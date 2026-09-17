सरेंडर नहीं, असीम मंडल को किया गया गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल के सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लगाई मुहर
इनामी नक्सली असीम मंडल को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के पटाशपुर के ललाट इलाके से गिरफ्तार किया गया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 17, 2026 at 5:01 PM IST
रांचीः 2 करोड़ 20 लाख के इनामी नक्सली कमांडर असीम मंडल ने आत्मसमर्पण नहीं किया है, बल्कि उसे गिरफ्तार किया गया है. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कोलकाता एसटीएफ के अधिकारियों और जवानों की सराहना की है. इससे पहले यह जानकारी आई थी कि असीम मंडल ने पश्चिम बंगाल में आत्मसमर्पण किया है. प. बंगाल के सीएम ने असीम मंडल की तस्वीर भी जारी की है.
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक्स हैंडल के जरिए ये जानकारी दी है असीम मंडल को गिरफ्तार किया गया है. पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने माओवादी संगठन के केंद्रीय समिति के सदस्य और पश्चिम बंगाल राज्य समिति-I के सचिव असीम मंडल उर्फ आकाश को गिरफ्तार किया है.
I commend the Officers and Personnel of the @KolkataPolice STF in successfully tracking and apprehending Asim Mandal @ Akash, Central Committee Member and Secretary of the West Bengal State Committee-I, CPI (Maoist), from Lalat; Patashpur, Purba Medinipur.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) September 17, 2026
Evading law… pic.twitter.com/Z5hHDNgssA
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कोलकाता पुलिस STF के अधिकारियों और जवानों की सराहना भी की है. मुख्यमंत्री के अनुसार, असीम मंडल पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से अंतरराज्यीय जंगल क्षेत्रों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चकमा दे रहा था.
पुलिस ने सटीक तकनीकी खुफिया जानकारी के आधार पर उसके लोकेशन का पता लगाया और पूर्वी मेदिनीपुर जिले के पटाशपुर के ललाट इलाके से उसे गिरफ्तार किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि असीम मंडल की गिरफ्तारी पुलिस बल की बेहतर तकनीकी क्षमता और अभियान चलाने की दक्षता को दर्शाती है. लंबे समय से फरार माओवादी नेता की गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है.
‘रेड टेरर’ का नेटवर्क दोबारा खड़ा नहीं होने देंगेः शुभेंदु
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य की सीमा के भीतर माओवादी गतिविधियों या ‘रेड टेरर’ के नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने अथवा उसका विस्तार करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि किसी भी उग्रवादी विचारधारा को राज्य के लोगों की सुरक्षा और विकास को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी कोशिश के खिलाफ कानून पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगा. मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद असीम मंडल की गिरफ्तारी को पश्चिम बंगाल में माओवादी नेटवर्क के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के लिहाज से अहम माना जा रहा है.
15 साल से अधिक समय से फरार था असीम मंडल
पुलिस के मुताबिक, असीम मंडल लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की नजर में था और अलग-अलग अंतरराज्यीय जंगल क्षेत्रों में ठिकाने बदलकर रह रहा था. तकनीकी खुफिया जानकारी के आधार पर STF ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और अंततः उसे पूर्वी मेदिनीपुर से दबोच लिया.
क्या लिखा है प. बंगाल के सीएम ने सोशल मीडिया पर
मैं कोलकाता पुलिस की एसटीएफ के अधिकारियों और जवानों की सराहना करता हूं, जिन्होंने पूर्वी मेदिनीपुर के पटाशपुर के ललाट से भाकपा (माओवादी) की केंद्रीय समिति के सदस्य और पश्चिम बंगाल राज्य समिति-I के सचिव असीम मंडल उर्फ आकाश को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया.
असीम मंडल पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से अंतरराज्यीय जंगल क्षेत्रों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चकमा दे रहा था. उसकी गिरफ्तारी सटीक तकनीकी खुफिया जानकारी के आधार पर हुई है, जो हमारे पुलिस बल की असाधारण परिचालन क्षमता को दर्शाती है. मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य की सीमाओं के भीतर ‘लाल आतंक’ के नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने या उसका विस्तार करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी.
किसी भी उग्रवादी विचारधारा को राज्य के लोगों की सुरक्षा और विकास को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ऐसी किसी भी दुस्साहसिक कोशिश को कुचलने के लिए कानून पूरी सख्ती से अपना काम करेगा.
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