ETV Bharat / bharat

नक्सलियों के डॉक्टर सुखलाल जुर्री का दावा सिमट रहा नक्सलवाद, कहा फोर्स के दबाव और नियाद नेल्लानार ने बदला मन

अबूझमाड़ में अब नक्सलवाद धीरे-धीरे सिमटता जा रहा है.सरेंडर करने वाले नक्सलियों के डॉक्टर सुखलाल जुर्री ने भी इसे माना है.

Naxalite doctor Sukhlal Jurri
डॉक्टर सुखलाल जुर्री का दावा सिमट रहा नक्सलवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 25, 2025 at 6:41 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नारायणपुर : बस्तर संभाग के अबूझमाड़ के जंगलों में चार दशक से काबिज नक्सलवाद (माओवाद) अब अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार की दो तरफा रणनीति एक ओर सुरक्षा बलों का आक्रामक अभियान और दूसरी ओर 'नियाद नेल्लानार' (विकास और विश्वास) योजना ने नक्सली संगठन की कमर तोड़ दी है. इस रणनीति का परिणाम है कि केवल जनवरी 2024 से सितंबर 2025 के बीच बस्तर संभाग में 397 नक्सली मारे गए और 1342 ने सरेंडर किया.

नक्सलियों के डॉक्टर का सरेंडर : हाल ही में डॉक्टर सुखलाल जुर्री जैसे महत्वपूर्ण कैडर का समर्पण इस बात का प्रमाण है कि अबूझमाड़ अब शांति और विकास की ओर बढ़ चला है. आपको बता दें कि डॉक्टर सुखलाल जुर्री संगठन की 'इंद्रावती एरिया कमेटी' का डॉक्टर था.आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली सुखलाल जुर्री की कहानी अबूझमाड़ में माओवादी तंत्र के समानांतर काम करने वाले 'इकोसिस्टम' को उजागर करती है.ईटीवी भारत से खास बातचीत में सुखलाल ने बताया कि वह महज 14 वर्ष की आयु में, 6वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान, नक्सली नेता दिलीप (छात्र ऑर्गनाइजर) के संपर्क में आया और माओवादी विचारधारा से प्रभावित होकर चेतना नाट्य मंडली से शुरुआत की.

Naxalite doctor Sukhlal Jurri
सुखलाल जुर्री का दावा सिमट रहा नक्सलवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


नक्सली संगठन में बिना डिग्री वाला 'डॉक्टर': नक्सल संगठन में शामिल होने के एक साल बाद ही 2007 में उन्हें कुतुल के जंगलों में 4 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया गया. इसके बाद वे छोटी-मोटी बीमारियों के उपचार, टांके लगाने और पुरुष नसबंदी (NSVT) जैसे जटिल ऑपरेशन तक करने लगे. ग्रामीणों का उपचार पूरी आत्मीयता से करने के कारण ग्रामीणों ने ही उन्हें 'डॉक्टर सुखलाल' की उपाधि दी. यह उपाधि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं, बल्कि ग्रामीणों के विश्वास से मिली.चिकित्सीय कार्य के चलते जुर्री को पार्टी सदस्य, एरिया कमेटी मेंबर और 2021 में डिवीजन कमेटी मेंबर तक का पद मिला. उसके पास केवल .303 रायफल थी, क्योंकि उसका मुख्य काम उपचार करना था, न कि लड़ाई लड़ना. सुखलाल ने स्वीकार किया कि वह कभी किसी कार्यवाही में नहीं गया.

Naxalite doctor Sukhlal Jurri
20 सितंबर को किया सरेंडर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्यों किया सरेंडर : सुखलाल ने 20 सितंबर को अपनी पत्नी और 6 अन्य साथियों के साथ नारायणपुर पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया. इसके पीछे उन्होंने दो मुख्य कारण बताए. सुखलाल के मुताबिक 2023 से लगातार पुलिस की कार्यवाही तेज हो गई थी.अबूझमाड़ के कोने-कोने तक फोर्स की घुसपैठ शुरू हो गई. इस कार्यवाही में नक्सलियों के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू जैसे बड़े नेता भी मारे गए.लगातार नुकसान से उनके मन में भय उत्पन्न हुआ.
साथ ही सुखलाल ने स्वीकार किया कि छत्तीसगढ़ सरकार की विकास योजनाएं और अबूझमाड़ में कैंप स्थापना से ग्रामीणों का नक्सली संगठन से मोह भंग किया है.

