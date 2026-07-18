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नक्सली अजय की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी बबीता संथाली ने किया सरेंडर, पति के दस्ते में थी शामिल

गिरिडीह: पुलिस की गिरफ्त में आए प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी स्पेशल एरिया कमिटी मेंबर अजय महतो ऊर्फ टाइगर की पत्नी बबीता संथाली ने आत्मसमर्पण कर दिया है. गिरिडीह पुलिस के समक्ष बबीता ने आत्मसमर्पण किया है. पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है.

अजय के निशानदेही पर छापेमारी जारी

मिली जानकारी के अनुसार अजय महतो को गिरिडीह एसपी डॉ बिमल कुमार की टीम ने गिरफ्तार किया है. 25 लाख के इस इनामी नक्सली को गिरफ्तार करने के बाद उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. अजय के निशानदेही पर लगातार छापा भी मारा जा रहा है. इस बीच अजय महतो की पत्नी बबीता संथाली ने सरेंडर कर दिया.

एरिया कमांडर रह चुकी बबीता

बबीता संगठन के अहम ओहदे पर रही है. एरिया कमांडर रह चुकी बबीता अजय के दस्ते में भी रही है और कई नक्सली घटना में शामिल रही है. बबीता के खिलाफ कई जिलों में मामला दर्ज हैं. बबीता का मायका बोकारो जिले के गोमिया लुगु जलगा ढोढ़ी निवासी कार्तिक मांझी की बेटी है. बबीता का सरेंडर करना नक्सली संगठन को दो दिनों के अंदर लगा दूसरा बड़ा झटका है.

अजय महतो पर 25 लाख का था इनाम