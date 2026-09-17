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सरेंडर नहीं, असीम मंडल को किया गया गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल के सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लगाई मुहर

रांचीः 2 करोड़ 20 लाख के इनामी नक्सली कमांडर असीम मंडल ने आत्मसमर्पण नहीं किया है, बल्कि उसे गिरफ्तार किया गया है. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कोलकाता एसटीएफ के अधिकारियों और जवानों की सराहना की है. इससे पहले यह जानकारी आई थी कि असीम मंडल ने पश्चिम बंगाल में आत्मसमर्पण किया है. प. बंगाल के सीएम ने असीम मंडल की तस्वीर भी जारी की है.

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक्स हैंडल के जरिए ये जानकारी दी है असीम मंडल को गिरफ्तार किया गया है. पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने माओवादी संगठन के केंद्रीय समिति के सदस्य और पश्चिम बंगाल राज्य समिति-I के सचिव असीम मंडल उर्फ आकाश को गिरफ्तार किया है.

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कोलकाता पुलिस STF के अधिकारियों और जवानों की सराहना भी की है. मुख्यमंत्री के अनुसार, असीम मंडल पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से अंतरराज्यीय जंगल क्षेत्रों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चकमा दे रहा था.

पुलिस ने सटीक तकनीकी खुफिया जानकारी के आधार पर उसके लोकेशन का पता लगाया और पूर्वी मेदिनीपुर जिले के पटाशपुर के ललाट इलाके से उसे गिरफ्तार किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि असीम मंडल की गिरफ्तारी पुलिस बल की बेहतर तकनीकी क्षमता और अभियान चलाने की दक्षता को दर्शाती है. लंबे समय से फरार माओवादी नेता की गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है.

‘रेड टेरर’ का नेटवर्क दोबारा खड़ा नहीं होने देंगेः शुभेंदु

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य की सीमा के भीतर माओवादी गतिविधियों या ‘रेड टेरर’ के नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने अथवा उसका विस्तार करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि किसी भी उग्रवादी विचारधारा को राज्य के लोगों की सुरक्षा और विकास को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी कोशिश के खिलाफ कानून पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगा. मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद असीम मंडल की गिरफ्तारी को पश्चिम बंगाल में माओवादी नेटवर्क के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

15 साल से अधिक समय से फरार था असीम मंडल