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Explainer : नक्सल फ्री इंडिया के बस्तर में नए सूरज का उदय, लाल नहीं सुनहरी स्याही से लिखा जाएगा भविष्य

नक्सल फ्री इंडिया होने के बाद अब बस्तर में नए सूरज का उदय हुआ है,जिसकी रौशनी में अबूझमाड़ का भविष्य नई इबारत लिखेगा.

end of naxalism Bastar free from red terror
लाल आतंक का खत्म हुआ दौर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 31, 2026 at 12:36 PM IST

18 Min Read
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रायपुर : देश में नक्सलवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोक दी गई है. बस्तर अब नक्सल मुक्त होकर लाल आतंक के घोर अंधियारे से निकल चुका है.जिस बस्तर में कभी गोलियों की आवाज सन्नाटे को चीरती थी,वहां अब विकास की बयार बह रही है. बस्तर के जिन जिलों में नक्सली गतिविधियां थी,वहां पर सुरक्षा कैम्प खुल चुके हैं और बचे हुए कुछ माओवादी अपनी जान बचाकर भाग चुके हैं. केंद्र सरकार ने संसद में इस बात का ऐलान किया कि अब देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो चुका है.

बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त: शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान कहा कि 12 राज्य, सत्तर प्रतिशत भूभाग, 20 करोड़ की आबादी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद, जो आपने चर्चा की. नक्सलियों का अन्याय, उनके भविष्य को अंधेर में घेरने वाली व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा हुई. लंबे समय तक इसका मौका नहीं दिया गया है.अमित शाह ने कहा कि 1970 से लेकर 2026 तक नक्सल दंश लोगों ने झेला. भोले-भाले आदिवासियों के सामने गलत नरेटिव रखा गया था कि हम आपके न्याय के लिए लड़ रहे हैं. आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग लगभग समाप्त हो चुका है. बस्तर में हर गांव में स्कूल, हर गांव में राशन की दुकान, हर तहसील पंचायत में पीएचसी, सीएचसी बने, राशन कार्ड और आधार कार्ड बने हैं. गैस के चूल्हे बांटे जा रहे हैं. अमित शाह ने पूछा कि जो लोग नक्सलवाद की वकालत कर रहे हैं, वो बताएं कि 1970 से अबतक बस्तरवासियों को यह सुविधा क्यों नहीं मिली.

''लाल आतंक वजह से विकास पीछे छूटा''

अमित शाह ने देश को बताया कि बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे, क्योंकि वहां लाल आतंक की वजह से विकास नहीं हुआ. लाल आतंक की परछाई की वजह से विकास नहीं पहुंचा. आज लाल आतंक की परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है. जो हथियार रखने वाले मूवमेंट की वकालत कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि संविधान को मानेंगे या नहीं? पूरी व्यवस्था को नकारकर हाथ में हथियार उठाना कैसे चलेगा.

''हथियार उठाने वालों को जवाब देना होगा''

अमित शाह ने यह भी कहा कि आज देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा, उसको हिसाब देना पड़ेगा. सरकार संवेदनशील है. सभी समस्या सुनना और उसका निराकरण करना चाहती है.'मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 75 साल में 60 साल आपने शासन किया तो आदिवासियों तक विकास क्यों नहीं पहुंचा. 60 साल तक आदिवासियों को घर, पानी नहीं दिया. स्कूल, बैंक सुविधा, मोबाइल टावर की सुविधा नहीं पहुंची और अब आप हिसाब मांग रहे हैं.

अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्य में रेड कॉरिडोर बनाया गया. 12 करोड़ लोग सालों तक गरीबी में जीते रहे. हजारों युवाओं की मौत हुई. एक एनजीओ के मुताबिक 20 हजार युवा मारे गए. कई लोग अपाहिज बन गए. कौन जिम्मेदार है?

