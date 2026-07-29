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जब लखीसराय कोर्ट में हमला कर नक्सलियों ने छुड़ा लिया था मिसिर को, सुरक्षा के लिए दस्ते के पास था AK47 से लेकर इंसास तक

गिरफ्तारी से पहले इन घटनाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आया था नाम

वैसे 2007 में लखीसराय से गिरफ्तारी से पूर्व मिसिर का नाम कई बड़ी घटनाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आ चुका है. गिरिडीह शहरी इलाके में होम गार्ड कैंप पर हमला करने और हथियार चोरी करने के मामले में भी उसका नाम चर्चा में रहा था. बताया जाता है कि जहानाबाद जेल ब्रेक के पीछे भी उसकी ही साजिश थी.

हमले के बाद मिसिर फरार हो गया और उसने अपना ठिकाना बिहार के गया जिले के बांके बाजार को बनाए रखा. चूंकि मिसिर का कार्य क्षेत्र सर्पूण झारखंड एवं झारखंड से सटे बंगाल, छत्तीसगढ़ एवं बांका के अलावा गया का बाराचट्टी भी था. ऐसे में इसी बांके बाजार क्षेत्र से वह संगठन के कार्यों को अंजाम देता रहा.

गिरिडीह: मिसिर बेसरा हमेशा से झारखंड, बिहार, बंगाल और छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए सिरदर्द रहा है. वह नक्सली संगठन के लिए भी काफी खास था. यही कारण है कि जब 2007 में बिहार पुलिस ने मिसिर को गिरफ्तार किया तो संगठन ने पेशी के दरमियान लखीसराय कचहरी पर हमला बोलकर मिसिर को छुड़ा लिया था. यह हमला वर्ष 2009 में किया गया था.

सुरक्षा ऐसा की परिंदा भी पर नहीं मार सके

झारखंड- बिहार-छतीसगढ़ में सैकड़ों घटनाओं में मिसिर का नाम कारित करने या योजना तैयार करने में आता रहा हैं. ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं हैं कि प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद मिसिर को ही संगठन की कमान क्यूं सौंपी गई थी. वैसे मिसिर की सुरक्षा दस्ता भी बतलाता रहा है कि मिसिर सबसे इम्पोर्टेन्ट क्यों था.

दरअसल, इससे पहले जब भी मिसिर से जुड़े हुए नक्सली की गिरफ्तारी हुई तो पुलिस ने सबसे अधिक पूछताछ मिसिर को लेकर ही की थी. बताया जाता है कि पिछली दफा जब संदीप नामक नक्सली धराया था तो उसने पुलिस को यह बताया था कि मिसिर की प्रोटेक्शन टीम कैसे काम करती है. उसने बताया था कि खुद की सुरक्षा के लिए मिसिर अपने पास एके 47 रखता है. वहीं, इसके साथ कभी चलने वाला पिंटू लोहरा इंसास और वॉकी टॉकी रखता है.

संभवत: इसी इलाके से मिसिर की हुई गिरफ्तारी (ETV BHARAT)

इसी तरह मिसिर के दस्ते के पास कई एसएलआर, इंसास, 3 नॉट 3 राइफल, एम-16 जैसे हथियार के साथ महिला-पुरुष नक्सली साथ रहते थे. छतीसगढ़ के भी कई नक्सली मिसिर की सुरक्षा में रहते थे. पंजाब के भी एक नक्सली की चर्चा होती रहती है. इसके अलावा यह भी बातें सामने आती रही कि आंध्र प्रदेश के भी कैडर मिसिर की सुरक्षा में तैनात रहते थे.

क्या कम पड़ गए थे कैडर

हालिया कुछ वर्षो से यह भी चर्चा सरेआम रही कि पुलिस और सुरक्षाबलों की लगातार कार्रवाई से मिसिर के सुरक्षा में तैनात रहने वाले मारक दस्ता की संख्या घटी हैं. कइ पकड़े गए, कुछ ने सरेंडर कर दिया तो कुछ संगठन से दूर होते गए. अब इसकी सच्चाई तो मिसिर ही बता पाएगा लेकिन इतना तो तय है कि सबसे बड़ा नक्सली संगठन अब अंदर से टूट चुका है.

मिसिर बेसरा के भाई का घर (ETV BHARAT)

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