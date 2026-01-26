ETV Bharat / bharat

कर्रेगुट्टा में नक्सलियों का आईईडी ब्लास्ट, 11 जवान घायल, रायपुर में चल रहा इलाज

कर्रेगुट्टा आईईडी ब्लास्ट में 11 जवान घायल हो गए हैं. सभी जवानों का रायपुर में इलाज चल रहा है

Naxal operation in Karregutta
कर्रेगुट्टा में नक्सल ऑपरेशन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 26, 2026 at 6:17 PM IST

बीजापुर/ रायपुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में सुरक्षाबलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है. यहां रविवार को कर्रेगुट्टा के जंगलों में नक्सलियों के लगाए आईईडी में ब्लास्ट हो गया. इस घटना में सुरक्षाबलों के 11 जवान घायल हो गए. सभी जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया. घायल जवानों का इलाज रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में चल रहा है. डॉक्टर पंकज धाबलिया ने इसकी पुष्टि की है.

बीजापुर के उसूर थाना इलाके की घटना

आईईडी ब्लास्ट की यह घटना बीजापुर के उसूर थाना इलाके की है. यह धमाका उस वक्त हुआ जब रविवार को सुरक्षाबल के जवान कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर नक्सल ऑपरेशन के लिए निकले थे. इस ऑपरेशन में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) और बस्तर फाइटर्स के जवान शामिल थे. इसके अलावा कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन कोबरा सीआरपीएफ की टीम भी शामिल रही. नक्सल ऑपरेशन के दौरान हुआ धमाके में 11 जवान घायल हो गए. जिसमें 10 जवान डीआरजी और एक जवान कोबरा बटालियन का है.

आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों का रायपुर में इलाज (ETV BHARAT)

रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में चल रहा जवानों का इलाज

रामकृष्ण अस्पताल के डॉक्टर पंकज धाबलिया ने मीडिया को बताया कि IED ब्लास्ट में घायल हुए 11 जवानों को रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल लाया गया था. जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद एक जवान को छुट्टी दे दी गई है. इसके बाद अभी भी रामकृष्ण हॉस्पिटल में 10 जवानों का इलाज चल रहा है, जिसमें 4 से 5 जवानों को ज्यादा चोट आई है और कुछ जवानों की सर्जरी भी की जा रही है.

बीजापुर में रविवार को ब्लास्ट की घटना के बाद रामकृष्ण हॉस्पिटल में 11 मरीजों को इमरजेंसी में लाया गया था. जिसमें से चार से पांच जवानों की स्थिति गंभीर है, लेकिन नियंत्रण में है. इसके साथ ही चार घायल जवानों का ऑपरेशन किया गया है. जिनके पैरों की उंगली और घुटने में चोट आई हुई थी. लेकिन 5 से 6 घायल जवान ऐसे हैं जिनको मामूली चोटे आई हैं. उनका ऑपरेशन हो गया है, स्थिति खतरे से बाहर है. कल 11 घायल जवान रामकृष्ण अस्पताल ले गए थे, जिसमें से एक घायल जवान को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई- डॉक्टर पंकज धाबलिया, आर्थोपेडिक सर्जन, रामकृष्ण हॉस्पिटल रायपुर

रविवार देर रात जवानों को किया गया एयरलिफ्ट

IED ब्लास्ट में सभी 11 घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए कल देर रात आर्मी के MI-17 हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया. रामकृष्ण हॉस्पिटल के डॉक्टर के मुताबिक सभी घायल जवान खतरे से बाहर हैं. उनका इलाज चल रहा है. घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस के द्वारा सर्चिंग करने के साथ ही अलर्ट जारी कर दिया गया है.

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV BHARAT)

कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया. इस घटना में कुछ जवान घायल हो गए. सभी को रायपुर एयरलिफ्ट किया गया. उनका इलाज जारी है. सभी खतरे से बाहर हैं- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

कर्रेगुट्टा में पिछले साल भी चला था नक्सल ऑपरेशन

साल 2025 के नवंबर महीने में सुरक्षा बलों ने कर्रेगुट्टा में उसूर पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत तड़पाला गांव में एक कैंप लगाया था, जिसे वरिष्ठ माओवादियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता था. साल 2025 के अप्रैल-मई में केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों ने कर्रेगुट्टा पहाड़ियों के आसपास घने जंगलों में 21 दिन लंबा व्यापक ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 31 नक्सलियों को मार गिराया गया था. पुलिस ने बताया था कि उस समय बलों ने 35 हथियार, 450 IED और बड़ी संख्या में डेटोनेटर, विस्फोटक उपकरण और अन्य सामग्री, जिसमें मेडिकल सप्लाई, बिजली के उपकरण, नक्सली साहित्य आदि जब्त किए गए थे.

IED ब्लास्ट में 3 जवान जख्मी, कर्रेगुट्टा हिल्स पर सर्चिंग के दौरान हुआ धमाका

330 गांवों में पहली बार चली बस, 57 रुटों में हो रहा परिचालन, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ने यात्रा बनाया सुलभ

