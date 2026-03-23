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नक्सलवाद पर लगाम : 'डेडलाइन' से पहले सुरक्षा बलों ने तेज किए अभियान

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली : मोदी सरकार ने नक्सलवाद खत्म करने को लेकर जो डेडलाइन खींची है, उसमें अब मात्र 10 दिन बचे हैं. ऐसे में अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों ने अपने-अपने अभियान तेज कर दिए हैं. इनमें सीएफपीएफ, बीएसएफ और राज्य पुलिस बल शामिल हैं.

इन एजेंसियों ने देश भर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से बचे हुए शीर्ष नक्सली नेताओं को गिरफ्तार करने या खत्म करने के लिए व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है. ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश में विशेष अभियान चल रहे हैं. कुछ शीर्ष नेता, जिनमें गणपति उर्फ ​​मुपाला लक्ष्मण राव उर्फ ​​रमन्ना, मिसिर बिसरा और शुक्रू (सभी माओवादी केंद्रीय समिति के सदस्य) शामिल हैं, अभी भी फरार हैं. सोमवार को नई दिल्ली में नक्सल विरोधी अभियानों में लगे भारत के सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, "अगर हम शीर्ष नेताओं को पकड़ लेते हैं, तो बचे हुए कैडर और उनके अनुयायी खुद ही आत्मसमर्पण कर देंगे."

पिछले 48 घंटों में, सुरक्षा बलों ने ओडिशा के कंधमाल जिले के कोटागढ़ के वन क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल की है. इस दौरान माओवादियों द्वारा कथित तौर पर बिछाई गई दो सक्रिय बारूदी सुरंगें बरामद की गईं और जंगल के भीतर छिपे एक माओवादी ठिकाने को नष्ट कर दिया गया.

यह अभियान सीआरपीएफ की 127 बटालियन के कमांडेंट ने विशेष अभियान समूह (एसओजी) और जिला पुलिस के समन्वय से चलाया. अधिकारी ने बताया, "सुरक्षा एजेंसियां ​​क्षेत्र में सक्रिय माओवादी नेता शुक्रु और उसके साथियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रही हैं. सुरक्षाकर्मी कंधमाल जिले के घने जंगलों में पहाड़ी और वन क्षेत्रों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं."

फरवरी में, माओवादी नेता थिप्पिरी तिरुपति उर्फ ​​देवजी ने तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. देवजी (62) ने मुलुगु जिले में वरिष्ठ केंद्रीय समिति सदस्य मल्ला राजी रेड्डी (संग्राम) सहित 20 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ हथियार डाल दिए थे.

11 मार्च को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कम से कम 108 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिन पर कुल मिलाकर 3.95 करोड़ रुपये का इनाम था और जिनके पास हथियारों का बड़ा जखीरा था. सुरक्षा बलों के समक्ष एके-47 राइफलें, इंसास राइफलें, एसएलआर, लाइट मशीन गन, .303 राइफलें और बैरल ग्रेनेड लॉन्चर सहित 101 हथियार जमा किए गए हैं.

पश्चिम बस्तर मंडल से राहुल तेलम, पांद्रू कोवासी और झीत्रू ओयम; पूर्वी बस्तर मंडल से रामधर उर्फ ​​बीरू; और उत्तरी बस्तर मंडल से मल्लेश सहित कई माओवादी मंडल समिति सदस्यों (DVCM) ने आत्मसमर्पण किया है.