2.20 करोड़ इनामी नक्सली असीम मंडल का सरेंडर, झारखंड पुलिस को थी तलाश
2.20 करोड़ रुपये के इनामी नक्सली असीम मंडल ने बंगाल में सरेंडर किया है. झारखंड पुलिस ने पुष्टि की है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
नक्सली असीम मंडल (फाइल फोटो- ईटीवी भारत)
Published : September 17, 2026 at 10:32 AM IST
रांची: पश्चिम बंगाल में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी सदस्य (CCM) असीम मंडल उर्फ आकाश ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है. असीम मंडल के ऊपर झारखंड और ओडिशा सरकार की ओर से कुल 2.20 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था. इसमें झारखंड सरकार की ओर से एक करोड़ और ओडिशा सरकार की ओर से 1.20 करोड़ रुपये का इनाम शामिल है.
झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा असीम मंडल के बंगाल में आत्मसमर्पण करने की पुष्टि की गई है.
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