अर्बन नक्सलाइट्स को बताया ह्यूमन राइट्स का चैंपियन

सदन में अमित शाह ने कहा कि माओवादियों ने करीब 15 हजार बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया. कैंपों में जाकर देखें इन लोगों ने कितनों का जीवन बर्बाद किया है. कुछ लोग अपने आप को ह्यूमन राइट का चैंपियन मानते हैं. ऐसे लोगों पर आप क्या कहेंगे, जो दूसरों के दुख में सुख खोजते हैं. अमित शाह ने कहा कि सरेंडर माओवादियों के लिए हमने नौकरी और रोजगार से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक का काम किया है.

पिछले छह साल में सरकार की कामयाबी

नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई का असर अब साफ दिखाई दे रहा है. पिछले छह वर्षों में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण किया है या उन्हें गिरफ्तार किया गया है. 1 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2026 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 4340 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जबकि 3644 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, इस दौरान सुरक्षा बलों ने 666 नक्सलियों को मार गिराया. सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास पर भी सरकार खास ध्यान दे रही है। अब तक 2937 माओवादियों का पुनर्वास किया जा चुका है. इनमें 1496 इनामी नक्सली और 1441 बिना इनाम वाले नक्सली शामिल हैं. इनामी नक्सलियों के पुनर्वास पर सरकार ने कुल 5 करोड़ 64 लाख रुपये खर्च किए हैं.सरकार के चलाए गए अभियान और फोर्स की मुस्तैदी के कारण पिछले एक साल में प्रदेश में कई बड़े नक्सल लीडर्स ने अपने हथियार डाले हैं. वहीं दूसरी ओर जिन लीडर्स ने विचारधारा को जिंदा रखने के लिए फोर्स के सामने चुनौती बनने की कोशिश की वो मिट्टी में मिल चुके हैं.आईए आपको बताते हैं साल 2026 की डेडलाइन से पहले किस तरह से नक्सलियों की मांद को फोर्स ने उखाड़ फेंका.

effect of naxal eradication
नक्सल उन्मूलन का असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
नक्सल पुनर्वास नीति का बड़ा असर

सरकार की नई नीति के तहत सरेंडर करने वाले माओवादियों को तुरंत 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि मिलती है. इसके अलावा, उन्हें तीन साल बाद पुनर्वास की शेष राशि दी जाएगी.सदन में सरकार ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक, सरेंडर्ड माओवादियों को आगे चलकर कुल 49 करोड़ 34 लाख 50 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी.तो आपने देखा कि सरकार ने किस तरह से अपने अभियान के जरिए प्रदेश में नक्सल उन्मूलन की दिशा में फोर्स के साथ मिलकर बड़ा काम किया. अब आईए आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के टॉप लीडर्स और उनके संगठन की कमर कैसे फोर्स ने तोड़ी.

नक्सलियों का थिंक टैंक फोर्स के आगे नतमस्तक

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का नेटवर्क किसी मकड़जाल से कम ना था.लेकिन साल 2025 में जब नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय की गई, तब से ही ये तय हो गया कि अब जंगल में छिपकर वार करने वालों के खिलाफ सरकार किसी भी तरह की कोई रहम नहीं बरतेगी. सरकार ने फोर्स के साथ मिलकर पूना मारगेम और नियद नेल्लानार जैसे बड़े अभियान लॉन्च किए.ये अभियान उन माओवादियों के लिए थे, जो हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते थे.लेकिन मुट्ठी भर बड़े नक्सल लीडर्स के दबाव के आगे कई माओवादी अपना फैसला नहीं बदल पा रहे थे.लिहाजा जब 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की गई तो ये भी तय हो गया कि जो लोग सरकार और फोर्स के साथ आएंगे, उन्हें एक सुनहरा भविष्य देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा.लेकिन जो माओवादी अब भी बंदूक की भाषा को ही अपना लक्ष्य बना चुके हैं,उनके लिए फोर्स तैयार खड़ी है. जिन माओवादियों ने सरकार के खिलाफ जाकर अपनी विचारधारा की लड़ाई जारी रखने की कोशिश की, उन्हें फोर्स ने उन्हीं के मांद में जाकर ढेर कर दिया.साल 2025 में बस्तर के बड़े नक्सल लीडर्स का सफाया हुआ.जिसके बाद बाकी बचे लोगों ने हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने में ही भलाई समझी.

