सारंडा में नक्सलियों का नेतृत्व हुआ तबाह, अब रनिंग कैंप में भाग रहे उग्रवादी

पिछले एक साल में जोरदार अभियान चलाकर 45 से ज्यादा बंकरों को नष्ट किया गया है. इन बंकरों में अनाज, दवाइयां, हथियार और अन्य जरूरी सामग्री रखी जाती थी, जो नक्सलियों की लंबे समय तक टिकाऊ रणनीति का हिस्सा थी.

खुद को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए नक्सलियों ने सारंडा के वन क्षेत्र में अत्यंत मजबूत और कामयाब बंकर बनाए थे. इन बंकरों में हथियारों को सुरक्षित रखने की उन्नत तकनीक अपनाई गई थी. बंकर तक पुलिस न पहुंच सके, इसलिए उसके चारों ओर स्पाइक होल्स और आईईडी का जाल बिछाया जाता था.

बंकरों में अनाज, दवा से लेकर हथियार तक रखे जाते थे

झारखंड के सारंडा जंगल में नक्सलियों ने बड़े पैमाने पर बंकर बनाए रखे थे. इन बंकरों को देखकर ऐसा लगता है मानो आप किसी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में पहुंच गए हों, जहां दो देशों के बीच युद्ध की तैयारियां की गई हों. लेकिन यह बॉर्डर नहीं, बल्कि देश के अंदर सुरक्षाबलों से लड़ाई लड़ रहे नक्सलियों के जंगली ठिकानों का हाल है. नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने और खुद को सुरक्षित रखने की पूरी रणनीति जंगलों में तैयार कर रखी थी. जैसे-जैसे सुरक्षाबल जंगलों के अंदर गहराई तक प्रवेश कर रहे हैं, नक्सलियों की रहस्यमयी दुनिया बाहर आ रही है.

सारंडा के जंगल में बड़ी संख्या में मिले नक्सलियों के बंकर

जैसे-जैसे सुरक्षाबल जंगल के अंदर घुस रहे हैं, नक्सलियों द्वारा बनाई गई संरचनाओं को देखकर सभी हैरान हैं. नक्सलियों ने युद्ध जैसी रणनीति के तहत जंगल में मजबूत संरचनाएं तैयार की थीं, जिनके बल पर उन्होंने दशकों तक आतंक मचाया रहा.

वर्तमान में भले ही नक्सली सारंडा में रनिंग कैंप में शिफ्ट हो गए हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वे बहुत मजबूत थे. सारंडा में नक्सलियों ने न सिर्फ स्थायी कैंप बनाए थे, बल्कि अंडरग्राउंड बंकर भी तैयार किए थे. घने जंगलों और बीहड़ों को नक्सलियों का सबसे सुरक्षित इलाका क्यों कहा जाता था, यह बात अब खुलकर सामने आ रही है.

नक्सल जानकारों के अनुसार, भाकपा (माओवादी) अपने उद्भव काल से ही गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाते आए हैं. गुरिल्ला युद्ध में विषम परिस्थितियों में रनिंग कैंप चलाना बेहद मुश्किल होता है. इस स्थिति में नक्सली किसी पर भी भरोसा नहीं करते न ग्रामीणों पर और न ही अपने मुखबिरों पर. संगठन का मुखिया ही तय करता है कि कब और कहां कैंप लगेगा. कैडरों को भी अगले दिन ठहरने की जगह का पता नहीं होता.

आईजी अभियान ने बताया कि बचे हुए नक्सली अब सुरक्षाबलों के रडार में आने से बचने के लिए रनिंग कैंप में शिफ्ट हो गए हैं. वे अब बीहड़ों में कैंप तो लगा रहे हैं, लेकिन कैंप केवल रात भर ही टिक पाता है. सुबह होते ही नक्सली अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर दूसरे ठिकाने की ओर बढ़ जाते हैं, ताकि किसी तरह सुरक्षाबलों की नजर से बच सकें. इसके लिए उन्होंने रनिंग कैंप की व्यवस्था अपनाई है, जिसमें वे अपना सारा सामान साथ लेकर घूमते हैं और हर दिन ठिकाना बदलने को मजबूर हो गए हैं.

नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सारंडा जंगल में हुए इस एनकाउंटर के बाद जंगल में भगदड़ की स्थिति बन गई है. पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सारंडा में अभी भी 50 से 55 नक्सली सक्रिय हैं, जिनमें दो पर एक-एक करोड़ रुपये का इनाम है.

22 जनवरी 2026 को झारखंड के सारंडा जंगल में नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ. इस एनकाउंटर में एक साथ 17 नक्सली मारे गए. मारे गए नक्सलियों में एक करोड़ रुपये का इनामी अनल उर्फ पतिराम मांझी (अनल दा) भी शामिल था.

सारंडा में मची भगदड़, रनिंग कैंप में शिफ्ट हुए नक्सली

रांची: एक समय था जब जंगलों में नक्सलियों का राज चलता था. उनके कैंप सालों-साल स्थायी रहते थे, जहां जन अदालत तक लगती थी. लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. जंगलों में भगदड़ मची हुई है और कभी खुद को जंगल का राजा समझने वाले नक्सली अब रनिंग कैंप में शिफ्ट हो गए हैं.

वर्ष 2022 से अब तक सारंडा के घने जंगलों में चार दर्जन के करीब पुलिस कैंप स्थापित कर दिए गए हैं. पिछले पांच सालों के अभियान में लगभग 380 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है. वर्ष 2023 से 2026 तक मुठभेड़ों में 27 नक्सलियों को मार गिराया गया है. साथ ही उनके पास से 70 से ज्यादा हथियार बरामद किए गए हैं.

इस दौरान 600 से ज्यादा आईईडी बम, 170 से ज्यादा स्पाइक होल और 100 के करीब नक्सली बंकर ध्वस्त किए गए हैं. पांच सालों की कड़ी मेहनत और लगातार अभियानों ने सुरक्षाबलों को सारंडा को नक्सल मुक्त करने की स्थिति में ला खड़ा किया है.

ग्राफिक्स इमेज (ETV Bharat)

17 नक्सलियों के मारे जाने के बाद नक्सलियों के कई आरोप, हवाई हमले तक का दावा

भाकपा (माओवादी) के बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने सारंडा जंगल क्षेत्र में सुरक्षाबलों के अभियानों के खिलाफ प्रेस बयान जारी किया है. संगठन के प्रवक्ता 'आजाद' के नाम से जारी ऑडियो बयान में सीआरपीएफ की बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई का विरोध जताया गया है.

मारे गए वरिष्ठ नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए शेष कार्यकर्ताओं ने संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है. नक्सली प्रवक्ता ने दावा किया कि 20 जनवरी को सीआरपीएफ महानिदेशक द्वारा सारंडा में माओवादियों पर 'निर्णायक प्रहार' की घोषणा के बाद 21 जनवरी से अभियान तेज हो गए. उनके अनुसार, बलिबा, टिरिलपोसी, नूरदा गांव और बाबुडेरा के आसपास हेलीकॉप्टरों से सशस्त्र हवाई हमले किए जा रहे हैं, साथ ही अंधाधुंध गोलीबारी हो रही है.

नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर जीपीएस ट्रैकर के इस्तेमाल और खाद्य सामग्री में जहर मिलाकर जाल बिछाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिन्हें उन्होंने 'असंवैधानिक और क्रूर' करार दिया है.

नक्सलियों के बंकर से बरामद लेथ मशीन (ETV Bharat)

प्रमुख नेताओं के मारे जाने का दावा

संगठन ने भाकपा (माओवादी) के केंद्रीय कमेटी सदस्य और बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सचिव कॉमरेड पतिराम मांझी उर्फ अनल उर्फ रमेश और ओडिशा राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड लालचंद उर्फ अनमोल उर्फ सुशांत सहित कई नेताओं के मारे जाने का दावा किया है. कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के गंभीर रूप से घायल होने की भी बात कही गई है.

संगठन ने इसे 'अमानवीय और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई' बताया है. मारे गए साथियों को श्रद्धांजलि देते हुए बयान में कहा गया, "हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. शेष बचे कार्यकर्ता क्रांतिकारी संघर्ष को और तेज करेंगे."

