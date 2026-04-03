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नक्सल थिंक टैंक किशन दा उर्फ प्रशांत बोस की मौत, पत्नी के साथ हुई थी गिरफ्तारी

नक्सलियों के थिंक टैंक किशन दा की मौत हो गई है. 1 करोड़ का इनामी रहा यह नक्सली कई दिनों से बीमार था.

NAXAL THINK TANK KISHAN DA
प्रशांत बोस की फाइल तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 3, 2026 at 2:59 PM IST

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रांची: भाकपा माओवादियों के शीर्षथ सदस्य और 1 करोड़ के इनामी रहे प्रशांत बोस की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई है. साल 2021 में सेंट्रल कमिटी के सबसे ताकतवर पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशन दा को झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान में सरायकेला के कांड्रा इलाके से पुलिस चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया था. प्रशांत बोस के साथ उनकी पत्नी शिला मरांडी और अन्य 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था.

इलाज के लिए लाया गया था जेल से अस्पताल

देश से नक्सल समाप्त होने की घोषणा के बाद, नक्सलियों को एक और बड़ा झटका लगा है. कई राज्यों में नक्सलवाद की नींव रखने वाले भाकपा माओवादियों के शीर्षथ सदस्य और 1 करोड़ के इनामी रहे प्रशांत बोस उर्फ किशन दा की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई है. साल 2021 में प्रशांत बोस और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद थे. तबीयत बिगड़ने के बाद प्रशांत को इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल लाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई. जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने प्रशांत बोस उर्फ किशन दा के मौत की पुष्टि की है.

साल 2021 में हुई थी गिरफ्तारी

भाकपा माओवादियों के शीर्ष पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशन दा, उनकी पत्नी शीला मरांडी समेत चार माओवादियों को झारखंड पुलिस ने साल 2021 में गिरफ्तार किया था. प्रशांत बोस माओवादियों के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का सचिव भी थे. वहीं प्रशांत बोस की पत्नी शीला मरांडी भी माओवादियों की शीर्ष सेंट्रल कमेटी की सदस्य थी. वह माओवादियों के फ्रंटल आर्गेनाइजेशन नारी मुक्ति संघ की प्रमुख भी थी.

केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी ने प्रशांत बोस समेत अन्य के गिरिडीह के पारसनाथ से सरायकेला लौटने की जानकारी दी थी. इसके बाद सरायकेला पुलिस ने एक स्कार्पियो गाड़ी से प्रशांत बोस, शीला मरांडी, प्रशांत बोस के प्राटेक्शन दस्ता के एक सदस्य और कुरियर का काम करने वाले एक युवक को मुंडरी टोलनाका के पास से गिरफ्तार किया था. झारखंड पुलिस ने प्रशांत बोस पर एक करोड़ का ईनाम रखा था. प्रशांत बोस पर झारखंड में 70 से अधिक माओवादी कांड दर्ज है.

एमसीसीआई का प्रमुख था प्रशांत बोस

प्रशांत बोस के पास ईआरबी के सचिव के तौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के झारखंड के सीमावर्ती इलाके, असम समेत पूर्वोतर के राज्यों का प्रभार था. साल 2004 में एमसीसीआई व पीडब्लूजी के विलय के पूर्व वह एमसीसीआई का प्रमुख था. विलय के बाद भाकपा माओवादी संगठन में कोटेश्वर राव को प्रमुख बनाया गया था, जबकि बतौर ईआरबी सचिव तब से प्रशांत बोस संगठन में सेकेंड इन कमान था. झारखंड में पारसनाथ, सारंडा, ओडिशा और बंगाल के सीमावर्ती इलाके में प्रशांत बोस ने ही संगठन को खड़ा किया था. प्रशांत बोस मूलत: पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के यादवपुर का रहने वाला था.

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