Top leaders of Maoists eliminated
माओवादियों के टॉप लीडर्स खत्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
साल 2025 में हुए बड़े नक्सल एनकाउंटर

छत्तीसगढ़ में फोर्स ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए माओवादियों के खिलाफ जोर-शोर से अभियान चलाया.खासकर साल 2025 माओवाद के खिलाफ निर्णायक साबित हुआ.क्योंकि इसी साल फोर्स ने जंगल के अंदर जाकर सटीक इनपुट के आधार पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया. फोर्स के दबाव का नतीजा ये निकला कि टॉप लीडर्स के साथ उनका साथ देने वाले माओवादी भी मिट्टी में मिल गए. वहीं साल 2026 की शुरुआत में भी फोर्स के हाथ बड़ी कामयाबी लगी,जिसमें नक्सली लीडर्स के साथ उनके साथी मुठभेड़ में मारे गए.

Big encounter of Naxalites
नक्सलियों के बड़े एनकाउंटर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
एनकाउंटर के बाद बड़े नक्सल सरेंडर

जब फोर्स ने नक्सलियों के थिंक टैंक को ही उड़ाना शुरु किया तो संगठन में बचे हुए लोगों के पास अब अपनी जान बचाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था.लिहाजा उनके समझ में बात आ गई कि हथियार उठाकर जंगल में फोर्स को चुनौती देना अब आसान नहीं है.लिहाजा उन्होंने नजदीकी पुलिस थानों से संपर्क किया और हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए अपनी रजामंदी दिखाई.सरकार ने भी ऐसे माओवादी, जो हथियार छोड़कर खुद को दूसरा मौका देना चाहते हैं, उनका बाहें खोलकर स्वागत किया. सरकार ने पुनर्वास नीति के फायदे और माओवादियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जिस तरह का प्लान तैयार किया, वो शायद ही भारत के किसी और नक्सल प्रभावित राज्य में हो.माओवादियों को सरेंडर करके नई जिंदगी शुरु करने का मौका देने के लिए सरकार ने धुर नक्सल प्रभावित गांवों में टीमें भेजकर ग्रामीणों से अपील की, ''जो भी उनके परिवार के लोग हथियार लेकर जंगलों में परेशान हो रहे हैं वो घर लौट आएं.सरकार पुनर्वास नीति के तहत माओवादियों को नया जीवन देने में हर संभव मदद करेगी.'' बस फिर क्या था. सरकार की अपील और पहले हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटे माओवादियों का वर्तमान देखकर कई माओवादी संगठन ने सामूहिक तौर पर सरेंडर किया.

big naxal surrender
बड़े नक्सल सरेंडर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
बड़े नक्सली हमलों का गवाह बना छत्तीसगढ़

प्रदेश में एक समय ऐसा भी था, जब नक्सलवाद की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उन्हें उखाड़ने की कोशिश में लगे जवानों के खून से प्रदेश की धरती लाल हो गई. प्रदेश में नक्सलवाद का सफाया करने के लिए फोर्स कई साल से ऑपरेशन चला रही है.आज फोर्स ने नक्सलवाद पर अंकुश लगाने में बड़ा योगदान दिया है. लेकिन इस योगदान के पीछे कई जवानों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता. छत्तीसगढ़ ने वो दौर भी देखा है, जब बस्तर को लाल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था.नक्सलवाद किस कदर बस्तर की शांति को छीन रहा था, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि झीरम नक्सली हमले में कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के बड़े नेता भी इसकी आग में झुलस गए. परिवर्तन यात्रा के दौरान हुआ नक्सली हमला देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला माना जाता है,जिसमें बड़े नेताओं ने अपनी जान गंवाई थी. आईए जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हमलों का इतिहास कैसा रहा.

