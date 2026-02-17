आतंकी-नक्सल वारदातों में अनाथ हुए बच्चों को मिलेगा बड़ा सहारा, तैयार हुआ मास्टर प्लान

आतंकी-नक्सल वारदातों में अनाथ हुए बच्चों को मिलेगा बड़ा सहारा, तैयार हुआ मास्टर प्लान
झारखंड में नक्सली हमले में अनाथ हुए बच्चों को शिक्षा में मदद मिलेगी. यह पहल केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है.
February 17, 2026
रांची: आतंकी कार्रवाई या फिर नक्सल कार्रवाई के दौरान अपने परिजनों को खोकर अनाथ हो चुके बच्चों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा बड़ी पहल की गई है. ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें नेशनल चिल्ड्रन फंड के द्वारा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए स्कूल कॉलेज से जोड़ा जाएगा. झारखंड जैसे राज्य के लिए यह योजना बेहद कारगर होगी क्योंकि यहां बड़ी संख्या में नक्सलियों की वजह से बच्चे अनाथ हुए हैं.
कैसे मिलेगा अनाथ बच्चों को फायदा
गृह मंत्रालय ने अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए एक नई पहल शुरू की है. राष्ट्रीय बाल कोष (एनसीएफ) के तहत 'देखभाल एवं शिक्षा' नामक नई श्रेणी बनाई गई है. यह योजना आतंकवादी हिंसा, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) या सीमा पार गोलीबारी से अनाथ हुए बच्चों को मदद देगी.
इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 150 बच्चों को वित्तीय सहायता मिलेगी. गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार जीओएम के 15 जुलाई 2025 के फैसले पर गृह मंत्रालय ने 18 जुलाई 2025 को अधिसूचना जारी कर दी है. अब पूर्व में कार्यरत सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन (एनएफसीएच) को बंद कर दिया गया है. उसके लाभार्थी अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के एनसीएफ में शामिल होंगे.
25 साल तक शिक्षा का खर्च वहन करेगा केंद्र
केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र के अनुसार आतंकवादी हिंसा, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) या सीमा पार गोलीबारी से अनाथ हुए बच्चों की सहायता 25 साल की उम्र या उनकी शिक्षा पूरी होने तक चलेगी. एनसीएफ का संचालन सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी) करेगा. इस संबंध में आवेदन राज्य के गृह विभाग के जरिए किए जाएंगे, जिसे जिला मजिस्ट्रेट की कमिटी बच्चों को चुनेगी और सिफारिश करेगी. सभी राज्य सरकारों को निर्धारित फॉर्म में प्रस्ताव एनसीएफ को भेजना है.
सहायता की राशि इस प्रकार
- कक्षा 12वीं/आईटीआई/डिप्लोमा तक: 1,250 रुपये मासिक प्रति
- कोर्स/कंप्यूटर आदि: 1,500 रुपये मासिक
- स्नातक/पीजी: 1,750 रुपये मासिक
- मेडिकल/इंजीनियरिंग जैसे कोर्स: 1,750 रुपये मासिक
झारखंड डीजीपी ने सभी जिलों को लिखा पत्र
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय के द्वारा झारखंड के सभी जिलों के एसएसपी-एसपी को निर्देश दिया गया है कि वह अपने-अपने जिलों में नक्सली हिंसा के चलते अनाथ हुए बच्चों की पहचान करें. पहचान होने के बाद जिले के डीसी की अध्यक्षता वाली समिति बच्चों का सत्यापन करेगी. इसके बाद इस राज्य के ग्रीस विभाग को भेजा जाएगा. जहां इन आवेदनों को एक साथ जोड़कर राष्ट्रीय बाल कोष को भेजा जाएगा और यहां से यह राशि स्वीकृत की जाएगी.
झारखंड के लिए वरदान साबित होगा
आंकड़े बताते हैं कि पिछले 25 वर्षों में नक्सली हिंसा में 5000 से ज्यादा आम लोग मारे गए. ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की योजना मारे गए लोगों के बच्चों के लिए एक बड़ा सहारा बनेगा.
