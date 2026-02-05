ETV Bharat / bharat

अबूझमाड़ में हथियार फैक्ट्री और विस्फोटक से जुड़ा भारी जखीरा बरामद, जंगलों में नक्सलियों के डंप पर बहुत बड़ी कार्रवाई

अबूझमाड़ में नक्सल हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है. कुरुसकोड़ो जंगल से हजार किलो एल्यूमिनियम सहित भारी नक्सली डंप बरामद किया गया है.

Naxalite weapons factory
अबूझमाड़ में हथियार फैक्ट्री और विस्फोटक से जुड़ा भारी जखीरा बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 5, 2026 at 8:36 PM IST

नारायणपुर: जिले के अबूझमाड़ अंचल में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है. थाना सोनपुर क्षेत्र के कुरुसकोड़ो जंगल में डीआरजी और नारायणपुर पुलिस ने नक्सलियों की एक गुप्त हथियार फैक्ट्री से जुड़े बड़े डंप का खुलासा किया है. जिस दिन कुरुसकोड़ो में नया सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप स्थापित किया गया, उसी दिन यह बड़ी सफलता हाथ लगी.

जंगलों में नक्सलियों के डंप पर बहुत बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खुफिया सूचना के आधार पर चला सर्च ऑपरेशन

पुलिस को विश्वसनीय खुफिया सूचना मिली थी कि कुरुसकोड़ो–पांगुड–कंदुलपार क्षेत्र में नक्सलियों ने वर्षों पहले हथियार और विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखी है. इसके बाद थाना सोनपुर से डीआरजी टीम ने एरिया डॉमिनेशन पैट्रोल योजना में बदलाव कर सघन तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान जमीन के भीतर प्लास्टिक ड्रम में दबाकर रखी गई भारी मात्रा में हथियार निर्माण से जुड़ी सामग्री बरामद की गई.

Naxalite weapons factory
कुरुसकोड़ो में नया सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप स्थापित किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हथियार फैक्ट्री के सबूत मिले

बरामद सामग्री से साफ संकेत मिलता है कि नक्सलियों ने जंगल के अंदर अवैध हथियार फैक्ट्री विकसित कर रखी थी. एसएलआर की खाली मैगजीन, बीजीएल और यूबीजीएल सेल तथा एल्यूमिनियम पाइप से हैंड ग्रेनेड बनाने की सामग्री सबसे चौंकाने वाली बरामदगी रही.

बरामद सामग्री का संक्षिप्त विवरण

तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में लोहे और एल्यूमिनियम के पाइप, बीजीएल सेल, खाली मैगजीन, ग्राइंडर मशीन, वेल्डिंग उपकरण, मोटर पार्ट्स, कटर व्हील और अन्य मशीनरी सामान बरामद किया गया.

Naxalite weapons factory
नक्सलियों ने वर्षों पहले हथियार और विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखी थी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विस्तार से जानिए क्या-क्या मिला?

  1. लोहा पाइप हॉफ इंच – 584 नग
  2. लोहा पाइप 1 इंच – 588 नग
  3. लोहा पाइप डेढ़ इंच – 70 नग
  4. लोहा पाइप 02 इंच – 30 नग
  5. लोहा पाइप (छोटा) डेढ़ इंच – 11 नग
  6. लोहा पाइप ढाई इंच – 03 नग
  7. एल्युमिनियम हॉफ इंच – 140 नग
  8. एल्युमिनियम 2 इंच – 32 नग (प्रत्येक वज़न 8 किलोग्राम)
  9. एल्युमिनियम 3 इंच – 30 नग (प्रत्येक वज़न 22.5 किलोग्राम)
  10. बीजीएल सेल – 61 नग
  11. बीजीएल सेल (छोटा) – 21 नग
  12. तीर-धनुष बीजीएल – 46 नग
  13. एसएलआर की खाली मैगजीन – 14 नग
  14. पिस्टल की खाली मैगजीन – 01 नग
  15. टुलू मोटर – 01 नग
  16. केरोसिन ब्रश ब्लू पम्प – 05 नग
  17. कटर व्हील – 310 नग
  18. स्क्रू (छोटा) – 04 पैकेट
  19. स्क्रू (बड़ा) – 01 पैकेट
  20. लाइट 3-पिन – 06 नग
  21. लाइट सिंगल बटन – 10 नग
  22. वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होल्डर – 01 नग
  23. वर्गों कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पैक्ट स्केल – 01 नग
  24. मोटर सायकल स्पोक – 44 नग
  25. रेतमल – 05 नग
  26. ग्राइंडर मशीन – 02 नग
  27. ग्राइंडर टूल बॉक्स – 01 नग
  28. स्टॉक पिन – 40 नग
  29. स्टॉक वाइसर – 11 पैकेट
  30. ग्रेडिंग व्हील – 05 नग
  31. मोटर पट्टा (रबर बेल्ट) – 05 नग
  32. अन्य हथियार निर्माण एवं मशीनरी से संबंधित सामग्री
Naxalite weapons factory
कुरुसकोड़ो जंगल से हजार किलो एल्यूमिनियम सहित भारी नक्सली डंप बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बड़ी साजिश नाकाम

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बीजीएल और यूबीजीएल सेल की बड़ी संख्या यह दर्शाती है कि नक्सली किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे. समय रहते इस डंप का पता लगने से एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया. पूरे अभियान में न तो किसी नागरिक को नुकसान पहुंचा और न ही सुरक्षा बलों को कोई क्षति हुई.

नक्सलवाद के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी है. सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से क्षेत्र में शांति और विकास का रास्ता खुलेगा और तय समय सीमा में नक्सलमुक्त बस्तर का लक्ष्य पूरा किया जाएगा.- पुलिस अधीक्षक, रॉबिनसन गुड़िया

Naxalite weapons factory
अबूझमाड़ में नक्सल हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों का भरोसा बढ़ा

हाल ही में कुरुसकोड़ो क्षेत्र में नारायणपुर पुलिस और बीएसएफ के सहयोग से नया सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप स्थापित किया गया है. लगातार कैंप स्थापना, सड़क निर्माण और विकास कार्यों के कारण स्थानीय ग्रामीणों का भरोसा पुलिस पर बढ़ा है.

MASSIVE NAXALITE DUMP
NAXAL EXPLOSIVES RECOVER
अबूझमाड़ में हथियार फैक्ट्री
विस्फोटक का जखीरा बरामद
NAXALITE WEAPONS FACTORY