नक्सलियों के डॉक्टर सुखलाल जुर्री का दावा सिमट रहा नक्सलवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


आज़ादी के 70 साल बाद भी अबूझमाड़ में सरकारी तंत्र की पहुंच न होने पर, नक्सलियों ने एक समानांतर 'इकोसिस्टम' तैयार कर रखा था, जिसमें कई चीजें शामिल थी.
जनताना सरकार: शिकायतों पर कार्यवाही करने वाला अपना न्याय तंत्र
विशेष टीम: हथियार बनाने का तंत्र, सैन्य प्रशिक्षण कैंप, नए रिक्रूट की भर्ती के लिए टीम
शिक्षा और स्वास्थ्य: अपने लड़ाकों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रशिक्षित 'डॉक्टर टीम' (जिसमें सुखलाल जैसे लोग शामिल थे)


स्वतंत्रता और परिवार की चाह : आत्मसमर्पित नक्सलियों ने इस दीपावली को स्वतंत्रता और निर्भीकता के साथ मनाया. सुखलाल ने कहा कि यह उनकी पहली दीपावली है, जब वे बेखौफ होकर खरीदारी कर रहे हैं .शाम को डीआरजी दफ्तर से आई तस्वीरों में आत्मसमर्पित नक्सली, पुलिस के जवानों और पुलिस अधीक्षक के साथ दीपावली मनाते दिखे, जो नक्सलवाद के अंधेरे के बाद विकास और उम्मीद की नई रोशनी को दिखाता है.

अबूझमाड़ में सिमटने लगा लाल आतंक : डॉक्टर सुखलाल जुर्री का समर्पण बस्तर में नक्सलवाद के सिमटने की पुष्टि करता है.सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई और 'नियाद नेल्लानार' जैसी विकास योजनाओं के संयोजन ने माओवादी संगठन को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है.हालांकि, सुखलाल ने ये भी स्वीकार किया कि संगठन की विचारधारा को समाप्त करना अभी भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन लगातार हो रहे आत्मसमर्पण से स्पष्ट है कि अबूझमाड़ में अब बंदूक नहीं, बल्कि विकास की बात होगी. सक्रिय नक्सलियों से मुख्य धारा से जुड़ने की अपील के साथ, छत्तीसगढ़ सरकार अपने मार्च 2026 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है.

Naxalite doctor Sukhlal Jurri
फोर्स के दबाव और नियाद नेल्लानार ने बदला मन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सलवाद की कमजोर होती जड़ें : छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की नक्सल समाप्ति की समय सीमा को साधते हुए अबूझमाड़ को दो मोर्चों पर घेरना शुरू किया है. जिसमें पहला नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहा अभियान और दूसरा सरेंडर पॉलिसी है.

नक्सलियों के खिलाफ सख्त कदम : पुलिस और सुरक्षा बलों ने अबूझमाड़ के अभेद्य माने जाने वाले इलाकों में सुरक्षा कैंपों की स्थापना कर लगातार सर्च अभियान चलाए. इसका नतीजा ये हुआ कि संगठन के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों में ही नक्सलियों को कड़ी चुनौती मिली. जिससे संगठन में भगदड़ की स्थिति बन गई. केवल अक्टूबर 2025 में एक ही दिन में 210 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए.

सरकारी योजनाओं का असर : सरकार की 'नियाद नेल्लानार' योजना के तहत अबूझमाड़ के गांवों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आवास और भोजन पहुंचा. ग्रामीणों को विकास से मिल रहे लाभ ने उनका मोह और भय दोनों ही नक्सल संगठन से भंग कर दिया. परिणामस्वरूप दो वर्षों में अबूझमाड़ का एक भी युवा नक्सल संगठन में शामिल नहीं हुआ, जिससे नए कैडर की भर्ती न कर पाने के कारण संगठन की जड़ें हिल गईं.

बीत गया मानसून अब तो सड़क बनाओ SOON, कांग्रेस ने याद दिलाया बीजेपी नेताओं का वादा

खंबे से बांधकर युवक की पिटाई, इलाज के दौरान मौत, चार आरोपी गिरफ्तार

अबूझमाड़ में 'बदलाव' की आहट: गृह मंत्री विजय शर्मा ने लगाई जन चौपाल

TAGGED:

SUKHLAL JURRI
GOVERNMENT SCHEMES CHANGE MIND
नियाद नेल्लानार
नक्सलियों के डॉक्टर का सरेंडर
NAXALITE DOCTOR SUKHLAL JURRI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.