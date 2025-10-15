ETV Bharat / bharat

'नक्सलवाद के अंत की शुरुआत', नक्सली कमांडर भूपति के सरेंडर पर बोले सीएम फडणवीस

टॉप नक्सली कमांडर भूपति ने अपने 60 साथियों के साथ गढ़चिरौली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर किया.

Naxalite Bhupathi surrender beginning of end of Naxal movement in Maharashtra CM Devendra Fadnavis
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने टॉप नक्सली कमांडर भूपति ने डाले हथियार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 15, 2025 at 3:56 PM IST

गढ़चिरौली: देश में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. नक्सली आंदोलन के शीर्ष नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ ​​सोनू ने हथियार डाल दिए हैं. कभी खूंखार नक्सली के रूप में जाने वाले भूपति ने गढ़चिरौली में अपने 60 साथियों के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर किया.

सीएम फडणवीस ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का समाज की मुख्यधारा में आने के लिए स्वागत किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा, "दरअसल, साल के पहले दिन, 1 जनवरी को, तारक्का (भूपति की पत्नी तारक्का) ने आत्मसमर्पण किया, वह घटना महत्वपूर्ण थी. आज के दिन के बीज उसी से पड़े थे. हालांकि, नक्सलवाद का अंत महाराष्ट्र से हुआ. इसकी शुरुआत गढ़चिरौली जिले से हुई. अब यहां उंगलियों पर गिनने लायक कुछ नक्सली हैं, उन्हें भी आत्मसमर्पण करना चाहिए, अन्यथा उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. भूपति के आत्मसमर्पण के बाद, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के शीर्ष नक्सली अगले कुछ दिनों में आत्मसमर्पण करेंगे."

टॉप नक्सली कमांडर भूपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर किया. (ETV Bharat)

नक्सली आंदोलन के शीर्ष नेता रहे भूपति का महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में उसका गहरा प्रभाव था. इसीलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि भूपति का आत्मसमर्पण नक्सली आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "भूपति का आत्मसमर्पण पुलिस बल की एक बड़ी सफलता है. इसका कारण यह है कि भूपति और उनके भाई ही थे जिन्होंने सिरोंचा के अहेरी में नए दलम की शुरुआत की और उसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया. उन्होंने पेरीमेली दलम, चामोर्शी, टिपागड़ दलम, तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में नक्सली आंदोलन के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी. पिछले 10 वर्षों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, विकास की नीति अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, हथियार छोड़कर मुख्यधारा की व्यवस्था में शामिल होना चाहिए, अन्यथा कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, यह नीति कारगर रही. इसी के कारण कई नक्सली आंदोलन छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुए."

फडणवीस ने कहा, "पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने की रणनीति बनाई थी. देश से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है. भूपति जैसे शिक्षित, वैचारिक नेता का आत्मसमर्पण देश के लिए बड़ी बात है. भूपति के आत्मसमर्पण के कारण, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कैडर भी अगले कुछ दिनों में आत्मसमर्पण कर देंगे." सीएम फडणवीस ने दावा किया कि नक्सलवाद जल्द ही देश से खत्म हो जाएगा. इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में, खासकर गढ़चिरौली से हुई.

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में, C60 पुलिस ने साहसिक कार्रवाई की और नक्सलियों को न्याय के कटघरे में लाया. पुलिस के मजबूत अभियान के कारण ही तेलतुम्बडे जैसे वरिष्ठ कैडर नेता का सफाया हुआ. उन्होंने भर्ती रोकी और जंगल में नक्सलियों को गिरफ्तार किया. इसीलिए अभियान ने गति पकड़ी. मैं इसके लिए पुलिस बल को विशेष रूप से बधाई देता हूं.

यह भी पढ़ें- "नक्सलगढ़" की लव स्टोरी, सरेंडर करने वाले नक्सली की हुई शादी

