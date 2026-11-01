नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बन रहा टूरिज्म और निवेश का सेंटर, प्रदेश में जारी है विकास यात्रा- केंद्रीय मंत्री मांडविया
छत्तीसगढ़ में तीन दिवसीय राज्योत्सव का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया और लोगों को बधाई दी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 9:55 PM IST
रायपुर: नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत हुई. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्योत्सव-2026' का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में तेज गति से जारी विकास का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, जो कभी माओवादी हिंसा के लिए जाना जाता था, अब एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है. राज्य पर्यटन के केंद्र तथा निवेश के एक सेंटर के रूप में उभर रहा है.
पर्यटन के केंद्र में उभर रहा छत्तीसगढ़ -मांडविया
मनसुख मांडविया ने कहा कि एक समय था जब छत्तीसगढ़ का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में माओवाद का ख्याल आता था. पर्यटक इस इलाके में नहीं आते थे. लेकिन आज, जब राज्य राज्योत्सव मना रहा है, तो छत्तीसगढ़ एक पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है.
बस्तर में अब आदिवासी खेल आयोजनों और 'बस्तर ओलंपिक' का आयोजन हो रहा है, और पर्यटक भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं. छत्तीसगढ़ बदल रहा है. आज न केवल राष्ट्रीय कंपनियां, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इस राज्य को निवेश और कारोबार के लिए एक आकर्षक जगह के रूप में देख रही है. छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, और राज्य सफल राजनीतिक नेतृत्व भी दे रहा है- मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री
विजन 2047 का मांडविया ने किया जिक्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन का जिक्र करते हुए मांडविया ने कहा कि मोदी ने यह लक्ष्य तब तय किया था जब देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस विजन को हासिल करने की दिशा में काम करें, ताकि जब भारत अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाए, तब तक यह लक्ष्य पूरा हो सके.
इस विकसित भारत का निर्माण कौन करेगा? मोदी जी ने यह नहीं कहा कि वे अकेले ही भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे. सभी 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प लेना होगा. प्रधानमंत्री ने इसके लिए कुछ खास लक्ष्य और एक रोडमैप भी तय किया है-मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री
नारे को हकीकत में बदलना आसान नहीं- मांडविया
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि किसी मंच से नारे देना या भाषण देना आसान है, लेकिन उन बातों को हकीकत में बदलने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की जरूरत होती है. मांडविया ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 21वीं सदी के भारत के निर्माण का नारा दिया था, लेकिन इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए कोई कार्ययोजना नहीं बनाई गई थी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 140 करोड़ लोगों से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पांच संकल्प (पंच प्राण) लेने का आह्वान किया है.
अटल जी का सपना हो रहा साकार
छत्तीसगढ़ के गठन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका को याद करते हुए - जिसे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था. मांडविया ने कहा कि वाजपेयी का सपना अब साकार हो रहा है, क्योंकि राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है.
विष्णुदेव साय सरकार की तारीफ
उन्होंने कहा कि शुरुआती वर्षों में छत्तीसगढ़ को गरीबी, बुनियादी सुविधाओं की कमी और संसाधनों की तंगी का सामना करना पड़ा था, लेकिन अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में यह धीरे-धीरे आगे बढ़ा. तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में राज्य ने तरक्की की, और 2023 में बीजेपी के सत्ता में लौटने के बाद यहां डबल इंजन सरकार बनी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बदलाव आ रहा है और राज्य अपनी विकास यात्रा को विकसित भारत के विजन के साथ जोड़ रहा है.