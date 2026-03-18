ETV Bharat / bharat

नक्सलियों ने आदिवासी संस्कृति को केवल दिखावे के रूप में अपनाया, घोटुल को कमजोर किया- शिव कुमार पांडेय

शिव कुमार पांडेय ने बताया कि नक्सलियों ने अपनी विचारधारा थोपते हुए आदिवासी समाज के मूल ढांचे उनकी परंपराओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक संस्थाओं पर चोट की. खासकर घोटुल जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था, जो युवाओं के लिए शिक्षा, अनुशासन और सांस्कृतिक प्रशिक्षण का केंद्र थी, उसे निशाना बनाया गया. इस दौरान बाहरी दुनिया से कटे अबूझमाड़ में न तो सही जानकारी पहुंच पाई और न ही यहां की असल संस्कृति का दस्तावेजीकरण हो पाया. जो कुछ लिखा गया, वह अधिकतर बाहरी दृष्टिकोण से था, जैसे कि विद्वानों की व्याख्याएं, जिन्हें स्थानीय लोग कई बार अपूर्ण या गलत मानते हैं.

शिव कुमार पांडेय ने ETV भारत से बात करते हुए बस्तर की आदिवासी संस्कृति, उनकी भाषा पर पकड़ बनाकर नक्सलवाद के फलने फूलने के बारे में खुलकर बात की. पांडेय कहते हैं कि अबूझमाड़, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और पारंपरिक जीवनशैली के लिए जाना जाता था. लेकिन 1990 के दशक में नक्सलवाद के प्रभाव में आ गया. इस दौर में न केवल विकास कार्य ठप हुए बल्कि आदिवासी समाज की पारंपरिक पहचान भी धीरे धीरे धूमिल होने लगी.

नारायणपुर: एक साधारण व्यक्ति पेशे से वकील और साहित्यकार शिव कुमार पांडेय ने आदिवासी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को सहेजते हुए 16 किताबों का एक विशाल संग्रह तैयार किया, जो आज विश्व पटल पर अबूझमाड़ की पहचान को नई दिशा दे रहा है.

नक्सलवाद के भय और अस्थिरता के दौर में शिव कुमार पांडेय ने आदिवासी समाज की वास्तविक पहचान को संरक्षित करने किताबें लिखनी शुरू की. पांडेय बताते हैं कि उन्हें यह प्रेरणा सीधे आदिवासी समाज से मिली. जब उन्होंने देखा कि बस्तर और अबूझमाड़ के बारे में प्रामाणिक और स्थानीय दृष्टिकोण से लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो उन्होंने स्वयं इस दिशा में काम करने का निर्णय लिया. उन्होंने केवल पुस्तकें लिखने का काम नहीं किया, बल्कि आदिवासी समाज के बीच रहकर, उनके जीवन को जीकर, उनकी भाषा, परंपराओं और संस्कृति को आत्मसात कर उन्हें शब्दों में ढाला.

16 पुस्तकों का अनमोल संग्रह

शिव कुमार पांडेय ने कुल 16 पुस्तकों का संग्रह तैयार किया है, जिसमें 11 पुस्तकें हिंदी भाषा में, 5 पुस्तकें बस्तरिया बोली हल्बी में है.

अबूझमाड़ के आदिवासियों के बीच रहकर लिखी किताबें (ETV Bharat Chhattisgarh)

इन पुस्तकों में शामिल प्रमुख विषय हैं:

माड़िया और मुरिया जनजाति की जीवनशैली

आदिवासी नृत्य और संगीत

विवाह संस्कार और सामाजिक परंपराएं

लोक कथाएं और देवी-देवताओं की मान्यताएं

नारायणपुर का माता मावली मेला

बस्तर की राजनीतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अबूझमाड़ का इतिहास

बस्तर का गौरवशाली चरित्र

इन पुस्तकों में एक खास उल्लेख बस्तर के "टाइगर बॉय चेंदूरू" या "रियल लाइफ मोगली" का भी है, जिनकी कहानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रही है.

