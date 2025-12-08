ETV Bharat / bharat

राजनांदगांव में एमएमसी जोन के 12 नक्सलियों का सरेंडर, 1 करोड़ के इनामी नक्सली रामधेर मज्जी ने डाले हथियार

13 दिसंबर को सरकार के 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. जवानों और अधिकारियों के साथ डबल इंजन की सरकार ने बेहतर कार्य किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि देश से 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद का खात्मा होगा. नक्सलवाद खात्मे की ओर अग्रसर है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आज का यह दिन छत्तीसगढ़ और नक्सलवाद के उन्नमूलन के लिए ऐतेहासिक दिन है. कई दशकों से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है और छत्तीसगढ़ के विकास में बाधक है. नक्सलवाद के खिलाफ पहले भी लड़ाई लड़ी है.

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा,डीजीपी अरुण देव गौतम और एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा के सामने कुल 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों के हाथों में भारतीय संविधान के किताब की कॉपी और सफेद गुलाब का फूल था. सीएम विष्णुदेव साय ने इसे ऐतिहासिक सरेंडर बताया.

राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ के बस्तर समेत राजनांदगांव क्षेत्र में चलाए जा रहे नक्सल ऑपरेशन का व्यापक असर देखा जा रहा है. इस क्रम में 8 दिसंबर 2025 को राजनांदगांव में फोर्स को सफलता मिली है. यहां खूंखार नक्सली रामधेर मज्जी ने अपने 11 साथियों के साथ सरेंडर किया है. आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली एमएमसी जोन यानि की महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ एरिया में सक्रिय थे. इसलिए यह सरेंडर काफी अहम माना जा रहा है.

सीएम साय ने आगे कहा कि आज के इस दिन में पुलिस के अधिकारियों के बीच सीसी मेम्बर रामधेर ने पुनर्वास किया है. ये नक्सली हिंसा और गोलीबारी की दिशा से वापस आ गए हैं. रामधेर 1 करोड़ 05 लाख का इनामी है. इसी तरह अन्य 11 माओवादी शामिल हैं. प्रदेश की पुनर्वास नीति काफी अच्छी है. जिसे अध्ययन करके बनाया गया है. उसी का परिणाम है कि पिछले 2 वर्षों में 4 हजार से अधिक माओवादियों की गिरफ्तारी हुई है और इनका सरेंडर हुआ है. इसके अलावा 500 से अधिक माओवादी मारे गए हैं.

सरेंडर माओवादियों को कई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही

सरेंडर माओवादियों के लिए अलग से 15 हजार प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति की गई है. वहीं नक्सल मुक्त गांवों को 1 करोड़ की राशि विकास के लिए मिलेगी. माओवादियों से 400 से अधिक गांव मुक्त हुए हैं. जहां नियद नेल्लानार योजना कार्य चल रहा है. इस योजना के तहत स्कूल, अस्पताल, सड़क , पुल, पुलिया, जरूरी दस्तावेज और राशन भी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

सरेंडर माओवादियों को दी जा रही स्किल ट्रेनिंग

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार सरेंडर माओवादियों को स्किल डेवलपमेंट का कार्य भी सिखाया जा रहा है. जल्द बस्तर क्षेत्र नक्सलमुक्त होगा. विकास होगा. और एग्रीकल्चर का कार्य तेजी से होगा .जहां कई योजनाओं के तहत किया जा रहा है. पर्यटन के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है. इस तरह बस्तर का तेजी से विकास होगा. इस साल बस्तर पंडुम भी कराया जाएगा, जिसमें संख्या काफी अधिक होगी.

हमारे जवान लड़ रहे हैं और लगातार सफलता मिल रही है. अब एक तरह से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है. नक्सलवाद की कमर टूट गई है, वह अंतिम सांसें ले रहा है. रामधेर और उसके साथी हिंसा और गोलीबारी की भाषा छोड़कर विकास की मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं. रामधेर एक करोड़ 5 लाख का इनामी है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ की नई पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों के तहत कई अच्छे प्रावधान किए गए हैं. आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए अलग से 15 हजार प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति कराएं हैं. इन आवासों का निर्माण हो रहा है. कोई गांव पूरी तरह नक्सलमुक्त हुआ है और गांव प्रस्ताव भेजता है तो वहां एक करोड़ का विकास कार्य शासन की तरफ से स्वीकृत होगा-विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में नियद नेल्लानार योजना का हो रहा विस्तार

सीएम साय ने कहा कि लगातार सुरक्षा केंप खुल रहे हैं. 400 से ज्यादा गांव आज आबाद हो चुके हैं. नियद नेल्लानार (आपका सुंदर गांव) योजना के माध्यम से सरकार की योजनाओं को गांव तक पहुंचा रहे हैं. गांव में सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल की सुविधा पहुंच रही है. अब गोलीबारी की जगह गांवों में स्कूल की घंटी बज रही है. अब बस्तर के गांवों में राशन भी पहुंचाया जा रहा है. आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं. जगदलपुर में पंडुम कैफे भी खोला गया है, जिसमें आत्मसमर्पित नक्सली भी काम कर रहे हैं. सीएम साय ने यह भी कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम मोदी और अमित शाह का संकल्प पूरा होगा.

