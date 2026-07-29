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लाल आतंक का खतरनाक चेहरा था मिसिर बेसरा, अब एक करोड़ के इनामी असीम मंडल की बारी

एक करोड़ का इनामी नक्सल कमांडर मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के साथ ही सारंडा से लाल आतंक खत्म हो गया. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट

NAXALITE ARRESTED
गिरफ्तार इनामी नक्सली मिसिर बेसरा (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 29, 2026 at 8:48 AM IST

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रांची: एक करोड़ का इनामी नक्सल कमांडर मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के साथ ही दशकों तक कायम पारसनाथ का दबदबा खत्म हो गया. अब सिर्फ असीम मंडल ही बचा है, जिसपर एक करोड़ का इनाम है. वो भी बंगाल फरार होने की कोशिश कर रहा है. लेकिन पुलिस का दावा है वो भी पकड़ा जाएगा. बेसरा की गिरफ्तारी के बाद सारंडा का लाल आतंक भी खत्म हो गया. मौके से 3 एके-47 भी बरामद हुआ है.

लाल आतंक का सबसे बड़ा चेहरा था बेसरा

झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तीन दशकों तक नक्सली गतिविधियों का बड़ा चेहरा रहे माओवादी मिसिर बेसरा को सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय तक देश के सबसे वांछित नक्सलियों में गिनती रही है. आईबी की टीम लगातार उसे ट्रेस कर रही थी. कोबरा और जगुआर जैसे टीम उसे सारंडा में तलाश रही थी. लेकिन बेसरा अपने तीन साथियों के साथ गिरिडीह लौटने की तैयारी में था. जिस समय झारखंड पुलिस मुख्यालय में एक साथ 16 नक्सली एक साथ सरेंडर कर रहे थे. उस समय बेसरा सारंडा से निकल धनबाद के राजगंज इलाके तक पहुंच चुका था. बेसरा जबतक पारसनाथ के जंगलों तक पहुंचता उसका सटीक लोकेशन सीआरपीएफ तक पहुंच गया.

NAXALITE ARRESTED
गिरफ्तार इनामी नक्सली तुंबा मांझी (ईटीवी भारत)

ताजा तस्वीर से बेसरा की हुई पहचान

इस सूचना पर सभी हैरान हो गए, क्योंकि जिस कुख्यात को सारंडा में खोजा जा रहा था, वह अपना घर लौटने की तैयारी में था. लेकिन सटीक लोकेशन, ताजा तस्वीर और फिर एक प्रहार, सुरक्षबलों ने गिरिडीह में प्रवेश करने से पहले ही बेसरा को धर दबोचा. बेसरा के साथ 15 लाख इनामी मोछू उर्फ किस्मत भी पकड़ा गया है, जबकी बेसरा का खास नक्सली गौरव को भी गिरफ्तार किया गया है.

झारखंड पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अगर थोड़ी सी भी देर होती तो बेसरा जंगल में पहुंचने में कामयाब हो जाता. पुलिस के अनुसार संगठन के शीर्ष रणनीतिकारों में शामिल मिसिर बेसरा ने माओवादी संगठन के विस्तार, हथियारबंद दस्तों के संचालन और बड़े हमलों की योजना बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. मिसिर बेसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की सेंट्रल कमेटी और बाद में पोलित ब्यूरो का सदस्य रहा. संगठन के सैन्य और रणनीतिक फैसलों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी. झारखंड के सारंडा, कोल्हान, पारसनाथ, बूढ़ा पहाड़ और सीमावर्ती इलाकों में संगठन को मजबूत करने का श्रेय भी उसे दिया जाता है.

छत्तीसगढ़ में बेसरा पर था 1 करोड़ 20 लाख का इनाम

मिसिर बेसरा का प्रभाव केवल झारखंड तक सीमित नहीं था. पश्चिम बंगाल के जंगलमहल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी उसका नेटवर्क सक्रिय था. छत्तीसगढ़ में उसके खिलाफ एक करोड़ 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था. वह लंबे समय तक सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देता रहा और जंगलों में रहकर संगठन का संचालन करता रहा. उनपर कई बड़े नक्सली हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम दिलाने का आरोप रहा है. उसके खिलाफ हत्या, पुलिस बलों पर हमले, विस्फोट, लेवी वसूली, हथियार लूट और देशद्रोह समेत कई गंभीर मामले झारखंड और छत्तीसगढ़ में दर्ज है.