16 पुस्तकों का अनमोल संग्रह (ETV Bharat Chhattisgarh)

घोटुल परंपरा: गलत व्याख्याओं का प्रतिरोध, संस्कृति पर प्रभाव

शिव कुमार पांडेय घोटुल परंपरा के बताते हैं कि बाहरी लेखकों ने घोटुल को गलत तरीके से प्रस्तुत किया. उदाहरण के तौर पर ने इसे "नाइट क्लब" जैसी संज्ञा दी, जबकि घोटुल आदिवासी समाज की सबसे समृद्ध और अनुशासित संस्था है, जहां युवाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा दी जाती थी. यह संस्था समाज के संतुलन, अनुशासन और सांस्कृतिक निरंतरता का आधार रही है. युवाओं को पारंपरिक जीवनशैली से दूर किया. अपनी विचारधारा थोपने के लिए चेतना नाट्य मंडली जैसे माध्यमों का उपयोग किया. वे कहते हैं- "नक्सलवाद ने पहले संस्कृति को तोड़ा, फिर समाज से रिश्ता जोड़ा और अंततः उसका शोषण किया.

धर्मांतरण पर स्पष्ट दृष्टिकोण

शिव कुमार पांडेय ने अबूझमाड़ और बस्तर में बढ़ते धर्मांतरण को एक गंभीर सामाजिक चुनौती बताया है. पांडेय कहते हैं कि धर्मांतरण की प्रमुख वजह प्रलोभन और अशिक्षा है. यह एक धीमी प्रक्रिया (स्लो पॉयजन) की तरह काम करता है. इससे आदिवासी समाज अपनी मूल संस्कृति से दूर होता जा रहा है. उन्होंने उदाहरण के रूप में सरगुजा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां धर्मांतरण के बाद कई लोगों ने अपनी पारंपरिक पहचान छोड़ दी है. पांडेय का यह भी मानना है कि नक्सलवाद के दौर में धर्मांतरण को कहीं न कहीं मौन समर्थन मिला, क्योंकि उस समय बाहरी गतिविधियों पर नियंत्रण होने के बावजूद यह प्रक्रिया जारी रही.

बदलता अबूझमाड़: नई उम्मीदें

आज स्थिति बदल रही है. सुरक्षा बलों की बढ़ती मौजूदगी सड़कों और बुनियादी ढांचे का विकास शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार इन सबके चलते अबूझमाड़ धीरे-धीरे मुख्यधारा से जुड़ रहा है. 31 मार्च 2026 की डेडलाइन ने इस बदलाव को और गति दी है.

शिव कुमार पांडेय के साहित्य को राष्ट्रीय पहचान

शिव कुमार पांडेय की रचनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में “निचोड़ पत्रिका” की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. आज उनकी किताबें, प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे PSC) में संदर्भ के रूप में उपयोग हो रही हैं. शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में शामिल किए जाने की तैयारी चल रही है. पांडे कहते हैं कि यदि उनकी कोई पुस्तक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनती है, तो यह उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी.

पसंदीदा रचनाएं: लेखक का दृष्टिकोण

जब शिव कुमार पांडेय से उनकी सबसे प्रिय पुस्तक के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बड़े ही साहित्यिक अंदाज में जवाब दिया. "जैसे हलवाई अपनी हर मिठाई को स्वादिष्ट मानता है, वैसे ही मेरे लिए मेरी हर पुस्तक खास है.” फिर भी उन्होंने दो पुस्तकों का विशेष उल्लेख किया:

बस्तर की हल्बा जनजाति

बस्तर की मुरिया जनजाति

इनमें उन्हें अबूझमाड़ के वास्तविक जीवन और संस्कृति का सबसे सटीक चित्रण दिखाई देता है.

अबूझमाड़, जो कभी नक्सलवाद के अंधकार में खो गया था, आज पुनः अपनी पहचान की ओर लौट रहा है. इस बदलाव में जहां एक ओर सरकार और सुरक्षा बलों की भूमिका है, वहीं दूसरी ओर शिव कुमार पांडेय जैसे लोग भी हैं, जिन्होंने संस्कृति को बचाने के लिए अपने स्तर पर असाधारण प्रयास किए. उनकी 16 पुस्तकों का संग्रह न केवल एक साहित्यिक उपलब्धि है, बल्कि यह आदिवासी समाज की जीवंत विरासत का दस्तावेज भी है.

आज जब अबूझमाड़ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, तब यह जरूरी है कि उसकी सांस्कृतिक जड़ों को भी उतनी ही मजबूती से संरक्षित किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास, पहचान और गौरव को समझ सकें. शिव कुमार पांडेय का यह कार्य इस दिशा में एक मजबूत आधार बन चुका है, जो आने वाले समय में अबूझमाड़ को केवल विकास ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि के साथ विश्व पटल पर स्थापित करेगा.