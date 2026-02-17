ETV Bharat / bharat

आतंकी-नक्सल वारदातों में अनाथ हुए बच्चों को मिलेगा बड़ा सहारा, तैयार हुआ मास्टर प्लान

रांची: आतंकी कार्रवाई या फिर नक्सल कार्रवाई के दौरान अपने परिजनों को खोकर अनाथ हो चुके बच्चों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा बड़ी पहल की गई है. ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें नेशनल चिल्ड्रन फंड के द्वारा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए स्कूल कॉलेज से जोड़ा जाएगा. झारखंड जैसे राज्य के लिए यह योजना बेहद कारगर होगी क्योंकि यहां बड़ी संख्या में नक्सलियों की वजह से बच्चे अनाथ हुए हैं.

कैसे मिलेगा अनाथ बच्चों को फायदा

गृह मंत्रालय ने अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए एक नई पहल शुरू की है. राष्ट्रीय बाल कोष (एनसीएफ) के तहत 'देखभाल एवं शिक्षा' नामक नई श्रेणी बनाई गई है. यह योजना आतंकवादी हिंसा, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) या सीमा पार गोलीबारी से अनाथ हुए बच्चों को मदद देगी.

इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 150 बच्चों को वित्तीय सहायता मिलेगी. गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार जीओएम के 15 जुलाई 2025 के फैसले पर गृह मंत्रालय ने 18 जुलाई 2025 को अधिसूचना जारी कर दी है. अब पूर्व में कार्यरत सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन (एनएफसीएच) को बंद कर दिया गया है. उसके लाभार्थी अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के एनसीएफ में शामिल होंगे.

25 साल तक शिक्षा का खर्च वहन करेगा केंद्र

केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र के अनुसार आतंकवादी हिंसा, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) या सीमा पार गोलीबारी से अनाथ हुए बच्चों की सहायता 25 साल की उम्र या उनकी शिक्षा पूरी होने तक चलेगी. एनसीएफ का संचालन सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी) करेगा. इस संबंध में आवेदन राज्य के गृह विभाग के जरिए किए जाएंगे, जिसे जिला मजिस्ट्रेट की कमिटी बच्चों को चुनेगी और सिफारिश करेगी. सभी राज्य सरकारों को निर्धारित फॉर्म में प्रस्ताव एनसीएफ को भेजना है.

सहायता की राशि इस प्रकार