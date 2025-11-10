ETV Bharat / bharat

नक्सली हिड़मा और बारसे देवा की मां ने बेटों से की सरेंडर की अपील, बोलीं "अब लौट आओ, घर बुला रही है मां"

डिप्टी सीएम विजय शर्मा नक्सल कमांडर हिड़मा के गांव में पहुंचे. यहां उन्होंने नक्सली हिड़मा और बारसे देवा की मां से मुलाकात की है.

Vijay Sharma in Poovarti village
नक्सल कमांडर हिड़मा और देवा की मां से मिलते विजय शर्मा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 8:42 PM IST

सुकमा: सुकमा जिले के पूवर्ती गांव में आज एक मानवीय दृश्य देखने को मिला. जब शासन-प्रशासन की टीम ने नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा और बारसे देवा की माताओं से मुलाकात की. दोनों नक्सल कमांडर की माताओं ने भावुक अपील करते हुए अपने बेटों से सरेंडर करने को कहा. उन्होंने कहा कि बेटा अब लौट आओ, घर बुला रही है मां. इस अवसर पर सरकार की ओर से भी दोनों नक्सलियों को पुनर्वास से जुड़े हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है.

पूवर्ती गांव में पहुंचे डिप्टी सीएम: सुकमा के चिमलीपेंटा के आश्रित ग्राम पूवर्ती में आज उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा की अगुवाई में बड़ी प्रशासनिक टीम पहुंची. यह वही गांव है, जहां से नक्सल संगठन के दो सबसे बड़े नाम माड़वी हिड़मा और बारसे देवा निकले हैं. टीम ने ग्रामीणों से संवाद किया और नक्सली गतिविधियों से दूर रहकर मुख्यधारा में लौटने की अपील की है.

नक्सल कमांडर हिड़मा के गांव में डिप्टी सीएम (ETV BHARAT)

हिड़मा और बारसे देवा की मां से मिले सीएम: गृहमंत्री विजय शर्मा ने हिड़मा की माता माड़वी पुंजी और बारसे देवा की माता बारसे सिंगे से भेंट की. दोनों माताओं ने सरकार के संदेश को सुना और भावुक होकर कहा कि अब उनके बेटे भी सामान्य जीवन में लौट आएं. दोनों माताओं ने वीडियो जारी कर अपने बेटों से कहा कि अब जंगल छोड़ो, घर लौट आओ, सरकार तुम्हारे साथ है.

Deputy CM Vijay Sharma with the mother of the Naxal commander
नक्सल कमांडर की मां के साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV BHARAT)

"हथियार छोड़ो, सम्मान से जियो": इस अवसर पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार उन सभी नक्सलियों के लिए द्वार खोल चुकी है, जो मुख्यधारा में आना चाहते हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे, उनके पुनर्वास, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी.

Deputy CM Vijay Sharma in Poovarti village
पूवर्ती गांव में डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV BHARAT)

आपके बेटे अगर समाज की मुख्यधारा में लौट आते हैं, तो शासन उन्हें सम्मानजनक जीवन देने को तैयार है. अब समय है कि हथियार छोड़कर विकास की राह पकड़ी जाए- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

Deputy CM meets mother of Naxal commander Hidma and Deva
नक्सल कमांडर हिड़मा और देवा की मां से मिलते डिप्टी सीएम (ETV BHARAT)

इस दौरान दोनों माताओं ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने बेटों से जंगल छोड़ने और सरकार के पुनर्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहतीं कि उनके बेटे हिंसा में और युवाओं की जान जाने का कारण बनें.

"अब बदलाव का समय है": इस अवसर पर बस्तर कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज, कलेक्टर देवेश ध्रुव, एसपी किरण चौहान सहित स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि अब बस्तर शांति, शिक्षा और विकास की राह पर बढ़ रहा है. हिंसा की जगह संवाद और विश्वास ही नया रास्ता है. घर लौट आओ हिड़मा, बुला रही है मां, यह सिर्फ़ एक अपील नहीं, बल्कि बस्तर की माताओं की करुण पुकार है. वह पुकार, जो चाहती है कि बेटा फिर से घर की चौखट लांघे, मां के आंचल में लौटे और बंदूक की जगह विकास की राह चुने.

