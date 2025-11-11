बीजापुर में बिग नक्सल एनकाउंटर, मारे गए 6 नक्सली, इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया में घिरे माओवादी
बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2025 at 6:02 PM IST
बीजापुर: बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मंगलवार को भीषण मुठभेड़ हुई. बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने मीडिया को बताया कि सुरक्षाबलों की टीम इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया में नक्सल ऑपरेशन पर निकली थी. इस दौरान घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी. इस फायरिंग के जवाब में सुरक्षाबलों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायिरंग की. इस मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए हैं. मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं.
बीजापुर एसपी ने दी जानकारी: बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि 6 माओवादी का शव बरामद हुआ है. बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच सुबह 10 बजे से रूक-रूक कर फायरिंग जारी है. माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. मंगलवार सुबह 10 बजे से DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा एवं STF की संयुक्त टीमों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग जारी है. अब तक सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से 06 माओवादी के शव, ऑटोमैटिक हथियार इंसास, स्टेनगन, 303 रायफल सहित अन्य हथियार, विस्फोटक सामग्री एवं माओवादी सामग्री मौके से बरामद हुई है.
आज के अभियान का परिणाम, जिसमें 06 कुख्यात माओवादी कैडर मारे गए हैं, सुरक्षा बलों के लिए एक निर्णायक और महत्वपूर्ण बढ़त है. यह सफलता ऐसे समय में मिली है, जब माओवादी संगठन नेतृत्वविहीन, दिशाहीन और मनोबलहीन स्थिति में अपने कुछ बचे हुए ठिकानों में सिमटकर रह गया है- सुंदरराज पी, आईजी बस्तर
बस्तर आईजी ने बताया कि डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, सीआरपीएफ और सीएएफ की अतिरिक्त टीमें मुठभेड़ स्थल के लिए रवाना की गई है, ताकि अन्य फरार माओवादी कैडरों की घेराबंदी की जा सके. चूंकि ऑपरेशन अभी जारी है, इसलिए मुठभेड़ के स्थान, ऑपरेशन में शामिल सुरक्षाबलों की संख्या और अन्य संवेदनशील जानकारी इस समय साझा नहीं की जा सकती. ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे ऑपरेशन में लगे जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि एक नक्सली को घायल अवस्था में मौके से गिरफ्तार किया गया है. मुठभेड़ के बाद घायल नक्सली भागकर तारलागुड़ा मार्ग की ओर पहुंचे थे तभी जवानों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
नक्सली का कराया गया इलाज: सुरक्षा बलों ने घायल नक्सली को मौके पर ही प्राथमिक उपचार प्रदान किया और बाद में उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से बीजापुर जिला अस्पताल भेजा है.
सर्च ऑपरेशन जारी है और क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया गया है, ताकि कोई भी नक्सली फरार न हो सके- जितेंद्र यादव, एसपी, बीजापुर
सुरक्षाबलों की कई टीमें मुठभेड़ में शामिल: इस नक्सल ऑपरेशन में डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बल की संयुक्त टीम शामिल है. मारे गए नक्सलियों में कुछ पर भारी इनाम भी घोषित है.
इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया के बारे में जानिए: बीजापुर जिले के इस नेशनल पार्क क्षेत्र को लंबे समय से नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता रहा है. सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और नए कैम्पों की स्थापना के बाद इस क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधियां सीमित हो रही हैं. आज की इस मुठभेड़ को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है.
घटना के बाद पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है और आसपास के गांवों में सर्च ऑपरेशन जारी है. बीजापुर मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.