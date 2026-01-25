ETV Bharat / bharat

बस्तर के 41 गांवों में पहली बार मनेगा गणतंत्र दिवस, नक्सलगढ़ में लहराएगा तिरंगा

गणतंत्र दिवस पर बस्तर के 41 गांवों में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया जाएगा. बस्तर आईजी ने इसकी जानकारी दी है

Republic Day in Bastar
बस्तर में लहराएगा तिरंगा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 25, 2026 at 7:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्तर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में लाल आतंक पर प्रहार जारी है. इस बार गणतंत्र दिवस पर 41 गांवों में पहली बार तिरंगा झंडा फहराएगा जाएगा. ये सभी गांव नक्सलवाद से मुक्त हो चुके हैं. लाल आतंक के खिलाफ जंग में बस्तर के इन गांवों को सफलता मिली है. उसके बाद यहां शांति और विकास की शुरुआत हो रही है.

बस्तर आईजी ने दी जानकारी

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने मीडिया को बताया कि संभाग के 41 गांवों में पहली बार तिरंगा झंडा इस गणतंत्र दिवस पर फहराया जाएगा. इसमें बीजापुर जिले के 13 गांव , नारायणपुर जिले के 18 गांव और सुकमा जिले के 10 गांव शामिल हैं.

बस्तर डिवीजन के 41 गांवों में 76वां गणतंत्र दिवस पहली बार जोश और उत्साह के साथ मनाया जाएगा. ये वो गांव हैं जो दशकों से ऐसे राष्ट्रीय समारोहों से कटे हुए थे, अब ये गांव देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक भावना में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में इन जगहों पर सुरक्षा कैंपों की स्थापना ने स्थानीय लोगों में विश्वास, शासन और अपनेपन की भावना को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है- सुंदरराज पी, आईजी बस्तर

सुरक्षाबलों की सफलता से हुआ संभव-बस्तर आईजी

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने आगे कहा कि बस्तर में यह सकारात्मक बदलाव सुरक्षा बलों के लगातार प्रयासों और स्थानीय समुदायों के सहयोग से संभव हुआ है. पिछले साल, 13 गांवों ने 15 अगस्त को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था. अब, इन 13 गांवों सहित कुल 54 गांव पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा.

नारायणपुर के अबूझमाड़, बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में नक्सल ऑपरेशन के दौरान फोर्स को बीते समय में कई सफलताएं मिली है. इन इलाकों में हुए एनकाउंटर में बसवराजू, के रामाचंद्र रेड्डी, सुधाकर, कट्टा सत्यनारायण रेड्डी और कई बड़े नक्सली मारे गए. वरिष्ठ माओवादी कैडरों का खात्मा होने से क्षेत्र में उग्रवादी प्रभाव काफी कमजोर हुआ है. जिसकी वजह से अब इन इलाकों में विकास की रौशनी पहुंच रही है- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर

संविधान और लोकतंत्र की हुई जीत-आईजी

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि इन गांवों में गणतंत्र दिवस का उत्सव संविधान, लोकतंत्र और कानून के शासन की जीत का प्रतीक हैं. नियाद नेल्लनार' (आपका अच्छा गांव) योजना के माध्यम से इलाके में नए कैंप स्थापित हो रहे हैं. नियद नेल्लानार योजना से नक्सल प्रभावित इलाकों का विकास हो रहा है. यहां के लोगों तक सरकारी कल्याणकारी योजनाएं पहुंच रही है. इस योजना का मकसद सुरक्षा कैंपों के जरिए अंदरूनी गांवों में विकास कार्य करना और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना है.

छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी

छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई है. राज्यपाल रमेन डेका सोमवार सुबह रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बिलासपुर जिले में तिरंगा फहराएंगे.उप मुख्यमंत्री अरुण साव बस्तर में झंडा फहराएंगे और गृह मंत्री विजय शर्मा सरगुजा में झंडा फहराएंगे.

सोर्स: पीटीआई

मन की बात से देश को मिली नई दिशा, विकसित भारत का संकल्प, गांवों की बदली तस्वीर- किरण सिंह देव

गणतंत्र दिवस का जश्न, रायपुर में साइकिल रैली, सेंध झील पर भारतीय सेना के बैंड की प्रस्तुति

गणतंत्र दिवस 2026: रायपुर में हुआ फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल, डॉग स्कॉड ने दिखाए हैरतअंगेज करतब

TAGGED:

NAXALISM DEFEATED IN CG
TRICOLOR FLAG
VILLAGES OF BASTAR
गणतंत्र दिवस 2026
NAXALISM DEFEATED ON REPUBLIC DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.