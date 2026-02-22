ETV Bharat / bharat

'' 31 मार्च तक खत्म होगा नक्सलवाद'' शीर्ष माओवादी नेता देवजी और मल्ला राजू रेड्डी को लेकर विजय शर्मा ने कही बड़ी बात

देवजी और मल्ला राजू रेड्डी के तेलंगाना में सरेंडर की खबर ( ETV Bharat )