Big naxal attacks in CG
छत्तीसगढ़ में बड़े नक्सली हमले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
माओवाद के खात्मे के लिए ब्लू प्रिंट

छत्तीसगढ़ का बस्तर जवानों के लहू से लाल हो चुका था. सरकार आती जाती रही, लेकिन नक्सलवाद को लेकर किसी के पास कोई भी ठोस रणनीति नहीं थी.लेकिन साल 2023 में जब विष्णुदेव सरकार सत्ता में आई तो नक्सलियों के खिलाफ एक रणनीति तैयार की गई. गृहमंत्री विजय शर्मा ने माओवाद पर गहरी चिंता जाहिर की.वहीं केंद्र में साल 2024 में जब मोदी सरकार सत्ता में वापस आई तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित राज्यों को ब्लू प्रिंट तैयार करने को कहा.छत्तीसगढ़ में इसके लिए नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजीपी और फोर्स की स्पेशल मीटिंग हुई.जिसमें ये तय किया गया कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के नासूर को खत्म कर दिया जाएगा. नक्सल के खिलाफ डेडलाइन तय हो जाने के बाद नक्सल प्रभावित राज्यों में एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी देखने को मिली.साथ ही साथ सरकार ने नियद नेल्लानार और पूना मारगेम के जरिए माओवाद की विचारधारा को अपना चुके युवाओं से घर वापस लौटने की अपील की.इसका असर भी हुआ. माओवादियों ने अपने कमजोर पड़ते संगठन और मारे जाने के डर से हथियार समेत सरेंडर करने का मन बनाया.साथ ही साथ फोर्स को नक्सली डंप के बारे में भी जानकारी दी,ताकि दोबारा नक्सलवाद ना पनप सके.

क्या है पूना मारगेम योजना

‘‘पूना मारगेम - पुनर्वास से पुनर्जीवन’’ पहल के माध्यम से हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले युवाओं को पुनर्वास, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के अवसर प्रदान किया गया है. इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में स्थायी शांति, विकास और विश्वास के वातावरण को और अधिक सुदृढ़ बनाना था ताकि बस्तर क्षेत्र में शांति और प्रगति की नई संभावनाएं साकार हो सकें.इस पहल के बाद बस्तर के धुर नक्सल इलाकों में एक जनसंवाद हुआ,इसी के असर पर हथियार लेकर चलने वाले लोगों के अंदर घर वापसी की इच्छा जागी.

जंगल से नक्सली डंप बरामद

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवाद फैलाने के लिए नक्सल डंप को सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि संगठन भविष्य में सुरक्षाबलों को निशाना बनाने और ग्रामीणों को बहकाकर संगठन में भर्ती करने के लिए हथियारों का सहारा लेते थे. ऐसे में माओवादियों के सरेंडर के बाद ऐसे कई ठिकानों का पता चला, जिसे ढूंढना काफी मुश्किल काम था. फोर्स ने एरिया डॉमिनेशन के बाद बस्तर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाकर नक्सली डंप बरामद किया.कहीं पर हथियार बनाने की फैक्ट्री मिली, तो कहीं पर हथियारों के साथ गोला बारुद और भारी मात्रा में कैश भी जब्त हुआ.

