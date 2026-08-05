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मिसिर के बाद बड़ा झटका: 15 लाख का इनामी नक्सली मदन महतो पत्नी सहित गिरफ्तार, कुख्यात रवि सरदार भी हत्थे चढ़ा

नक्सली रवि सरदार, मदन महतो और उसकी पत्नी मीना ( Etv Bharat )