एमएमसी जोन की तरफ से हुआ सरेंडर- डिप्टी सीएम विजय शर्मा

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है. हमारे पूरे नक्सल अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी है. एमएमसी (महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़) जोन के एसजेडसी ने पहले ही सरेंडर कर दिया है. आज एमएमसी जोन के हेड रामधेर(सीसी मेंबर) ने पुनर्वास किया है. छत्तीसगढ़ में दो ही सीसी मेंबर माड़वी हिड़मा और रामधेर हैं. माड़वी हिड़मा एनकाउंटर में मारा गया, वहीं रामधेर ने आज अपने साथियों के साथ सरेंडर किया है. ये नक्सली हथियार भी लेकर आए हैं. अब एमएमसी जोन लगभग क्लिन हुआ है, खाली हो गया है. हम इस पुनर्वास का स्वागत करते हैं.

सीसीएम कमांडर रामधेर मज्जी ने लाल आतंक को कहा अलविदा

नक्सली रामधेर मज्जी माओवादियों का टॉप कमांडर माना जाता है. वह नक्सल संगठन में सीसीएम रैंक पर है. उसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम घोषित है. रामधेर मज्जी के साथ सरेंडर करने वालों में 6 महिला नक्सली भी शामिल है.

रामधेर सहित 12 इनामी नक्सलियों का सरेंडर, जानिए पूरी डिटेल

राजनांदगांव में सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कुल 12 खूंखार माओवादी शामिल हैं. सभी 12 नक्सलियों पर इनाम घोषित है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों की पूरी जानकारी इस प्रकार है.

रामधेर मज्जी, CCM, AK-47 हथियार के साथ सरेंडर, 1 करोड़ रुपये का इनामी

चंदू दादा, DVCM , 10 लाख रुपये का इनामी

ललिता, DVCM, 10 लाख रुपये की इनामी नक्सली

जानकी, DVCM, इंसास राइफल के साथ सरेंडर, 10 लाख रुपये की इनामी

प्रेम, DVCM, AK-47 के साथ सरेंडर, 10 लाख रुपये का इनामी

रामसिंह दादा, ACM, .303 राइफल, 5 लाख रुपये का इनामी

सुकेश, ACM, AK-47 के साथ सरेंडर, 5 लाख रुपये का इनामी

लक्ष्मी, नक्सल पार्टी मेंबर, इंसास रायफल के साथ सरेंडर, 2 लाख रुपये की इनामी

शीला, नक्सल पार्टी मेंबर, इंसास रायफल के साथ सरेंडर, 2 लाख रुपये की इनामी

सागर, नक्सल पार्टी मेंबर, SLR के साथ सरेंडर, 2 लाख रुपये का इनामी नक्सली

कविता, पार्टी मेंबर, थ्री नॉट थ्री राइफल के साथ सरेंडर, 2 लाख रुपये की इनामी

योगिता, पार्टी मेंबर, 2 लाख रुपये की इनामी नक्सली

एनकाउंटर और सरेंडर से बैकफुट पर नक्सली

छत्तीसगढ़ में लगातार सरेंडर और एनकाउंटर से माओवादी बैकफुट पर हैं. 17 अक्टूबर को बस्तर में एक साथ 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया. उसके बाद 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित अल्लूरी सीताराम राजू जिले में टॉप नक्सल कमांडर हिड़मा एनकाउंटर में ढेर हो गया. हिड़मा के मारे जाने के बाद से नक्सली बैकफुट पर है. लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं.

खूंखार नक्सली चैतू दादा भी कर चुका है सरेंडर

28 नवंबर को बस्तर में खूंखार नक्सली चैतू दादा उर्फ श्याम दादा ने अपने 10 साथियों के साथ सरेंडर किया. बस्तर संभाग के नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर में भी नक्सलियों का सरेंडर जारी रहा. इस बीच 3 दिसंबर को बीजापुर में हुए एनकाउंटर में 18 नक्सली मारे गए. फोर्स के एंटी नक्सल ऑपरेशन से नक्सली बैकफुट पर हैं और हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं.