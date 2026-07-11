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नक्सलमुक्त बस्तर के 100 दिन पूरे: जानिए कितना बदला अबूझमाड़ और कोहकामेटा का रक्तरंजित इतिहास

सरकार ने दावा किया, आने वाले दिनों में नारायपुर प्रदेश के सबसे विकसित जिलों में शुमार होगा. आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट.

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नक्सलमुक्त बस्तर के 100 दिन पूरे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 11, 2026 at 2:46 PM IST

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नारायणपुर: माओवाद के खूनी पैर अब बस्तर से उखड़ चुके हैं. जिस बस्तर से कभी बारूद की गंध आती थी और बमों के धमाके सुनाई पड़ते थे, आज उस बस्तर की तस्वीर बदल चुकी है. बस्तर विकास के रास्ते पर चलने नहीं बल्कि दौड़ने लगा है. इस बदलाव की कहानी सरकार की दृढृ़ इच्छाशक्ति और जवानों की हिम्मत से लिखी गई है.

नक्सलमुक्त बस्तर के 100 दिन पूरे

अबूझमाड़ जिसे कभी माओवादियों की राजधानी भी कहा जाता था, आज वहां की सड़कों पर मुसाफिर बसें सरपट दौड़ रही हैं. नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब बस्तर के लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही बुनियादी सुविधाओं में और इजाफा किया जाएगा. घरों तक नल-जल योजना, गांव तक पीडीएस का राशन और स्कूल से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी.

31 मार्च 2026 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान किया था. नक्सलवाद के खात्मे के 100 दिन अब पूरे हो चुके हैं. इन 100 दिनों में क्या कुछ बदलाव नारायणपुर में आया इसको लेकर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की और विकास कार्यों को लेकर कई दावे भी किए.

नक्सलमुक्त बस्तर के 100 दिन पूरे (ETV Bharat)

अबूझमाड़ का कोहकामेटा था माओवादियों का गढ़

अबूझमाड़ के कोहकामेटा पहुंचे वन मंत्री और नारायणपुर के विधायक केदार कश्यप ने कहा, तेजी से विकसित होने वाले जिलों में जल्द नारायणपुर जिले का नाम शुमार किया जाएगा. ये दावा मंत्री केदार कश्यप ने अबूझमाड़ के कोहकामेटा हाई लेवल ब्रिज और विकास कार्यों को लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कही. केदार कश्यप ने कहा कि नक्सलवाद खत्म होन के बाद जो बदलाव यहां दिखाई पड़ना चाहिए था वो नजर आने लगा है. मंत्री ने कहा कि शासन की योजनाएं जनता तक पहुंचने लगी हैं. सरेंडर नक्सलियों को पुनर्वासित किया जा रहा है. केदार कश्यप ने कहा कि नक्सलगढ़ अब विकासगढ़ की राह पर चल पड़ा है.


करीब 4 दशकों तक नक्सलवाद और पिछड़ेपन का दंश झेलने वाला अबूझमाड़ आज विकास की नई राह पर बढ़ चला है. ये बदलाव विकास से और हिंसा के खत्म होने से आया है. विकास की राह में पिछड़े इलाकों को आगे लेकर आना हमारा लक्ष्य है: केदार कश्यप, वन मंत्री

कभी यहां चलती थी माओवादियों की समानांतर सरकार

दरअसल, अबूझमाड़ कभी वो इलाका हुआ करता था, जहां माओवादियों की समानांतर सरकार चला करती थी. माओवादी खुलेआम यहां बंदूक लेकर घूमा करते थे. सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का यहां पहुंचना चुनौतीपूर्ण हुआ करता था. लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. जिन जवानों से कभी ग्रामीण भय खाते थे उन जवानों को अब अपना ग्रामीण रक्षक मानने लगे हैं. जनता और सरकार के बीच की दूरी विश्वास का पुल बन जाने से खत्म हो चुकी है.

कोहकामेटा हाई लेवल ब्रिज बना बदलाव की पहचान

कोहकामेटा में निर्मित हाई लेवल ब्रिज इस परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है. वर्षों तक पुल के अभाव में ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ता था. नक्सल प्रभावित परिस्थितियों के बीच जिला प्रशासन और पुलिस ने कभी यहां लोहे का अस्थायी पुल बनाया था, जिसे उस समय क्षेत्र की लाइफ लाइन माना गया. लेकिन समय के साथ उसके क्षतिग्रस्त होने पर स्थानीय विधायक एवं मंत्री केदार कश्यप के विशेष प्रयासों से लगभग 3 माह के भीतर युद्धस्तर पर स्थायी हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कराया गया, जिसका लोकार्पण आज मंत्री ने किया.


"नारायणपुर को बनाएंगे सबसे विकसित जिला"

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि नक्सलवाद से मुक्त होने के बाद अब सरकार का पूरा फोकस विकास पर केंद्रित है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नारायणपुर को प्रदेश के सबसे विकसित एवं समृद्ध जिलों में शामिल करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सड़क, रोजगार, सिंचाई और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में व्यापक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. नक्सलमुक्त होने के बाद अबूझमाड़ के गांव लगातार जिला मुख्यालय से जुड़ रहे हैं. बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है.


नक्सलवाद के खात्मे का श्रेय

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, सुरक्षा बलों के जवानों और सबसे बढ़कर अबूझमाड़ की जनता को जाता है. उन्होंने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार पर विश्वास जताया और उसी विश्वास के आधार पर सरकार ने अपने संकल्प को पूरा करते हुए नक्सलवाद के उन्मूलन का लक्ष्य हासिल किया.


विकास योजनाओं की लंबी श्रृंखला

मंत्री ने कहा कि पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं. नियद नेल्लानार योजना, कृषि विकास, वनोपज आधारित आजीविका, अबूझमाड़ सर्वे और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को सीधे लाभ पहुंचाया जा रहा है. जिला प्रशासन और राज्य सरकार मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास की प्रत्येक योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे.


शहीद परिवारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

नक्सल हिंसा में शहीद हुए जवानों एवं प्रभावित परिवारों के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे सभी परिवारों के साथ खड़ी है. पूर्व में भी उन्हें नौकरी, आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं तथा भविष्य में भी हर संभव सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा.


सरेंडर नक्सलियों के पुनर्वास पर सरकार का ध्यान

पूर्व नक्सलियों के पुनर्वास को लेकर मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र से जुड़कर विकास की मुख्यधारा में लौटना ही सबसे बेहतर रास्ता है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सलियों को कौशल विकास प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन बिता सकें.


100 दिनों में दिखा विश्वास का नया माहौल

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पिछले 100 दिनों में अबूझमाड़ के ग्रामीणों के मन में सरकार के प्रति विश्वास उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है. इसका उदाहरण हाल ही में शुरू किए गए 8 "मायका सेंटर" हैं, जहां गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में लगातार किए जा रहे कार्यों से ग्रामीण सीधे लाभान्वित हो रहे हैं, मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं.


जनता से मंत्री ने की सहयोग की अपील

केदार कश्यप ने जनता से शांति और सौहार्द की अपील की. उन्होंने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन के साथ मिलकर यदि जनता विकास कार्यों में सहभागी बनेगी तो आने वाले वर्षों में नारायणपुर पूरे छत्तीसगढ़ में विकास और समृद्धि का मॉडल जिला बनकर उभरेगा.

नक्सलवाद के खात्मे के 100 दिन बाद अबूझमाड़ की बदलती तस्वीर केवल सुरक्षा व्यवस्था की सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विकास, विश्वास और लोकतंत्र की मजबूती का भी प्रतीक बनती जा रही है. पुल, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं, मायका सेंटर, रोजगार, शिक्षा और पुनर्वास जैसी योजनाएं इस बात का संकेत हैं कि कभी बंदूक और भय के साए में जीने वाला क्षेत्र अब विकास और उम्मीद की नई कहानी लिख रहा है. यदि यही गति और जनसहभागिता बनी रही, तो आने वाले वर्षों में नारायणपुर और अबूझमाड़ वास्तव में विकास के नए मॉडल के रूप में अपनी अलग पहचान स्थापित करेगा.

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