बीजापुर में नक्सल एनकाउंटर, सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़, नक्सली का शव और AK 47 मिला

बीजापुर: बीजापुर जिले के दक्षिण क्षेत्र में सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया. संयुक्त सुरक्षा टीम अभियान पर निकली. इसी दौरान सुबह करीब 07:30 बजे से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर मुठभेड़ जारी है.

बीजापुर एसपी ने दी जानकारी

पुलिस अधीक्षक डॉ. जीतेन्द्र यादव ने बताया कि जिला पुलिस, डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) और केंद्रीय सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमों को सर्च ऑपरेशन पर रवाना किया गया था, जैसे ही सुरक्षाबल जंगलों के भीतर आगे बढ़े, पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी. सुरक्षा बलों ने भी पूरी सतर्कता और साहस के साथ जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों ओर से रुक-रुक कर गोलीबारी का सिलसिला जारी है.

माओवादी का शव और AK47 मिला

बीजापुर एसपी ने बताया मुठभेड़ स्थल से अब तक की कार्रवाई में एक माओवादी का शव बरामद किया गया है. एक AK47 ऑटोमैटिक हथियार भी बरामद हुआ है. इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मारे गए माओवादी की संगठन में अहम भूमिका रही होगी. हालांकि उसकी पहचान और संगठन में पद की पुष्टि अभियान समाप्त होने के बाद ही की जा सकेगी.

जंगल में सर्च ऑपरेशन तेज

एसपी यादव ने यह भी बताया कि क्षेत्र में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है और माओवादी दल के अन्य सदस्यों के आसपास ही छिपे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल पूरे इलाके में घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं. किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है और सभी जवानों को अलर्ट पर रखा गया है.

बीजापुर पुलिस की अपील

बताया जा रहा है कि जिस इलाके में मुठभेड़ हो रही है, वह घना जंगल और पहाड़ी क्षेत्र है, जहां माओवादी अक्सर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं. हाल के दिनों में माओवादियों की हलचल बढ़ने की सूचनाएं लगातार मिल रही थीं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने रणनीति बनाकर यह अभियान शुरू किया. फिलहाल मुठभेड़ और सर्च ऑपरेशन के चलते आसपास के गांवों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ग्रामीणों को जंगल की ओर जाने से रोका जा रहा है. पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षा बलों का सहयोग करें.

