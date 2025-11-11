ETV Bharat / bharat

नक्सली कमांडर की मां की अपील, बेटे माड़वी हिडमा से कहा, ''आतंक और हिंसा छोड़ घर लौट आ बेटा''

खूंखार नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा दरभा घाटी में हुए नरसंहार में शामिल होने का आरोपी है.

NAXALITE COMMANDER MOTHER APPEAL
नक्सली कमांडर की मां की अपील (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 11, 2025 at 5:29 PM IST

5 Min Read
सुकमा: दर्जनों नक्सली और हिंसक वारदातों का मास्टरमाइंड नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा की मां ने बेटे से भावुक अपील की है. नक्सली कमांडर की मां ने बेटे से अपील करते हुए कहा कि अब मेरी उम्र चैन के साथ जीने की है. इस उम्र में मैं आराम करना चाहती हूं. तुम घर लौट आओगे तो मैं चैन से जी सकूंगी.

नक्सली बेटे से मां की अपील: माड़वी हिडमा की मां पूवर्ती गांव में रहती है. पूर्वती गांव में अब नया पुलिस कैंप स्थापित हो गया है. पूवर्ती गांव में कैंप बनने के बाद से गांव की तस्वीर तेजी से बदल रही है. गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का इजाफा हुआ है. कैंप के जरिए मेडिकल कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है. गंभीर रुप से बीमार लोगों को बड़े अस्पताल यहां से भेजा जा रहा है. गांव की इस बदलती तस्वीर के साथ अब नक्सली कमांडर की मां भी बेटे से घर लौट आने की अपील कर रही है.

आतंक और हिंसा छोड़ घर लौट आ बेटा (ETV Bharat)

नक्सली कमांडर से सरेंडर करने को कहा: खूंखार नक्सली माड़वी हिडमा की मां ने कहा, बेटा तू हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ जा. हम गांव में रहकर खेतों में काम करेंगे. जरूरत पड़ी तो नांगर और कुली का काम भी करेंगे और परिवार का पेट पालेंगे. लेकिन अब जंगल में मत जाना. पहले भी मैंने बेटे से जंगल नहीं जाने की अपील की थी लेकिन वो नहीं माना. मैं चाहती हूं कि वो हिंसा का रास्ता छोड़कर मेहनत का काम करे. सिर्फ माड़वी हिडमा ही नहीं सभी भटके हुए युवाओं से मैं अपील करती हूं कि वो हिंसा और आतंक का रास्ता छोड़ दें.


मैं बोली थी बेटा, घर पर ही रहकर कमाई करेंगे, खेतों में नांगर-कुली कर लेंगे, लेकिन जंगल मत जाना. पर वो नहीं माना. अब कौन खेत संभालेगा, कौन घर चलाएगा? हम क्या करेंगे? बेटा तुम हिंसा का रास्ता छोड़ दो और परिवार के साथ रहो. सभी भटके हुए युवा अपने घर लौट आएं: नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा की मां

पूवर्ती गांव में रहता है नक्सली हिड़मा का परिवार: माड़वी हिडमा की मां कहती है कि अगर बेटा घर लौट आएगा तो गांव वाले उसे पहले जैसा मान सम्मान देंगे, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा. उसे परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम भी मिलेगा. मेहनत मजदूरी से वो अपने परिवार का पेट पाल सकेगा. परिवार के साथ जीवन जी सकेगा.

मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा जंगलों में भटके. मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा बंदूक छोड़कर गांव लौट आए. खेतों में हल चलाए और उन्न उपजाए. हथियार छोड़ने के बाद परिवार और समाज में शांति आएगी: नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा की मां

सामान्य इंसान से नक्सली कमांडर बनने की कहानी: माड़वी हिडमा का नाम बस्तर की धरती पर भय और खौफ का पर्याय माना जाता है. बताया जाता है कि 14 साल की उम्र में ही वह घर छोड़कर माओवादियों के ‘बाल संघम’ में शामिल हो गया. अपनी सूझबूझ और क्रूर रणनीति के कारण वह तेजी से संगठन में ऊपर बढ़ता चला गया. कुछ ही सालों में नक्सली नेताओं में उसकी ठीक ठाक छवि बन गई. उस वक्त के नक्सली कमांडरों ने उसकी रणनीतिक प्रतिभा को देखते हुए उसे बटालियन नंबर 1 का कमांडर बना दिया. सूत्रों के अनुसार, माओवादियों की शीर्ष केंद्रीय समिति में अब माड़वी हिडमा को सदस्य बनाया गया है, और बटालियन नंबर-1 की जिम्मेदारी उसके ही गांव पूर्वती के बारसे देवा नामक माओवादी को दी गई है. दोनों को बेहद चालाक और खूंखार नक्सली कमांडर माने जाते हैं.

दरभा घाटी नरसंहार में शामिल होने का आरोप: सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार माड़वी हिडमा 2010 में दंतेवाड़ा के ताड़मेतला में हुए हमले का मास्टरमाइंड रहा है. साल 2013 में दरभा घाटी में कांग्रेस के काफिले पर घातक हमला करने का भी आरोपी है. 2017 के बुर्कापाल हमला और 2021 के जोनागुड़ा मुठभेड़ जैसे कई बड़े नरसंहारों में मुख्य भूमिका में इसके शामिल होने का इसपर आरोप है. इन घातक हमलों में कांग्रेस के कई नेता और जवान शहीद हुए. दरभा घाटी हमले में तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही प्रदेश में खत्म हो गया था.

विकास से नक्सलवाद पर प्रहार: नक्सल कमांडर हिड़मा का पूवर्ती गांव जहां लोग कभी भय और दहशत के साये में जीते थे आज वहां सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंच चुकी हैं. आंगनबाड़ी भवन और स्कूल खुलने से शिक्षा की नई रोशनी घर-घर तक पहुंच रही है. बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और महिलाओं के मन में सुरक्षा की भावना पूवर्ती की बदलती तस्वीर को बयां कर रही है.

पूवर्ती में भय नहीं विकास का माहौल: बीते दो सालों के अंदर नक्सल कमांडर हिड़मा के गांव में फोर्स का कैंप खुल चुका है. यहां बेली ब्रिज स्थापित किया गया है. स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आधारभूत सुविधाओं से यह गांव लैस हो रहा है. सरकार के प्रयास से नक्सलवाद को झटका लगा है और लोगों में सुशासन का विश्वास पैदा हुआ है.

हिड़मा के गांव पूवर्ती में बजी शहनाई, सीआरपीएफ जवानों ने निभाया दुल्हन के भाई का फर्ज

खूंखार नक्सली हिड़मा के गांव पूवर्ती में बना बेली ब्रिज, फोर्स की बढ़ेगी रफ्तार, नक्सलवाद पर होगा आघात

वांटेड नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा के पूवर्ती गांव में लगा बाजार, गांवों में उत्सव सा माहौल

