अगले डीजीपी कॉन्फ्रेंस से पहले देश से नक्सलवाद होगा खत्म: अमित शाह

अगली डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस से पहले देश नक्सलवाद की समस्या से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा.हमने विगत 7 वर्षों में 586 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाकर सुरक्षा के घेरे को मजबूत बनाया है, इसी का परिणाम है कि 2014 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या जो 126 थी, वो घटकर 11 रह गई है.

रायपुर: अमित शाह ने रायपुर की डीजीपी कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगले डीजीपी कॉन्फ्रेंस से पहले देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा. अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर चुनौतियों को पार कर रहा है. पीएम मोदी जी के नेतृत्व में डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस समस्याओं के समाधान औऱ रणनीतियों से नीति निर्धारण तक, देश की आंतरिक सुरक्षा के समाधान का फोरम बन कर उभरी है.

पिछले 40 साल से देश के लिए नासूर बनें 3 हॉटस्पॉट नक्सलवाद, नार्थ-ईस्ट और जम्मू-कश्मीर की समस्या के निराकरण का मोदी सरकार ने स्थायी समाधान दिया है, जल्द ही ये देश के बाकी हिस्सों जैसे बन जाएंगे.हमने NIA, UAPA कानूनों को सुदृढ़ बनाने, तीन नए आपराधिक कानून, नारकोटिक्स और भगोड़ों के लिए मजबूत कानून बनाए हैं- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

अपराध पर कड़ा प्रहार जरूरी

अमित शाह ने कहा कि Intelligence की Accuracy, Objective की clarity और Action की synergy इन तीन बिंदुओं पर काम करके हम कट्टरता, उग्रवाद और नारकोटिक्स पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं. हमें नारकोटिक्स और organised क्राइम पर 360 डिग्री प्रहार कर ऐसा तंत्र बनाना है कि इस देश में नार्को व्यापारियों और अपराधियों को एक इंच भी जमीन न मिल पाए. अब समय आ गया है कि राज्यों की पुलिस NCB के साथ मिलकर नारकोटिक्स के राज्य, राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर के गिरोहों पर कड़ा प्रहार कर उनके आकाओं को जेल में डाले.

तीनों नए आपराधिक कानूनों के पूर्णतः लागू होने के बाद भारत की पुलिसिंग विश्व में सबसे आधुनिक होगी. हमने PFI पर बैन लगाकर देशभर में उनके ठिकानों पर छापे मार कर गिरफ्तारियां की, जो केंद्र - राज्य के समन्वय का उत्तम उदाहरण बनी- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर देश से नक्सलवाद के अंत की बात कही है. उन्होंने कहा है कि अगले डीजीपी कॉन्फ्रेंस से पहले देश से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया हो जाएगा.