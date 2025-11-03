कलेक्टर बने शिक्षक: बच्चों को पढ़ाया, सवाल पूछे और साथ खाना भी खाया
नयागढ़ के जिला मजिस्ट्रेट अक्षय सुनील अग्रवाल और जिला शिक्षा अधिकारी चित्तरंजन पांडे ने स्कूलों का निरीक्षण किया.
Published : November 3, 2025 at 4:55 PM IST
नयागढ़: ओडिशा के नयागढ़ जिला मजिस्ट्रेट स्कूल पहुंचे. बच्चों को पढ़ाया, सवाल पूछे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. इतना ही नहीं उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ दोपहर का भोजन भी किया. इस दौरान उन्होंने चेतावनी भी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह नजारा पिछले शुक्रवार को नयागढ़ जिले के नुआगांव प्रखंड के महीपुर और चहाली हाई स्कूलों में देखने को मिला.
दरअसल, नयागढ़ के जिला मजिस्ट्रेट अक्षय सुनील अग्रवाल और जिला शिक्षा अधिकारी चित्तरंजन पांडे ने शुक्रवार को नुआगांव प्रखंड के महीपुर और चहाली हाई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने बच्चों से डिजिटल ऐजुकेशन, कंप्यूटर ऐजुकेशन को बढ़ावा देने और वहां चल रही पढ़ाई को लेकर चर्चा की.
जिला मजिस्ट्रेट ने एक शिक्षक की तरह बच्चों को पढ़ाया और कई सवाल पूछे. इस बीच जिला शिक्षा अधिकारी ने मिडडे मील की क्वालिटी भी जांची और खुद बच्चों के साथ बैठकर दोपहर का भोजन किया.
जिला कलेक्टर ने छात्रों को पढ़ाया
जिला कलेक्टर अक्षय सुनील अग्रवाल ने कहा, "मैं जिले के सभी शिक्षकों को संदेश देना चाहता हूं कि शिक्षक बच्चों और समाज के लिए आदर्श होते हैं. इसलिए उनका आचरण हमेशा सही होना चाहिए. उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज को ठेस पहुंचे. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."
जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों के साथ खाया मिडडे मील
नयागढ़ जिला शिक्षा अधिकारी चित्तरंजन पांडे ने कहा, "स्कूलों में मिलने वाले मिडडे मील की गुणवत्ता बहुत अच्छी है. हमें उम्मीद है कि स्कूलों में ये मानक बरकरार रहेंगे. हमने उन जगहों पर कार्रवाई की है, जहां पूर्व में मिडडे मील में अनियमितताएं हुई हैं. हम इस बात पर नजर रखेंगे कि राज्य सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं."
चहाली हाई स्कूल के प्रधानाचार्य निरंजन दाश ने बताया, "जिला मजिस्ट्रेट और जिला शिक्षा अधिकारी अचानक स्कूल आ गए. उन्होंने बच्चों से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन-डीआईपीए (DIPA) की कक्षाओं के बारे में पूछा. उन्होंने बच्चों को कंप्यूटर से जुड़ी बातें बताईं. दोपहर के भोजन के दौरान, शिक्षा अधिकारी बच्चों के साथ बैठे और खाना खाया. शिक्षा अधिकारी ने वादा किया है कि कक्षाओं और शिक्षकों की कमी जल्द ही दूर कर दी जाएगी."
जिला मजिस्ट्रेट सर हमारे दोस्त बन गए
छात्रा अभिप्सा मिश्रा ने कहा, "हमारे स्कूल में खाना अच्छा मिलता है और जब भी हमें कोई समस्या होती है, हम मैडम को बताते हैं और वह तुरंत उसका समाधान करती हैं. पहले जो भी समस्या थी, अब वह दूर हो गई है. हम बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं और खाना भी अच्छा मिलता है. BEO सर ने छोटे बच्चों के साथ खाना खाया. कलेक्टर सर ने कंप्यूटर के बारे में पूछा. हमारे स्कूल में स्किल क्लास में कंप्यूटर सिखाया जाता है. कलेक्टर सर हमारे दोस्त बन गए, इसलिए हमें कोई डर नहीं लगा."
यह भी पढ़ें- नुआपाड़ा उपचुनाव 2025: नवीन पटनायक ने BJD उम्मीदवार के लिए किया प्रचार, BJP पर प्रगति रोकने का लगाया आरोप