नारायणपुर (कुमुराडी जंगल)- 26-02-2026

बरामद सामग्री में 100 मीटर प्राइमा कॉर्ड, 20-20 मीटर सेफ्टी और ऑरेंज फ्यूज, लगभग 35 किलो सुतली बम, 38 किलो उर्वरक पाउडर तथा 18 किलो इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक शामिल थे. इसके अलावा 2.5 किलो चारकोल सहित अन्य विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई थी. सुरक्षा बलों को एक इम्प्रोवाइज्ड रॉकेट लॉन्चर, 13 रॉकेट लॉन्चर सेल और 30 से अधिक मोर्टार सेल भी मिले , जो किसी बड़े हमले की आशंका को दर्शाते थे. बरामद हथियारों में बीजीएल लॉन्चर और 150 से ज्यादा बीजीएल राउंड भी शामिल थे.

अबूझमाड़ (कुरुसकोड़ो जंगल) - 05.02.2026

कुरुसकोड़ो जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी.सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल के भीतर से भारी मात्रा में , लोहे के हॉफ इंच के 584 नग, 1 इंच के 588 नग, डेढ़ इंच के 70 नग, 2 इंच के 30 नग तथा अन्य आकारों के पाइप भी बरामद हुए. इसके अलावा एल्युमिनियम के पाइप थे. साथ ही कटर व्हील, ग्राइंडर मशीन, वेल्डिंग उपकरण, स्क्रू, मोटर पार्ट्स और अन्य तकनीकी सामान भी जब्त किए गए.

राजनांदगांव- 11.12.2025

  • इंसास एलएमजी रायफल 1
  • 303 रायफल 2
  • 58 जिंदा राउंड
  • 12 बोर गन 1
  • 25 राउंड
  • बीजीएल 1
  • 5 सेल में 4 जिंदा और 1 खाली
  • वर्दी, पोच 2, पिट्ठू 2
  • तिरपाल,मेडिकल सामग्री
  • नक्सली सहित्य
धुर नक्सल इलाकों में खोले गए कैंपों ने निभाई बड़ी भूमिका

गृहमंत्री अमित शाह द्वारा घोषित 31 मार्च, 2026 की समय-सीमा के भीतर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, छत्तीसगढ़ में 50 नए सुरक्षा कैंप खोले गए .जिनमें नारायणपुर के अबूझमाड़ में 22 कैंप , बीजापुर में 18 कैंप, और सुकमा में 12 कैंप अति-संवेदनशील इलाकों में रिकॉर्ड संख्या में कैंप स्थापित किए गए. धुर नक्सल इलाकों में फोर्स ने नए कैम्प खोले.कैम्पों के जरिए शासन की योजनाओं के साथ विकास कार्यों को उन गांवों तक पहुंचाया गया जहां पहले कभी नक्सली दहशत के कारण आम इंसान का जाना भी दूर की कौड़ी थी. दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर के दुर्गम इलाकों में कैंप खुलने से विकास की बयार बही.जिसका परिणाम ये हुआ कि ग्रामीणों ने भी नक्सलियों की सटीक सूचना फोर्स तक पहुंचाई.जिसका नतीजा आज सभी के सामने है. बस्तर में माओवादियों के बचे हुए लीडर्स जो नक्सल संगठन चलाने और जिंदा रखने की तैयारियों में जुटे थे उनके प्लानिंग को गहरा आघात लगा है.

Camps opened in Naxal areas
नक्सल क्षेत्रों में खुले कैंप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सिविक एक्शन प्रोग्राम के जरिए फोर्स ने अंदरुनी इलाकों में जीता ग्रामीणों का दिल

