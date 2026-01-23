ETV Bharat / bharat

धमतरी में बिग नक्सल सरेंडर, 47 लाख के 9 माओवादियों ने डाले हथियार, रायपुर संभाग नक्सल मुक्त घोषित

छत्तीसगढ़ के धमतरी में नक्सल मोर्चे पर जवानों को सफलता मिली है. कुल 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया है.

Major Naxal Surrender In Dhamtari
धमतरी में बड़ा नक्सल सरेंडर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 23, 2026 at 3:41 PM IST

6 Min Read
धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी में शुक्रवार को ओडिशा राज्य कमेटी और धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन के 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. इन नक्सलियों में नगरी एरिया कमेटी, सीतानदी एरिया कमेटी और मैनपुर एलजीएस कमेटी के नक्सली शामिल है. सभी ने हथियारों के साथ सरेंडर किया है. धमतरी एसपी कार्यालय में सभी 9 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं. इनमें 7 महिला नक्सली और 2 पुरुष नक्सली शामिल हैं. सरेंडर की यह कार्रवाई रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) अमरेश मिश्रा के सामने हुई. नक्सलियों ने आईजी अमरेश मिश्रा के सामने अपने हथियार सौंपकर खून खराबे और हिंसा को अलविदा कहा.

आईजी ने ताली बजाकर किया सरेंडर नक्सलियों का स्वागत

सरेंडर के बाद आईजी अमरेश मिश्रा ने तालियां बजाकर नक्सलियों का स्वागत किया और उन्हें मुख्यधारा में लौटने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति नक्सलियों को नया जीवन शुरू करने का अवसर दे रही है. जिससे प्रभावित होकर लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं. आत्मसमर्पण करने वाले इन 9 नक्सलियों पर कुल 47 लाख रुपये का इनाम घोषित था. इनमें दो महिला नक्सली 8-8 लाख रुपये की इनामी, एक 5 लाख का इनामी पुरुष नक्सली शामिल है. शेष नक्सली भी विभिन्न मामलों में शामिल रहे हैं.

धमतरी में नक्सलियों का सरेंडर (ETV BHARAT)

सरेंडर करने वाले नक्सली किन क्षेत्रों में थे सक्रिय

रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं. भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली छत्तीसगढ़-ओडिशा और आंध्र प्रदेश में सक्रिय रहे हैं. सरेंडर नक्सलियों में 5 नक्सली धमतरी नुआपाड़ा डिवीजन में सक्रिय थे. जबकि 4 नक्सली आंध्र प्रदेश में सक्रिय रहे हैं.

Naxalites surrender with weapons in Dhamtari
धमतरी में हथियारों के साथ नक्सलियों का सरेंडर (ETV BHARAT)

रायपुर रेंज अब नक्सल मुक्त हो गया है. नगरी एरिया कमेटी, सीतानदी एरिया कमेटी, मैनपुर एलजीएस तथा गोबरा एलओएस के सक्रिय नक्सलियों ने सरेंडर किया है. इनके पास से 2 इंसास रायफल, 3 मैगजीन, 37 बुलेट, 2 एसएलआर रायफल, 4 मैगजीन, 18 राउंड गोलियां, एक कार्बाइन, 2 मैगजीन और 1 भरमार बंदूक बरामद किया गया है- अमरेश मिश्रा, आईजी, रायपुर रेंज

9 नक्सलियों का सरेंडर

कुल 47 लाख के इनामी नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की है.

इन माओवादियों ने किया सरेंडर

1. ज्योति उर्फ जैनी ऊर्फ रेखा, उम्र 28 साल

⦁ इंसास हथियार के साथ सरेंडर

⦁ पदनाम- डीव्हीसीएम, सीतानदी एरिया कमेटी सचिव

⦁ इनाम- 8 लाख

⦁ साल 2006 से नक्सल संगठन में शामिल होकर बीजापुर जिले में सक्रिय रही

⦁ साल 2023 से धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन में सक्रिय रही

Female Naxalites surrender in Dhamtari.
महिला नक्सलियों ने भी डाले हथियार (ETV BHARAT)

2. उषा उर्फ बालम्मा, उम्र 45 साल

डीव्हीसी टेक्निकल विभाग, माओवादियों के हथियारों की रिपेयरिंग करती थी

इनाम 8 लाख रुपये

3.रामदास मरकाम उर्फ आयता उर्फ हिमांशु

एसएलआर हथियार के साथ सरेंडर

पदनाम-पूर्व गोबरा एलओएस कमांडर, वर्तमान में नगरी एसीएम

इनाम- 5 लाख

4. रोनी उर्फ उमा

कार्बाइन हथियार के साथ सरेंडर

पदनाम-सीतानदी एरिया कमांडर

इनाम- 5 लाख

5. निरंजर उर्फ पोडिया

एसएलआर हथियार के साथ सरेंडर

पदनाम- एससीएम टेक्निकल(डीजीएन)

