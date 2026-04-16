सारंडा में मुठभेड़ जारी: नक्सलियों ने किया IED ब्लास्ट, एक जवान घायल

सारंडा में मुठभेड़ जारी: नक्सलियों ने किया IED ब्लास्ट, एक जवान घायल
सारंडा में जारी मुठभेड़ के बीच IED ब्लास्ट हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया.
Published : April 16, 2026 at 11:55 AM IST
रांची: सारंडा में बुधवार को शुरू हुई सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ गुरुवार को भी जारी है. गुरुवार को नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी विस्फोट किया है. इस विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है. घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है.
सर्च अभियान के बीच हुआ ब्लास्ट
सारंडा में नक्सलियों ने गुरुवार को सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी ब्लास्ट किया है. इस ब्लास्ट में सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान अभिनव कुमार बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं. चाईबासा एसपी अमित रेणू ने बताया कि अभियान के दौरान ही जंगल में एक ब्लास्ट हुआ है. जिसमें कोबरा के जवान घायल हुए हैं. उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची भेजा जा रहा है.
अब तक छह जवान घायल
बता दें कि बुधवार की सुबह 10 बजे से पुलिस और नक्सलियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में अब तक 5 जवान घायल हो चुके हैं. बुधवार की शाम पहली बार चार घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया. वहीं, फिर दूसरी बार में 5वें जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है.
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