NAXALITE ARRESTED
गिरफ्तार नक्सली बीरेंद्र हंसदा (ईटीवी भारत)

पारसनाथ और पश्चिम बंगाल का वर्चस्व खत्म

झारखंड में नक्सलवाद गिरिडीह और पश्चिम बंगाल के नक्सलियों से ही फलता फूलता रहा. 80 के दशक में नक्सलियों ने गिरिडीह को अपना बड़ा कार्यक्षेत्र बनाया. जिसके बाद इस इलाके से बड़े-बड़े नक्सली नेता और कैडर सामने आए. साल 2025 के 59 इनामी नक्सलियों की सूची में आधे से अधिक गिरिडीह और पश्चिम बंगाल के थे. लेकिन अब यह इतिहास हो गया. एक करोड़ के इनामी रहे प्रशांत बोस की गिरफ्तारी झारखंड में बड़े नक्सल नेताओं की गिरफ्तारी की शुरुवात थी और बेसरा की गिरफ्तारी को उसका अंत माना जा रहा है.

एक मात्र बचा एक करोड़ का इनामी

झारखंड में साल 2026 के शुरुवात तक एक करोड़ के तीन इनामी नक्सली थे. लेकिन अब यह संख्या मात्र एक रह गई है. मंगलवार को मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर जी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मिसिर गिरिडीह जिले के पीरटांड़ का रहने वाला है. दूसरा नाम अनल दा उर्फ तूफान था. अनल भी गिरिडीह के पीरटांड़ का रहने वाला था. अनल एनकाउंटर में मारा गया था. ऐसे में अब मात्र असीम मंडल उर्फ आकाश है, जो एक करोड़ का इनामी है. आकाश पश्चिम बंगाल के मिदनापुर का रहने वाला है. फिलहाल वह दलमा के जंगलों से होकर बंगाल फरार होने की कोशिश कर रहा है.

सरांडा भी हुआ तबाह, अब यहां नहीं है कोई इनामी

मिसिर सरांडा का आखिरी इनामी नक्सली साबित हुआ. अब सारंडा में नाम मात्र के नक्सली बचे हैं. अब यह कहा जा सकता है की सारंडा भी क्लीन हो गया. झारखंड पुलिस ने 14 सालों की कठिन मेहनत के बाद नक्सलवाद से पूरी तरह काबू पा लिया है. पिछले 14 सालों की बात इसलिए हो रही है, क्योंकि 14 सालों में साल दर साल पुलिस नक्सलियों पर भारी पड़ती रही. इससे पूर्व के वर्षों में नक्सलियों की तूती ज्यादा बोलती थी. यही वजह है की 14 सालों की कठिन मेहनत ने झारखंड में नक्सलवाद की लौ आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह बुझने के कागार पर ला दिया.

अब दलमा ही एक ऐसा इलाका है, जहां नक्सली मौजूद है. वो भी सीमित संख्या में है. झारखंड पुलिस की आक्रमक रणनीति की वजह से पिछले 14 सालों के दौरान झारखंड पुलिस ने माओवादियो को हर मोर्चे पर शिकस्त दी है. खासकर साल 2025 और 2026 झारखंड पुलिस के लिए नक्सल फ्रंट पर बेहद कामयाब रहा है. साल 2025 में 34 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया. वहीं साल 2026 में अब तक 22 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराए गए. वहीं पिछले चार सालों के भीतर बूढ़ा पहाड़, लुगु पहाड़ी, पारसनाथ और बुलबुल जैसे घोर नक्सल प्रभावित इलाके से नक्सलियों को खदेड़ दिया गया है.

