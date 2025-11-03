ETV Bharat / bharat

कलेक्टर बने शिक्षक: बच्चों को पढ़ाया, सवाल पूछे और साथ खाना भी खाया

स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे नयागढ़ जिला मजिस्ट्रेट ने बच्चों को पढ़ाया ( ETV Bharat )

नयागढ़: ओडिशा के नयागढ़ जिला मजिस्ट्रेट स्कूल पहुंचे. बच्चों को पढ़ाया, सवाल पूछे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. इतना ही नहीं उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ दोपहर का भोजन भी किया. इस दौरान उन्होंने चेतावनी भी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह नजारा पिछले शुक्रवार को नयागढ़ जिले के नुआगांव प्रखंड के महीपुर और चहाली हाई स्कूलों में देखने को मिला. दरअसल, नयागढ़ के जिला मजिस्ट्रेट अक्षय सुनील अग्रवाल और जिला शिक्षा अधिकारी चित्तरंजन पांडे ने शुक्रवार को नुआगांव प्रखंड के महीपुर और चहाली हाई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने बच्चों से डिजिटल ऐजुकेशन, कंप्यूटर ऐजुकेशन को बढ़ावा देने और वहां चल रही पढ़ाई को लेकर चर्चा की. जिला मजिस्ट्रेट ने एक शिक्षक की तरह बच्चों को पढ़ाया और कई सवाल पूछे. इस बीच जिला शिक्षा अधिकारी ने मिडडे मील की क्वालिटी भी जांची और खुद बच्चों के साथ बैठकर दोपहर का भोजन किया. जिला कलेक्टर ने छात्रों को पढ़ाया

जिला कलेक्टर अक्षय सुनील अग्रवाल ने कहा, "मैं जिले के सभी शिक्षकों को संदेश देना चाहता हूं कि शिक्षक बच्चों और समाज के लिए आदर्श होते हैं. इसलिए उनका आचरण हमेशा सही होना चाहिए. उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज को ठेस पहुंचे. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."