ETV Bharat / bharat

बीजापुर में नक्सल एनकाउंटर, सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़, नक्सली का शव और AK 47 मिला

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक बार फिर नक्सलियों और जवानों में मुठभेड़ शुरू हो गई है.

Naxal encounter in Bijapur
बीजापुर में नक्सल एनकाउंटर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 5, 2026 at 10:35 AM IST

|

Updated : February 5, 2026 at 10:44 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: बीजापुर जिले के दक्षिण क्षेत्र में सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया. संयुक्त सुरक्षा टीम अभियान पर निकली. इसी दौरान सुबह करीब 07:30 बजे से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर मुठभेड़ जारी है.

बीजापुर एसपी ने दी जानकारी

पुलिस अधीक्षक डॉ. जीतेन्द्र यादव ने बताया कि जिला पुलिस, डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) और केंद्रीय सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमों को सर्च ऑपरेशन पर रवाना किया गया था, जैसे ही सुरक्षाबल जंगलों के भीतर आगे बढ़े, पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी. सुरक्षा बलों ने भी पूरी सतर्कता और साहस के साथ जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों ओर से रुक-रुक कर गोलीबारी का सिलसिला जारी है.

माओवादी का शव और AK47 मिला

बीजापुर एसपी ने बताया मुठभेड़ स्थल से अब तक की कार्रवाई में एक माओवादी का शव बरामद किया गया है. एक AK47 ऑटोमैटिक हथियार भी बरामद हुआ है. इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मारे गए माओवादी की संगठन में अहम भूमिका रही होगी. हालांकि उसकी पहचान और संगठन में पद की पुष्टि अभियान समाप्त होने के बाद ही की जा सकेगी.

जंगल में सर्च ऑपरेशन तेज

एसपी यादव ने यह भी बताया कि क्षेत्र में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है और माओवादी दल के अन्य सदस्यों के आसपास ही छिपे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल पूरे इलाके में घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं. किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है और सभी जवानों को अलर्ट पर रखा गया है.

बीजापुर पुलिस की अपील

बताया जा रहा है कि जिस इलाके में मुठभेड़ हो रही है, वह घना जंगल और पहाड़ी क्षेत्र है, जहां माओवादी अक्सर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं. हाल के दिनों में माओवादियों की हलचल बढ़ने की सूचनाएं लगातार मिल रही थीं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने रणनीति बनाकर यह अभियान शुरू किया. फिलहाल मुठभेड़ और सर्च ऑपरेशन के चलते आसपास के गांवों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ग्रामीणों को जंगल की ओर जाने से रोका जा रहा है. पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षा बलों का सहयोग करें.

छत्तीसगढ़ में साल 2026 के अब तक के नक्सल एनकाउंटर

29 जनवरी 2026: बीजापुर में मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर

17 जनवरी 2026: बीजापुर मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के शव बरामद

3 जनवरी 2026: सुकमा में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी 12 नक्सली ढेर

3 जनवरी 2026: बीजापुर के बासागुड़ा में मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर, हथियार भी मिले

छत्तीसगढ़ में साल 2025 के नक्सल एनकाउंटर

19 दिसंबर 2025: बीजापुर में एनकाउंटर, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर

18 दिसंबर 2025:सुकमा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर

3 दिसंबर 2025: गंगालूर में एनकाउंटर, पीएलजीए कंपनी का कमांडर समेत 18 नक्सली ढेर, 3 जवान शहीद

12 नवंबर 2025: बीजापुर के नेशनल पार्क में मुठभेड़,6 नक्सली ढेर

21 मई 2025: शीर्ष नक्सली नेता बसवराजू समेत 28 नक्सली ढेर

15 मई 2025: बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ पर मुठभेड़ में 31 नक्सलियों का खात्म

12 अप्रैल 2025: दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर नक्सली मुठभेड़ में 3 माओवादी ढेर

31 मार्च 2025: दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर 45 लाख की इनामी महिला नक्सली मारी गई

29 मार्च 2025: सुकमा में नक्सली मुठभेड़, झीरमकांड में शामिल नक्सली सहित 17 नक्सली मारे गए

20 मार्च 2025 : बीजापुर और कांकेर में दो नक्सल एनकाउंटर में 30 नक्सली ढेर

9 फरवरी 2025: बीजापुर मुठभेड़ में 31 माओवादियों को मार गिराया.

20-21 जनवरी 2025: गरियाबंद में सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में 16 माओवादी ढेर

19 जनवरी 2025: केंद्रीय समिति सदस्य जयराम उर्फ ​​चलपथी सहित 14 माओवादी ढेर

16 जनवरी 2025: बीजापुर में भीषण मुठभेड़ में 18 नक्सली मारे गए

छत्तीसगढ़ में साल 2024 के नक्सल एनकाउंटर

22 नवंबर 2024: सुकमा जिले में मुठभेड़, 10 माओवादी मारे गए

04 अक्टूबर 2024: अबूझमाड़ में हुई मुठभेड़ में 38 नक्सली मारे गए.

10 मई 2024: बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए

16 अप्रैल 2024: कांकेर जिले में भीषण मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गये

02 अप्रैल2024: बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ में 13 माओवादी ढेर

छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़

7 फरवरी 2019 : बीजापुर में हुई बड़ी मुठभेड़ में 10 माओवादी ढेर

6 अगस्त 2018: सुकमा में हुई मुठभेड़ में 15 माओवादी ढेर

2 मार्च 2018: बीजापुर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 10 माओवादी ढेर

27 नवंबर 2014: सुकमा जिले में मुठभेड़ में 15 माओवादी ढेर

16 अप्रैल 2013: बस्तर क्षेत्र में घने जंगलों वाले इलाके में मुठभेड़, 10 माओवादी ढेर

29 जून 2012: दंतेवाड़ा में मुठभेड़, सीआरपीएफ ने एक महिला समेत 20 नक्सलियों को मार गिराया. 6 जवान घायल

23 नवंबर 2010: दंतेवाड़ा के जगरगुंडा क्षेत्र में भीषण मुठभेड़ में 20 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया

18 फरवरी 2008: बीजापुर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 13 नक्सली ढेर. सीआरपीएफ के 6 जवान शहीद

10 जुलाई 2007: दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में 20 माओवादी ढेर, नौ जवान घायल

नक्सलवाद पर अमित शाह का आख़िरी वार! डेडलाइन से पहले छत्तीसगढ़ में हाई-लेवल सिक्योरिटी मीटिंग
'मिशन मार्च 2026' का असर: अबूझमाड़ में टूटी नक्सलियों की सप्लाई चेन
नारायणपुर के जंगलों से बड़ा नक्सली डंप बरामद, फिर जवानों ने नाकाम की नक्सलियों की बड़ी साजिश
Last Updated : February 5, 2026 at 10:44 AM IST

TAGGED:

BIJAPUR ENCOUNTER
बीजापुर में नक्सल एनकाउंटर
बीजापुर में मुठभेड़
CHHATTISGARH ENCOUNTER
NAXAL ENCOUNTER IN BIJAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.