झुमरा से लेकर पारसनाथ तक तबाह हुआ नक्सली किला

झारखंड के गिरिडीह में पारसनाथ और पीरटांड़ एक समय नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना था. उस समय भी यहां के नक्सलियों और पश्चिम बंगाल के कैडरों का बोलबाला था. लेकिन एक करोड़ के इनामी प्रशांत बोस की गिरफ्तारी और एक करोड़ के इनामी विवेक के मारे जाने के बाद पारसनाथ कॉरिडोर तबाह हो गया. साल 2025 में एक करोड़ के इनामी विवेक, अरविंद और साहेब राम मांझी सहित कुल आठ नक्सलियों के मारे जाने से नक्सलियों का झुमरा चैप्टर लगभग खत्म हो गया था.

विवेक के दस्ते का प्रभाव झारखंड के गिरिडीह और बोकारो जैसे जिलों में बेहद था. विवेक का दस्ता पारसनाथ से लेकर झुमरा तक एक्टिव था. एक करोड़ के इनामी रहे विवेक की पत्नी जया को भी पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, हालांकि जया का बीमारी की वजह से मौत हो गई थी. जया को धनबाद के एक अस्पताल में इलाज के दौरान गिरफ्तार किया गया था. बाद में इलाज के दौरान ही जया की मौत हो गई थी.

80 के दशक में आया नक्सलवाद

80 के दशक में चतरा और गिरिडीह में ग्रामीणों को एकजूट करने में नक्सली सफल रहे थे. उस समय गिरिडीह में लालखंडी नाम से एक गूट सक्रिय हुआ था. जो जुल्म के खिलाफ लोहा तो ले रहा था, लेकिन उसके पास हथियार नहीं था. गिरिडीह में कुछ ऐसे लोग भी थे जो लोग इस संगठन को कूचलने में लगे थे. लालखंड में जो शामिल थे, उन्होंने दहशत फैलाने के लिए लोगों की गर्दन काट कर बीच सड़क पर रखना शुरू किया. संगठन के लोग तेज तलवार, धारदार हथियार का इस्तेमाल करने लगे थे.

तात्कालिक बंगाल पुलिस तब नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर चुकी थी. नक्सलियों की एक टोली छुपते छुपाते गिरिडीह के पारसनाथ पहुंची. वहां लालखंडियों से नक्सली संगठन के नेताओं की मुलाकात हुई. जिसके बाद लालखंड का नक्सली संगठन के साथ विलय हुआ. इस इलाके में नक्सलियों ने अपनी संगठन इतनी मजबूत की कि समानांतर हुकूमत वह चलाने लगे. विकास से अछूता गिरिडीह और चतरा संयुक्त बिहार का कमजोर जिला माना जाता था.

गंझू जाति के लोगों को भरोसे में लिया था नक्सली

चतरा जिले में 70 फीसदी वन भूमि थी, लेकिन पहुंच पथ नहीं के बराबर थे. कुंदा में रहने वाले लोग जमींदार मानसिकता के थे. उस इलाके में गंझू जाति के लोग अधिक थे. वंशानुगत बंधुआ मजदूरी करने वाले गंझूओं को नक्सलियों ने भरोसे में लिया और जमींदारों के खिलाफ मुहिम छेड़ी. पांच साल में हालात ये बने कि जमींदारों को घर छोड़ना पड़ा. कईयों के घर में आगजनी हुई, जमीन छिन कर भूमिहीनों को बांटा गया. ऐसे में नक्सली आंदोलन से लोगों का जुड़ाव हुआ.

कुंदा में थाना झारखंड अलग राज्य बनने के बाद बना. थाना बनने के कुछ महीनों बाद वहां के डीएसपी विनय भारती और सीआरपीएफ कमांडेट को ट्रैप कर मार दिया गया था. कुंदा थाना खोले जाने के विरोध में नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था. इसके बाद नक्सलियों ने हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, चाइबासा का कोरिडोर बनाया. इस रास्ते से दूसरे राज्य के नक्सली झारखंड आते थे. बाद में छतीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के नक्सली इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करने लगे.

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