फोर्स ने जब माओवाद प्रभावित इलाकों में कैंप खोला तो उन्होंने सबसे पहले ग्रामीणों का भरोसा जीता.पहले के दौर में माओवादियों ने ग्रामीणों को ये भरोसा दिलाया था कि वो हथियारों के दम पर उनकी सुरक्षा करेंगे.भोले भाले ग्रामीण भी माओवादियों के बहकावे में आ गए और जैसे वो कहते गए वैसा वो करते गए. एक दौर ऐसा भी आया जब माओवादियों के कहने पर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ ही हथियार उठा लिया और अपने साथ कई लोगों को जोड़कर एक बड़ा वर्ग जंगल के अंदर खड़ा कर लिया. वक्त बदला और जब फोर्स की पहुंच अंदरुनी इलाकों तक हुई तो ग्रामीणों ने समझा कि इतने बरस वो जिनका साथ दे रहे थे वो सिर्फ अपने फायदे के लिए उन्हें ढाल बनाकर रखे थे.जिसके कारण ना तो गांव का विकास हुआ और ना ही युवा विकास की मुख्यधारा से जुड़ पाया. इस गलती का एहसास होने पर ग्रामीणों ने फोर्स का साथ दिया और फोर्स ने भी सिविक सर्विस के जरिए ग्रामीणों को सारी सुविधाएं देने की कोशिश की जिनकी उन्हें जरुरत थी.

Role in ending Naxalism
नक्सलवाद के खात्मे में भूमिका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
माओवादियों का नेटवर्क कैश की कमी से कमजोर

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 26 फरवरी 2026 को नक्सली डंप से 46 लाख कैश मिला. ओडिशा बॉर्डर से लगे ग्राम कड़ेदोरा के जंगल में भालूडिग्गी पहाड़ में नक्सलियों की बैठकें होती थी. इसी इलाके के निचले हिस्से में जमीन पर बड़ी मात्रा में कैश और डंप ड्रम में गाड़कर रखा गया था. सरेंडर नक्सलियों के इनपुट पर 28 फरवरी को पुलिस और सुरक्षाबलों ने इसे बरामद किया. 1 साल पहले इसी इलाके में 80 घंटे तक चले एनकाउंटर में 16 नक्सली मारे गए थे.

जगदलपुर में 11 मार्च 2026 को 108 नक्सली कैडर्स ने आत्मसमर्पण किया. बीजापुर जिले के नक्सली डंप से 3 करोड़ 61 लाख रुपये कैश और 1 किलो सोना बरामद हुआ.यह रकम ग्रामीणों से टैक्स के रूप में वसूली गई थी. नक्सली तेंदुपत्ता लेवी और वाहन पर जबरन टैक्स वसूलते थे.इसके अलावा भी कई अन्य कारण थे जो माओवादियों की कमर तोड़ने में सहायक साबित हुए.

नोटबंदी ने तोड़ी वित्तीय कमर

साल 2016 की नोटबंदी ने केवल शहरों में काला धन रखने वालों को ही नहीं, बल्कि जंगलों में बैठे नक्सली कमांडरों को भी तगड़ा झटका दिया था.हथियार छोड़ चुके पूर्व नक्सली कमांडर भूपति ने बताया कि नोटबंदी के दौरान नक्सलियों के 25 से 30 करोड़ रुपए बर्बाद हुए थे. जिसके कारण संगठन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था.नक्सलियों के पास जो पैसा था वो नोटबंदी के दौरान एक्सचेंज नहीं हो सका,भूपति के मुताबिक संगठन ने जिन लोगों को नोट बदलने के लिए पैसे दिए थे उनमें से कई लोग पैसा लेकर भाग गए.इस तरह से नोटबंदी के दौरान नक्सलियों की वित्तीय स्थिति चरमरा गई थी.

सप्लाई चेन को फोर्स ने तोड़ा

माओवादी शहर के नेटवर्क के जरिए जंगल के अंदर सामान ले जाया करते थे.लेकिन फोर्स और इंटेलिजेंस ने मिलकर माओवादियों को मदद करने वाले लोगों की पहचान की.इस दौरान जो लोग माओवादियों के जंगल के अंदर हथियार और दूसरे सामान सप्लाई करते थे,उन पर अंकुश लगाया गया.इसका नतीजा ये हुआ कि सामान की किल्लत के कारण कई माओवादी दूसरी जगह नेटवर्क बनाने के चक्कर में जंगल से बाहर आए और फोर्स की गोली का शिकार बने.

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