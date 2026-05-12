नक्सलियों का खजाना अबूझमाड़ में मिला, माड़ बचाओ अभियान के दौरान 1 करोड़ 1 लाख कैश बरामद, सर्चिंग जारी
मौके से अत्याधुनिक हथियार, भारी मात्रा में गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 12, 2026 at 5:52 PM IST
नारायणपुर: नक्सल प्रभावित इलाके में चलाए जा रहे “माड़ बचाओ अभियान” के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी और निर्णायक सफलता मिली. पुलिस, डीआरजी, एसटीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ की ज्वाइंट टीम ने नक्सलियों द्वारा जंगलों में छिपाकर रखे गए डम्प से 1 करोड़ 1 लाख 64 हजार नकद राशि बरामद की. मौके से अत्याधुनिक हथियार, भारी मात्रा में गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की सामग्रियां बरामद की गई है. ग्रामीणों के सहयोग और मजबूत सूचना तंत्र की मदद से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया.
नक्सलियों का खजाना अबूझमाड़ में मिला
केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 31 मार्च 2026 तक राज्य को नक्सलमुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत नारायणपुर जिले में लगातार विशेष नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत पिछले 1 महीने से नारायणपुर पुलिस, डीआरजी, आईटीबीपी और बीएसएफ के संयुक्त टीमों द्वारा अबूझमाड़ के सुदूर और संवेदनशील इलाकों में सघन सर्चिंग एवं एरिया डोमिनेशन अभियान संचालित किया गया.
जंगलों या आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध सामग्री दिखाई देने पर तत्काल पुलिस या सुरक्षा बलों को सूचना दें. ग्रामीणों के सहयोग से ही अबूझमाड़ क्षेत्र में शांति, विकास और सुरक्षा का वातावरण तेजी से मजबूत हो रहा है: रॉबिनसन गुड़िया, पुलिस अधीक्षक नारायणपुर
खुफिया सूचना के आधार पर मिली सफलता
इस विशेष अभियान के दौरान ग्रामीणों से मिली सूचनाओं और खुफिया तंत्र के आधार पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कई छिपे हुए डम्प का पता लगाया है. संयुक्त कार्रवाई में कुल 1,01,64,000 नकद राशि बरामद की गई. इसके अलावा मौके से AK-47, SLR, 303 और 315 रायफल, 12 बोर बंदूक, देशी कट्टा सहित कई हथियार और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस मिले हैं. 31 मार्च 2026 के बाद की ये सबसे बड़ी बरामदगी है.
बरामद रकम और गोला बारूद
- 3 AK-47 रायफल
- 3 SLR रायफल
- 2 थ्री-नॉट-थ्री रायफल
- 1 थ्री-फिफ्टीन रायफल
- 2 बारह बोर बंदूक
- 2 देशी कट्टे
- AK-47 के 113 जिंदा कारतूस
- SLR के 182 जिंदा कारतूस
- 303 रायफल के 45 कारतूस
- 315 रायफल के 41 कारतूस
- 12 बोर के 19 कारतूस
- विस्फोटक और आईईडी बनाने का सामान
- 32 बीजीएल सेल
- 8 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर
- 6 बंडल कॉर्डेक्स वायर
- 2 बीजीएल सेल
- 14 बीजीएल कार्टेज
- 5 किलो सोरा
- 3 किलो व्हाइट पाउडर
- बिजली वायर
- रेडियो सेल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
2025-26 में जिले में कुल 270 हथियारों की रिकवरी
पुलिस अधीक्षक रोबिनसन गुड़िया ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद वर्ष 2025-26 में जिले में कुल 270 हथियारों की रिकवरी हो चुकी है. यह आंकड़ा बताता है कि क्षेत्र में सुरक्षा बलों के प्रति ग्रामीणों का विश्वास बढ़ा है और नक्सल उन्मूलन अभियान लगातार प्रभावी साबित हो रहा है. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस कार्रवाई से नक्सलियों की हथियार आपूर्ति, लॉजिस्टिक नेटवर्क और आईईडी निर्माण क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा है.
पुलिस अधीक्षक रोबिनसन गुड़िया ने कहा, संयुक्त बलों की लगातार कार्रवाई से अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सली संगठन कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं. नारायणपुर में सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई नक्सल उन्मूलन अभियान की बड़ी उपलब्धि है.