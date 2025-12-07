छत्तीसगढ़ के नक्सल कमांडर जयलाल और गंगी का आंध्र प्रदेश में सरेंडर, नक्सलवाद को लगा झटका
छत्तीसगढ़ के खूंखार नक्सलियों का आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में सरेंडर हुआ है.
अल्लूरी सीताराम राजू/ सुकमा: छत्तीसगढ़ के दरभा डिवीजन के कुख्यात नक्सल दंपति जयलाल और गंगी ने रविवार को फोर्स के सामने सरेंडर किया है. दोनों नक्सलियों ने सुकमा पुलिस और अल्लूरी सीताराम राजू (आंध्र प्रदेश) पुलिस के समक्ष सरेंडर कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला लिया है.
नक्सली जयलाल और गंगी का सरेंडर
नक्सली जयलाल और गंगी पर लाखों का इनाम घोषित था. जयलाल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था जबकि माड़वी गंगी पर 8 लाख रुपये का इनाम घोषित था. जयलाल उर्फ दिरदो विज्जा दरभा डिवीजन इंचार्ज और SZCM के पद पर कार्यरत था. माड़वी गंगी उर्फ विमला मलंगेर एरिया कमेटी इंचार्ज थी और वह DVCM के पद पर कार्यरत थी.
माओवादियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर सरेंडर
दोनों नक्सलियों ने माओवादियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर सरेंडर किया है. दोनों नक्सलियों ने बताया कि लगातार वरिष्ठ माओवादी नेताओं के मुठभेड़ों में मारे जाने से इनका मनोबल टूट गया था. इसलिए उन्होंने सरेंडर का फैसला लिया. इसके अलावा नक्सल संगठन के भीतर अविश्वास, बुनियादी संसाधनों की कमी तथा भविष्य की असुरक्षा जैसे कारणों से नक्सली जयलाल और गंगी टूट चुके थे. इसलिए उन्होंने समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला लिया.
छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति, रोजगार के अवसर, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता ने नक्सली जयलाल और गंगी को सरेंडर करने के लिए प्रभावित किया. यह आत्मसमर्पण क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों को कमज़ोर करने में बड़ी सफलता साबित होगा. प्रशासन ने दोनों कैडरों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत त्वरित लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जल्द ही दोनों नक्सलियों को सरेंडर के बाद के फायदे मिलेंगे- रोहित शाह, एएसपी, सुकमा
नक्सली जयलाल और माड़वी गंगे के बारे में जानकारी
नक्सली जयलाल 40 साल से नक्सल संगठन में सक्रिय था. जयलाल माओवादी संगठन में निचले स्तर से लेकर शीर्ष कमेटियों तक पहुंचा. बाल संगठन सदस्य में ज्वाइन कर वह स्पेशल ज़ोनल कमेटी मेंबर (SZCM) बना और अब उसने सरेंडर किया.
नक्सली जयलाल किन नक्सल हमलों में रहा शामिल
- 2010 ताड़मेटला हमला: 76 सुरक्षाकर्मी शहीद
- 2013 झीरम घाटी हमला: कांग्रेस नेताओं सहित 30 से अधिक लोगों की हत्या
- 2020 मिनपा हमला: 17 जवान शहीद
- 2021 टेकलगुड़े मुठभेड़: 22 जवान शहीद
- 2024 टेकलगुडा और धर्माराम नक्सल अटैक
नक्सली माड़वी गंगी के बारे में जानकारी
- माड़वी गंगी उर्फ विमला 20 साल से नक्सल संगठन में सक्रिय थी
- वह नक्सलियों की महिला विंग का प्रमुख चेहरा थी
- वह मलंगेर एरिया कमेटी की थी
- साल 2021 टेकलगुड़े मुठभेड़ में गंगी शामिल रही
- 2024 टेकलगुडा कैंप अटैक में भी गंगी शामिल रही
दरभा डिवीजन के अभेद इलाके गोगुंडा में कैंप खोलने के बाद जयलाल और गंगी सरेंडर करना दरभा डिवीजन की कमर तोड़ना जैसा है. दोनों दंपत्ति को पुनर्वास नीति के तहत सुरक्षित आवास, आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे सामान्य और सम्मानजनक जीवन बिता सकें- रोहित शाह, एएसपी, सुकमा
सुकमा के एएसपी की नक्सलियों से अपील
सुकमा पुलिस की तरफ से सुकमा के एएसपी रोहित शाह ने नक्सलियों से सरेंडर की अपील की है. रोहित शाह ने कहा कि शेष माओवादी कैडरों से भी अपील है कि वे हथियार छोड़कर सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं. मुख्यधारा में वापसी ही सुरक्षित भविष्य का एकमात्र मार्ग है. यह नक्सल सरेंडर न सिर्फ सुकमा जिले की सुरक्षा स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि हिंसा के चक्र को तोड़ते हुए क्षेत्र में स्थाई शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.