई में पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी शुरू की थी.

पश्चिम एशिया में ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के युद्ध की वजह से पैदा हुए होर्मुज संकट और कच्‍चे तेल के दाम में इजाफे का यह असर था. हालांकि बाद में जब कच्‍चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी आई तो नायरा एनर्जी ने मार्च वाली वृद्धि को वापस ले लिया था और पेट्रोल-डीजल के दाम घटा दिए थे.

पीटीआई के मुताबिक, देश भर में 7,108 पेट्रोल पंपों का संचालन करने वाली नायरा ने शनिवार के शुरुआती घंटों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दीं. खबर लिखे जाने तक इस संबंध में नायरा एनर्जी के प्रवक्ता को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला था.

(पीटीआई इनपुट के साथ)

ये भी पढ़ें- प्रति ग्राहक सिर्फ इतने लीटर मिलेगा डीजल... Jio-BP और Nayara के पेट्रोल पंपों पर लगा कैप

TAGGED:

पेट्रोल डीजल महंगा
पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े
नयारा एनर्जी की कीमतें
भारत में ईंधन की कीमतें
PETROL DIESEL PRICES HIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.