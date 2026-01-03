ETV Bharat / bharat

सुकमा में 10 माओवादी ढेर, सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी

सुकमा पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल से माओवादियों के हथियार भी बरामद किए गए हैं.

SUKMA ENCOUNTER
सुकमा में मुठभेड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

January 3, 2026

सुकमा: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में 10 माओवादियों को ढेर कर दिया है.

कहां हुई मुठभेड़

सुकमा जिले के दक्षिणी क्षेत्र में सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने शनिवार को एक व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. यह अभियान सुबह से चल रहा है, जिसमें जिला पुलिस बल, डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) एवं अन्य सुरक्षा इकाइयों की संयुक्त टीम शामिल है. ताजा जानकारी के अनुसार अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग की स्थिति बनी हुई है.

जवानों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ जारी

बताया जा रहा है कि जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध क्षेत्र में आगे बढ़े, माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभालते हुए मोर्चाबंदी की और इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर ली. फायरिंग की आवाजों से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल है, हालांकि सुरक्षा कारणों से ग्रामीणों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई थी.

कोंटा क्षेत्र समिति के नक्सली ढेर

पुलिस अधिकारी ने बताया कि किस्ताराम थाना क्षेत्र के अंतर्गत पलोदी और पोटाक्पल्ली में डीआरजी सुकमा ने एक अभियान चलाया. इसी दौरान पामलूर के पास, किस्ताराम पुलिस स्टेशन एरिया में माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में कोंटा क्षेत्र समिति के सचिव मंगदू समेत कुल 10 नक्सली मारे गए.

मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मारे गए नक्सलियों की पहचान अबतक नहीं हो पाई है. घटनास्थल से एके 47 और इंसास जैसी स्वचालित बंदूकें भी बरामद की गईं.

