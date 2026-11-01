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नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बन रहा टूरिज्म और निवेश का सेंटर, प्रदेश में जारी है विकास यात्रा- केंद्रीय मंत्री मांडविया

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस ( ETV BHARAT )

रायपुर: नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत हुई. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्योत्सव-2026' का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में तेज गति से जारी विकास का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, जो कभी माओवादी हिंसा के लिए जाना जाता था, अब एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है. राज्य पर्यटन के केंद्र तथा निवेश के एक सेंटर के रूप में उभर रहा है.

पर्यटन के केंद्र में उभर रहा छत्तीसगढ़ -मांडविया मनसुख मांडविया ने कहा कि एक समय था जब छत्तीसगढ़ का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में माओवाद का ख्याल आता था. पर्यटक इस इलाके में नहीं आते थे. लेकिन आज, जब राज्य राज्योत्सव मना रहा है, तो छत्तीसगढ़ एक पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है.