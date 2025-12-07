ETV Bharat / bharat

बीजापुर में नक्सलियों ने ठेकेदार को बनाया बंधक, दहशत का माहौल

धुर नक्सल प्रभावित बीजापुर में नक्सलियों की दहशत सामने आई है.

Naxal Terror In Bijapur
बीजापुर में नक्सल आतंक (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 7, 2025 at 10:28 PM IST

3 Min Read
बीजापुर: बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों का आतंक देखने को मिला है. यहां सड़क निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार को नक्सलियों ने बंधक बना लिया है. ठेकेदार का नाम इम्तियाज अली बताया जा रहा है. ठेकेदार के बंधक बनाए जाने की पुष्टि बीजापुर के एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने की है.

ठेकेदार से माओवादियों ने की मारपीट

बताया जा रहा है कि ठेकेदार से नक्सलियों ने बेरहमी से मारपीट की है. घटना के दौरान ठेकेदार का एक सहयोगी किसी तरह मौके से जान बचाकर भागने में सफल रहा और इरापल्ली के मेटागुड़म कैंप पहुंचकर पूरी घटनाक्रम की जानकारी सुरक्षा बलों को दी.

पूरी घटना की जानकारी जुटाई जा रही है-एसपी

इस घटना की बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने पुष्टि की है. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि ठेकेदार को बंधक बनाए जाने की सूचना मिली है. पूरी घटना की जानकारी जुटाई जा रही है.

सूत्रों के अनुसार आशंका जताई जा रही है कि नक्सलियों ने ठेकेदार की हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया है. पुलिस और सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं और घटना स्थल की खोजबीन की जा रही है. इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

यूपी का रहने वाला था ठेकेदार

शुरुआती जानकारी में यह बात निकलकर सामने आ रही है कि ठेकेदार मूल रूप से यूपी का रहने वाला है. वह नारायणपुर के धौड़ाई क्षेत्र में निवास करता है. इस घटना के बाद से नारायणपुर में भी दहशत का माहौल है.

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्र में सड़क निर्माण और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, और नक्सल संगठन लगातार ऐसे प्रयासों को बाधित करने की कोशिश करता रहा है. यह वारदात न सिर्फ सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाती है बल्कि निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों और ठेकेदारों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करती है. क्षेत्र में सुरक्षाबलों की गतिविधि बढ़ा दी गई है और घटना स्थल के आसपास तलाशी अभियान चल रहा है.

बीजापुर में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. अभी तीन दिसंबर को यहां एनकाउंटर में 18 नक्सली मारे गए थे. दूसरी तरफ बीाजपुर में बड़े पैमाने पर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं. इस वजह से नक्सली बैकफुट पर हैं और हताशा में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं.