दावा संघर्ष का, लेकिन जंगल में मची हुई है भगदड़

टॉप नक्सलियों सहित एक साथ 17 नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद भले ही नक्सली संघर्ष को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हों, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक उलट है. जंगल में भगदड़ की स्थिति है. नक्सलियों के पास न सिर्फ हथियारों की कमी हो गई है, बल्कि खाने के लिए अनाज भी कम पड़ रहा है.

ग्राफिक्स इमेज (ETV Bharat)

सारंडा में नक्सलियों का रनिंग कैंप

झारखंड पुलिस के आईजी (अभियान) डॉ. माइकल राज ने सारंडा में नक्सलियों के रनिंग कैंप में शिफ्ट होने के मामले पर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस का ऑपरेशन पूरी तरह इंटेलिजेंस आधारित है. सुरक्षाबलों को नक्सलियों के कैंप की सटीक जानकारी मिलती रहती है और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाती है.

आईजी ने कहा, "नक्सली अब अपना कैंप लगातार बदल रहे हैं. पहले उनके कैंप एक जगह पर 20 से 25 दिनों तक स्थिर रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है." उन्होंने 17 नक्सलियों के एनकाउंटर का उदाहरण देते हुए बताया कि उस कैंप की सटीक जानकारी मिली थी, लेकिन नक्सलियों ने अचानक अपना ठिकाना बदल लिया. फिर भी इंटेलिजेंस की बदौलत उन्हें तुरंत ट्रैक किया गया और नक्सलियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया.

वर्तमान में नक्सलियों की स्थिति, घेराबंदी में फंसे 40-50 कैडर

झारखंड के सारंडा क्षेत्र में फिलहाल दो करोड़पति नक्सलियों सहित 40 से 50 की संख्या में नक्सली कैडर मौजूद हैं. लेकिन सुरक्षाबलों ने इनकी पूरी घेराबंदी कर रखी है. वे चाहकर भी कोई बड़ा हमला या गतिविधि नहीं कर पा रहे. जंगल से बाहर निकलते ही या तो वे पकड़े जा रहे हैं या एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं.

ग्राफिक्स इमेज (ETV Bharat)

कोल्हान प्रमंडल के अलावा अन्य जिलों में नक्सलियों की मौजूदगी अब काफी कम हो गई है. कोल्हान के अलावा चतरा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, बोकारो और गिरिडीह जिलों में कुछ इनामी नक्सली सक्रिय हैं, जिन पर एक लाख से 25 लाख रुपये तक का इनाम घोषित है.

झारखंड में नेस्तनाबूद हो चुका है भाकपा (माओवादी) का शीर्ष नेतृत्व

झारखंड में भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व को लगातार बड़े-बड़े झटके लग रहे हैं. संगठन के सेकंड-इन-कमांड प्रशांत बोस उर्फ किशन दा और माओवादी थिंक टैंक माने जाने वाले कंचन दा उर्फ कबीर समेत दर्जन भर बड़े नक्सली नेताओं की गिरफ्तारी और इतनी ही संख्या में बड़े नक्सलियों के आत्मसमर्पण ने संगठन के सामने गंभीर नेतृत्व संकट खड़ा कर दिया है.

रही-सही कसर एक करोड़ रुपये के इनामी तीन नक्सलियों के मारे जाने ने पूरी कर दी. अब संगठन जब भी खुद को मजबूत करने की कोशिश करता है, तुरंत पुलिस की ओर से कड़ा प्रहार हो जाता है.

नक्सलियों का बंकर (ETV Bharat)

दरअसल, झारखंड पुलिस ने माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व को टारगेट बनाकर अभियान चलाया है. मात्र ढाई सालों में बेहतर रणनीति और इंटेलिजेंस के बल पर चलाए गए अभियानों की वजह से भाकपा (माओवादी) के शीर्ष नेतृत्व को लगातार झटके लगते रहे हैं.

पुलिस के आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि पिछले ढाई सालों में जब भी कोई बड़ा नक्सल कमांडर सक्रिय हुआ, उसे इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ा. इस रणनीति ने झारखंड में नक्सलवाद को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

