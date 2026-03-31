नक्सलवाद का खात्मा, लोकल लोगों से बनी DRG, बस्तर फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन,पूना मारगेम अभियान की अहम भूमिका
हाल के वर्षों में पूना मार्गेम अभियान और स्थानीय युवाओं से बनी DRG और बस्तर बटालियन ने नक्सलवाद खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 31, 2026 at 6:36 PM IST
बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल को लंबे समय तक नक्सलवाद की चुनौती का सामना करना पड़ा. घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियां और सीमित बुनियादी सुविधाओं ने इस क्षेत्र को माओवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना दिया था. लेकिन हाल के वर्षों में पूना मार्गेम अभियान और स्थानीय युवाओं से बनी DRG (District Reserve Guard) फोर्स और CRPF की बस्तरिया बटालियन के संयुक्त प्रयासों ने इस तस्वीर को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
पूना मारगेम अभियान, 'पुनर्वास से पुनर्जीवन'
बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि माओवादियों के पुनर्वास के लिए पूना मार्गेम अभियान( पुनर्वास से पुनर्जीवन) नाम का एक अभियान बस्तर में चलाया गया था. अभियान के तहत बीते 1 सालों में 1500 से अधिक माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर पुनर्वास किया है.
अक्टूबर 2025 में एक ही दिन में 210 माओवादी अपने 153 हथियारों के साथ वापस लौटे थे. इसके अलावा कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में भी हथियारों के साथ कई माओवादियों ने पुनर्वास किया है. सरकार उन्हें काफी सहयोग कर रही है, जिससे सभी शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं.
पूना मार्गेम अभियान ने यह साबित किया कि केवल हथियारों से नहीं, बल्कि विश्वास और संवाद से भी माओवाद जैसी बड़ी समस्या का समाधान संभव है-सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर रेंज
DRG की निर्णायक भूमिका
बस्तर आईजी ने बताया बस्तर के स्थानीय युवक युवतियों को अवसर और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए साल 2015 में DRG ( डिस्ट्रिक रिजर्व गार्ड) की तैनाती की गई. जिसमें सभी जिलों में करीब 1400 जवानों की भर्ती की गई थी. जिनके द्वारा क्षेत्र की रक्षा और नक्सल अभियानों में बेहतर प्रदर्शन किया गया.
बस्तर संभाग में नक्सल उन्मूलन अभियान में स्थानीय युवक युवतियों को शामिल करने और उन्हें रोजगार देने के लिए साल 2015 में डीआरजी(डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) का गठन किया गया. इस बल ने अच्छा काम किया-सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर रेंज
बस्तर फाइटर्स का टूटा कहर
बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि साल 2022-23 में बस्तर फाइटर्स नाम से भी स्थानीय युवाओं की फोर्स का गठन किया गया. छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में बस्तर फाइटर्स की अन्य भर्ती करने का प्रावधान भी रखा है. निश्चित ही DRG और बस्तर फाइटर्स के नाम पर स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है. सभी अपने क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम हैं.
स्थानीय युवा युवतियों को अवसर देने के लिए बस्तर फाइटर्स का गठन किया गया. साल 2024 और 2026 के बजट में भी शासन ने बस्तर फाइटर्स में और भर्ती का प्रावधान किया है. डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के जरिए क्षेत्र के युवक युवतियों को एक रोजगार का अवसर देने के साथ ही खुद के इलाके की सुरक्षा और विकास को गति देने के लिए अवसर दिया जा रहा है- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर रेंज
CRPF की बस्तरिया बटालियन
बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि CRPF की बस्तरिया बटालियन भी एक अनूठी पहल है, जिसमें बस्तर के ही युवाओं को प्राथमिकता देकर भर्ती किया गया. इससे सुरक्षाबलों और स्थानीय समुदाय के बीच दूरी कम हुई. बस्तरिया बटालियन के जवानों ने कठिन परिस्थितियों में ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों के नेटवर्क को तोड़ने में अहम योगदान दिया.
बस्तरिया बटालियन के आधे दर्जन से ज्यादा नवीन पुलिस कैम्प घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में खुले, जिससे माओवादियों का एरिया सिमट गया. उन्होंने विकास कार्यों में भी सहयोग कर लोगों का भरोसा जीता. बस्तरिया बटालियन की शुरुआत साल 2017 में हुई थी. बटालियन में कुल 700 से 800 जवान तैनात हैं-सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर रेंज
बस्तर आईजी ने बताया कि सीआरपीएफ के बस्तरिया बटालियन में दक्षिण बस्तर के इलाके सुकमा, दंतेवाड़ा, नाराणपुर, बीजापुर के एक हजार से ज्यादा स्थानीय युवाओं की भर्ती की गई, ताकि वे अपने इलाके की खुद रक्षा कर सकें, क्योंकि उनकी स्थानीय बोली-भाषा, संस्कृति और इलाके की भौगोलिक स्थिति की जानकारी होती है.
स्थानीय युवाओं की भर्ती से हुए ये फायदे
पुनर्वासित माओवादी बदरन्ना उर्फ रमेश ने बताया कि लोकल लोगों के DRG, बस्तर फाइटर्स और बस्तरिया बटालियन में भर्ती होने के कारण माओवादियों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई सफल हुई. यदि बाहरी पुलिस होती तो यह कभी सफल नहीं होती.
बाहरी लोग यहां की भाषा नहीं जानते, भौगोलिक स्थिति का भी ज्ञान नहीं होता. ऐसे में लोकल लोगों की भर्ती होने की वजह से डीआरजी को सफलता मिली, यह मेरा विश्वास है-बदरन्ना उर्फ रमेश, पुनर्वासित माओवादी
DRG फोर्स, बस्तर फाइटर्स और CRPF बस्तरिया बटालियन में शामिल जवान बस्तर के ही स्थानीय आदिवासी युवा हैं. उन्हें क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, जंगल के रास्तों और स्थानीय बोली-भाषा का गहरा ज्ञान होता है. यही कारण है कि DRG और बस्तर फाइटर्स और बस्तरिया बटालियन ने नक्सल विरोधी अभियानों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की. स्थानीय होने के कारण ये जवान न केवल बेहतर खुफिया जानकारी जुटा पाए बल्कि ग्रामीणों के साथ विश्वास का रिश्ता भी कायम कर सके. इससे नक्सलियों की पकड़ कमजोर हुई और कई क्षेत्रों में उनकी सक्रियता लगभग समाप्त हो गई.