इनाम- 5 लाख

6. सिंधु उर्फ सोमड़ी

भरमार हथियार के साथ सरेंडर

पदनाम-एसीएम सीनापाली एरिया कमेटी, एलजीएस

इनाम-5 लाख

7. रीना उर्फ चिरो

पदनाम-एसीएम सीनापाली एरिया कमेटी, एलजीएस

इनाम- 5 लाख

8. अमीला उर्फ सन्नी

पदनाम-एसीएम, मैनपुर एलजीएस

इनाम- 5 लाख

9. लक्ष्मी पूनेम उर्फ आरती

उषा की बॉडी गार्ड

इनाम- 1 लाख

माओवादियों ने हथियारों के साथ सरेंडर किया

⦁ इंसास रायफल-2

⦁ एसएलआर रायफल-2

⦁ कार्बाइन-1

⦁ भरमार बंदूक-1

Naxalites surrender with weapons in Dhamtari
नक्सलियों ने धमतरी पुलिस को सौंपे हथियार (ETV BHARAT)

सरेंडर नक्सलियों की क्राइम कुंडली जानिए

ज्योति उर्फ जैनी उर्फ रेखा: उम्र 28 वर्ष ग्राम-पेद्दा कोरमा, थाना एवं जिला बीजापुर की रहने वाली है. वह वर्ष 2006 में नक्सल संगठन में शामिल हुई. इसके बाद वह बीजापुर जिले में सक्रिय रही. वर्ष 2023 को में धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजीन में सक्रिय रही. रायपुर रेंज में कुल 7 अपराध उसके खिलाफ दर्ज है.

नक्सली उषा उर्फ बालम्मा: बालम्मा की उम्र 45 साल है. वह ग्राम चंद्रावली जिला मंथीराला तेलंगाना की रहने वाली है. वह नक्सलियों की टेक्निकल टीम की सदस्य रही है. वह हथियारों की रिपेयरिंग करने का काम करती थी. उसके खिलाफ 2 केस दर्ज है.

नक्सली रामदास मरकाम उर्फ आयता उर्फ हिमांशु: नक्सली रामदास की उम्र 30 साल है. वह पामेड़ के बीजापुर का रहने वाला है. वह साल 2013 में नक्सल संगठन में शामिल हुआ. उसके खिलाफ कुल 25 नक्सल अपराध दर्ज है.

नक्सली रोनी उर्फ उमा उर्फ चिन्नी हेमला: नक्सली रोनी की उम्र 25 वर्ष है. वह गंगालूर बीजापुर की रहने वाली है. वह साल 2007 में नक्सल संगठन में शामिल हुई. उसके खिलाफ कुल 16 केस दर्ज है.

नक्सली निरंजन उर्फ पोदिया: नक्सली पोदिया की उम्र 25 वर्ष है. वह साल 1017 में नक्सल संगठन में शामिल हुआ. उसके खिलाफ 2 केस दर्ज है.

नक्सली सिंधु उर्फ सोमड़ी: नक्सली सिंधु की उम्र 25 वर्ष है. वह साल 2015 में नक्सली संगठन में शामिल हुई. उशके खिलाफ गरियाबंद में 1 केस दर्ज है.

नक्सली रीना उर्फ चिरो: नक्सली रीना की उम्र 25 साल है. वह साल 2008 में नक्सली संगठन में शामिल हुई. उसके खिलाफ कुल 16 केस दर्ज है.

नक्सली अमीला उर्फ सन्नी: नक्सली अमीला की उम्र 25 वर्ष है. वह साल 2008 में नक्सल संगठन में शामिल हुआ. उसके खिलाफ 3 केस दर्ज है.

नक्सली लक्ष्मी पूनेम उर्फ आरती उषा: नक्सली लक्ष्मी की उम्र 18 साल है. वह साल 2008 में नक्सल संगठन में शामिल हुई. उसके खिलाफ 1 केस दर्ज है.

रायपुर संभाग हुआ नक्सल मुक्त

इस आत्मसमर्पण के साथ ही रायपुर संभाग को नक्सल मुक्त घोषित सम्भाग माना जा रहा है. पुलिस और सुरक्षा बलों की सतत कार्रवाई और सरकार की पुनर्वास नीति के सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगे हैं. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को नियमानुसार पुनर्वास, सुरक्षा और रोजगार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें.

