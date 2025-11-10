ETV Bharat / bharat

नक्सली हिड़मा और बारसे देवा की मां ने बेटों से की सरेंडर की अपील, बोलीं "अब लौट आओ, घर बुला रही है मां"

नक्सल कमांडर हिड़मा और देवा की मां से मिलते विजय शर्मा ( ETV BHARAT )