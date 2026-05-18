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नक्सल पीड़ितों ने सुनाया अमित शाह को दर्द, खूनी हिंसा में किसी ने पति तो किसी ने अपना भाई खोया

माओवाद प्रभावित लोगों से अमित शाह ने कहा, जिन्होने अपनों को खोया उनका बलिदान भी रखा जाएगा याद.

NAXAL VICTIMS EXPRESSED THEIR GRIEF
नक्सल पीड़ितों ने सुनाया अमित शाह को दर्द (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 18, 2026 at 8:50 PM IST

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जगदलपुर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर आज रायपुर से जगदलपुर पहुंचे. अमित शाह यहां सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के साथ आसना स्थिति बादल अकादमी में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम में शामिल हुए. उजर बस्तर कार्यक्रम में कई राज्यों के पुलिस अधिकारी और जवान भी शामिल होने पहुंचे थे. कार्यक्रम में नक्सल पीड़ित परिवारों के सदस्यों को भी बुलाया गया था. पीड़ित परिवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने अपना दर्द बयां किया. नक्सल पीड़ितों ने बताया कि कैसे उन्होने माओवादी हिंसा के दौरान अपनो को खोया. आज जब बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, तब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है.

पति की घर से निकालकर कर दी थी हत्या: शांति बारसे

नक्सल पीड़ित महिला शांति बारसे ने बताया, एक रात माओवादी उनके घर पहुंचे. बच्चों और उनके सामने ही माओवादियों ने उनके पति लक्ष्मण बारसे की हत्या कर दी. उस समय दोनों बच्चे काफी छोटे थे. लड़का 2 महीने का था और लड़की करीब 4 साल की थी. शांति कहती हैं कि इस घटना के बाद वापस अपने गांव जाने का उनका मन नहीं करता है. शांति कहती हैं कि वो गांव से दूर दूसरी जगह पर रहती हैं. आज भी उस घटना को भुला नहीं पाती हैं. वो बताती हैं कि जगरगुंडा का सिलगेर इलाका काफी नक्सल प्रभावित रहा है. वर्तमान समय में अब सिलगेर में सुरक्षा कैम्प खुल गया, सड़के बन गई हैं और दोरनापाल से सिलगेर तक यात्री बस भी संचालित हो रही हैं. काफी बदलाव उस इलाके में आया है.

नक्सल पीड़ितों ने सुनाया अमित शाह को दर्द (ETV Bharat)



शिक्षा दूत की माओवादियों ने कर दी थी हत्या: पिंकी सेठिया

शहीद जवान के परिजन पिंकी सेठिया ने कहा कि वर्तमान की स्थिति में काफी बदलाव आया है. अब यहां का वातावरण काफी अच्छा लग रहा है. अब किसी जवान के परिजनों के भीतर यह डर महसूस नहीं होगा कि उनका बेटा जंगलों में ड्यूटी करने जा रहा है क्योकि माओवादी खत्म हो चुके हैं.

शांति की राह पर चल पड़ा अबूझमाड़: रामजीत

रामजीत ने बताया कि वो माओवादियों के घेरे में फंस गए थे. माओवादियों ने मुखबिर समझ कर 3 दिनों तक बेरहमी से पिटाई की. लेकिन ऊपर वाले की कृपा से वो वहां से बचकर निकले और गांव छोड़ दिया. अब वो नारायणपुर में रहते हैं. वो बताते हैं कि गांवों में बिजली आने लगी है. सड़क, पुल और पुलिया का निर्माण तेजी से हो रहा है. पीने का पानी तक लोगों को मिल रहा है. अस्पताल और आंगनबाड़ी भी काम कर रहे हैं. गांव तक लोगों को सुविधा पहुंचाई जा रही है. रामजीत कहते हैं कि जो अबूझमाड़ उन्होने पहले देखा था आज उस अबूझमाड़ में काफी बदलाव आ चुका है, ये बदलाव विकास और शांति वाला बदलाव है.

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