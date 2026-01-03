ETV Bharat / bharat

बीजापुर में माओवादियों और डीआरजी जवानों के बीच मुठभेड़ जारी, 2 नक्सलियों के शव मिले

बीजापुर जिले के दक्षिण क्षेत्र में सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

बीजापुर नक्सल ऑपरेशन (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 3, 2026 at 10:21 AM IST

बीजापुर: बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षाबल के जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है. इस मुठभेड़ मे दो माओवादी मारे गए हैं. जिनका शव पुलिस ने बरामद किया है.

बीजापुर में नक्सलियों और डीआरजी के बीच मुठभेड़

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है. आईजी ने बताया कि बीजापुर जिले के दक्षिण क्षेत्र में सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया. सर्च ऑपरेशन में DRG की टीम अभियान के लिए निकली हुई थी. आज सुबह DRG और माओवादियों के बीच सुबह 5 बजे से रुक-रुक कर मुठभेड़ हुई.

बीजापुर में एनकाउंटर (ETV Bharat Chhattisgarh)

दो नक्सलियों के मिले शव

मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की सर्चिंग करने पर सुरक्षाबल के जवानों ने घटनास्थल से दो माओवादियों के शव बरामद किया है. फिलहाल इलाके में ऑपरेशन जारी है.

नक्सल ऑपरेशन के बाद मिलेगी पूरी जानकारी

आईजी ने बताया कि सुरक्षा कारणों से सुरक्षाबलों की संख्या एवं संवेदनशील इलाके की जानकारी नहीं दी जा रही है. ऑपरेशन पूरा होने के बाद मुठभेड़ की पूरी जानकारी दी जाएगी.

साल 2025 में 256 माओवादियों के मिले शव

बस्तर आईजी से मिली जानकारी के मुताबिक 2025 के जनवरी से लेकर दिसंबर महीने तक बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों के जंगलों में हुई मुठभेड़ों में जवानों ने घटनास्थल से 256 माओवादियों के शव बरामद किया है.

665 हथियार पुलिस ने किया रिकवर

माओवादियों के कब्जे से कुल 665 हथियार पुलिस ने रिकवर किया है. इनमें ऑटोमेटिक हथियार एक-47, एलएमजी, इंसास, एसएलआर जैसे हथियारों का आंकड़ा 250 है. इसके अलावा कई ऐसे हथियार जिनमें 303, भरमार, BGL लांचर, सिंगल शॉट, कार्बाइन जैसे हथियार शामिल है. इन सभी हथियारों का आंकड़ा 665 है. इन हथियारों में कुछ हथियार सुरक्षाबल के जवानों ने मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से बरामद किया है. कुछ हथियार पुनर्वासित माओवादी जंगल से लेकर पहुंचे. वहीं कुछ हथियारों को सर्चिंग पर निकले सुरक्षाबल के जवानों ने माओवादियों द्वारा डंप किए गए सामग्रियों से बरामद किया है.

